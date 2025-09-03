Quốc Trường và Lê Khánh khoe tạo hình đẹp đôi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Quốc Trường và Lê Khánh khoe tạo hình đẹp đôi

Minh Khuê

(NLĐO) – Nam diễn viên Quốc Trường và Lê Khánh hóa thân người yêu của nhau trong "Chị ngã em nâng".

“Chị ngã em nâng” hé lộ cảnh cao trào, Quốc Trường và Lê Khánh vào vai 2 người yêu nhau

Nhà sản xuất phim "Chị ngã em nâng" ngày 3-9 công bố video clip giới thiệu về phim, tiết lộ cảnh cao trào của 4 nhân vật chính.

Trong đó, Lê Khánh vào vai Thương, chị hai của Lực do Thuận Nguyễn đóng. Bên cạnh hai chị em là Trường (Quốc Trường đóng), bạn trai của Thương và Hải Âu (Uyển Ân đóng) – người yêu của Lực.

Quốc Trường và Lê Khánh khoe tạo hình đẹp đôi - Ảnh 1.

Tiệc sinh nhật và cũng là đám giỗ của gia đình hai chị em Thương - Lực

Quốc Trường và Lê Khánh khoe tạo hình đẹp đôi - Ảnh 2.

Lê Khánh hóa thân vai Thương còn Quốc Trường là người yêu của cô

Quốc Trường và Lê Khánh khoe tạo hình đẹp đôi - Ảnh 3.

Tạo hình của cả bốn diễn viên chính trong phim

Quốc Trường và Lê Khánh khoe tạo hình đẹp đôi - Ảnh 4.

Quốc Trường và Lê Khánh khoe tạo hình đẹp đôi - Ảnh 5.

Nhiều cảm xúc giằng xé trước

Quốc Trường và Lê Khánh khoe tạo hình đẹp đôi - Ảnh 6.

Cảnh quay thực hiện trong hơn 12 giờ

Quốc Trường và Lê Khánh khoe tạo hình đẹp đôi - Ảnh 7.

Quốc Trường và Lê Khánh đẹp đôi

Quốc Trường và Lê Khánh khoe tạo hình đẹp đôi - Ảnh 8.

Video clip quảng bá "Chị ngã em nâng"

Video clip mở đầu bằng tiệc sinh nhật nhưng đồng thời cũng là đám giỗ ba mẹ hai chị em Thương - Lực. Thay vì cười nói rộn rã, bốn nhân vật lại chọn cách bắt đầu bằng việc trao cho nhau những ánh mắt dò xét. Sau đó không lâu, cả bốn dẫn đến tình huống cãi vã, căng thẳng. Giữa họ là những mâu thuẫn không thể dung hòa, tạo nên tình huống kịch tính cho phim.

Các nhân vật dần dần hé lộ nhiều bí mật ẩn sâu dưới mối quan hệ tình yêu, tình chị - em. Lực khép lại video clip bằng câu thoại: "Có gì mà chị không cấm", cùng biểu cảm đau khổ, giằng xé, như chất chứa nỗi niềm khó nói.

Với anh, cách yêu thương của chị không chỉ là mong muốn quan tâm em trai, thể hiện trách nhiệm của người chị, mà đây là sự quản lý đến mức độ áp đặt khó chấp nhận.

Quốc Trường tiết lộ phân cảnh trên bàn tiệc được tập trung quay trong hơn 12 tiếng: "Đây là phân đoạn nặng về tâm lý, đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối và áp lực cao độ. Nhưng chính áp lực đó đã tạo nên sức mạnh tập thể, cuối cùng chúng tôi đã có được thành quả như mong đợi''.

Đạo diễn – NSƯT Vũ Thành Vinh nhận định nếu không phải Lê Khánh, anh không biết chọn ai cho vai Thương. Đây là vai thực sự nặng về tâm lý, phải giấu nỗi đau trong tim.

Lê Khánh khen ngợi Thuận Nguyễn yêu nghề, có trách nhiệm

Dù chưa hợp tác nhiều nhưng Lê Khánh và Thuận Nguyễn luôn có sự tương tác ăn ý. Chia sẻ về bạn diễn, Lê Khánh bày tỏ: "Tôi có cảm tình với Thuận Nguyễn từ trước đó. Với tôi, em ấy dễ thương, chỉn chu, yêu nghề và có trách nhiệm. Vì thế khi biết bản thân sẽ trở thành chị của Thuận Nguyễn, tôi rất vui mừng. Tôi càng thêm yêu thương em hơn trong hành trình phim''.

Quốc Trường và Lê Khánh khoe tạo hình đẹp đôi - Ảnh 9.

Lê Khánh và Thuận Nguyễn trong một cảnh quay

Quốc Trường và Lê Khánh khoe tạo hình đẹp đôi - Ảnh 10.

Thuận Nguyễn và Uyển Ân

Thuận Nguyễn chia sẻ anh cảm thấy áp lực khi phải thể hiện mạch cảm xúc phức tạp của nhân vật Lực trong phân cảnh này.

Trong khi đó, Uyển Ân cần lột tả được sự vô tư hồn nhiên để cân bằng bầu không khí căng thẳng, hỗn độn đang diễn ra trên bàn tiệc.

Phim "Chị ngã em nâng" có nội dung kể về hai chị em Thương và Lực, tuổi thơ yên bình của họ gắn liền với nghề làm nhang truyền thống của gia đình. Tuy nhiên, tai nạn bất ngờ xảy ra khiến cha mẹ qua đời. Từ đó, Thương vừa đóng vai chị, vừa đóng vai cha mẹ để bảo vệ, nuôi dạy em trai Lực.

Khi trưởng thành, Thương thành công và mong muốn em trai cũng phải đi theo con đường mà mình đã chuẩn bị sẵn. Sự áp đặt đó vô tình tạo nên những mâu thuẫn và biến cố liên tiếp, đẩy cả Thương và Lực ngày càng xa nhau, thậm chí đi đến bước đường sinh tử. Phim ra rạp từ 3-10.

Tin liên quan

Xoài Non, Midu lẻ bóng đến chúc mừng Quốc Trường

Xoài Non, Midu lẻ bóng đến chúc mừng Quốc Trường

(NLĐO) - Hai mỹ nhân làng giải trí Việt là Xoài Non, Midu đều lẻ bóng trên thảm đỏ ra mắt phim "Út Lan: Oán linh giữ của" tại TP HCM tối 17-6.

Diễn viên Quốc Trường thừa nhận mê sắc đẹp

(NLĐO) – Diễn viên Quốc Trường cho biết Phương Thanh là nữ diễn viên "mới toanh" đầu tiên mà anh đóng cùng.

Quốc Trường lần nữa hợp tác cùng Mạc Văn Khoa

(NLĐO) – Nam diễn viên Quốc Trường và Mạc Văn Khoa tham gia phim kinh dị "Út Lan: Oán linh giữ của" của đạo diễn Trần Trọng Dần.

Lê Khánh Quốc Trường Thuận Nguyễn Chị ngã em nâng video clip quảng bá
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo