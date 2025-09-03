Quốc Trường và Lê Khánh khoe tạo hình đẹp đôi

“Chị ngã em nâng” hé lộ cảnh cao trào, Quốc Trường và Lê Khánh vào vai 2 người yêu nhau

Nhà sản xuất phim "Chị ngã em nâng" ngày 3-9 công bố video clip giới thiệu về phim, tiết lộ cảnh cao trào của 4 nhân vật chính.

Trong đó, Lê Khánh vào vai Thương, chị hai của Lực do Thuận Nguyễn đóng. Bên cạnh hai chị em là Trường (Quốc Trường đóng), bạn trai của Thương và Hải Âu (Uyển Ân đóng) – người yêu của Lực.

Tiệc sinh nhật và cũng là đám giỗ của gia đình hai chị em Thương - Lực

Lê Khánh hóa thân vai Thương còn Quốc Trường là người yêu của cô

Tạo hình của cả bốn diễn viên chính trong phim

Nhiều cảm xúc giằng xé trước

Cảnh quay thực hiện trong hơn 12 giờ

Quốc Trường và Lê Khánh đẹp đôi

Video clip quảng bá "Chị ngã em nâng"

Video clip mở đầu bằng tiệc sinh nhật nhưng đồng thời cũng là đám giỗ ba mẹ hai chị em Thương - Lực. Thay vì cười nói rộn rã, bốn nhân vật lại chọn cách bắt đầu bằng việc trao cho nhau những ánh mắt dò xét. Sau đó không lâu, cả bốn dẫn đến tình huống cãi vã, căng thẳng. Giữa họ là những mâu thuẫn không thể dung hòa, tạo nên tình huống kịch tính cho phim.

Các nhân vật dần dần hé lộ nhiều bí mật ẩn sâu dưới mối quan hệ tình yêu, tình chị - em. Lực khép lại video clip bằng câu thoại: "Có gì mà chị không cấm", cùng biểu cảm đau khổ, giằng xé, như chất chứa nỗi niềm khó nói.

Với anh, cách yêu thương của chị không chỉ là mong muốn quan tâm em trai, thể hiện trách nhiệm của người chị, mà đây là sự quản lý đến mức độ áp đặt khó chấp nhận.

Quốc Trường tiết lộ phân cảnh trên bàn tiệc được tập trung quay trong hơn 12 tiếng: "Đây là phân đoạn nặng về tâm lý, đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối và áp lực cao độ. Nhưng chính áp lực đó đã tạo nên sức mạnh tập thể, cuối cùng chúng tôi đã có được thành quả như mong đợi''.

Đạo diễn – NSƯT Vũ Thành Vinh nhận định nếu không phải Lê Khánh, anh không biết chọn ai cho vai Thương. Đây là vai thực sự nặng về tâm lý, phải giấu nỗi đau trong tim.

Lê Khánh khen ngợi Thuận Nguyễn yêu nghề, có trách nhiệm

Dù chưa hợp tác nhiều nhưng Lê Khánh và Thuận Nguyễn luôn có sự tương tác ăn ý. Chia sẻ về bạn diễn, Lê Khánh bày tỏ: "Tôi có cảm tình với Thuận Nguyễn từ trước đó. Với tôi, em ấy dễ thương, chỉn chu, yêu nghề và có trách nhiệm. Vì thế khi biết bản thân sẽ trở thành chị của Thuận Nguyễn, tôi rất vui mừng. Tôi càng thêm yêu thương em hơn trong hành trình phim''.

Lê Khánh và Thuận Nguyễn trong một cảnh quay

Thuận Nguyễn và Uyển Ân

Thuận Nguyễn chia sẻ anh cảm thấy áp lực khi phải thể hiện mạch cảm xúc phức tạp của nhân vật Lực trong phân cảnh này.

Trong khi đó, Uyển Ân cần lột tả được sự vô tư hồn nhiên để cân bằng bầu không khí căng thẳng, hỗn độn đang diễn ra trên bàn tiệc.

Phim "Chị ngã em nâng" có nội dung kể về hai chị em Thương và Lực, tuổi thơ yên bình của họ gắn liền với nghề làm nhang truyền thống của gia đình. Tuy nhiên, tai nạn bất ngờ xảy ra khiến cha mẹ qua đời. Từ đó, Thương vừa đóng vai chị, vừa đóng vai cha mẹ để bảo vệ, nuôi dạy em trai Lực.

Khi trưởng thành, Thương thành công và mong muốn em trai cũng phải đi theo con đường mà mình đã chuẩn bị sẵn. Sự áp đặt đó vô tình tạo nên những mâu thuẫn và biến cố liên tiếp, đẩy cả Thương và Lực ngày càng xa nhau, thậm chí đi đến bước đường sinh tử. Phim ra rạp từ 3-10.