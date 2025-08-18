HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Quốc vương Bhutan đến Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam

Dương Ngọc

(NLĐO) - Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu chiều 18-8 bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.

Chiều 18-8, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 18 đến 22-8 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân.

Quốc vương Bhutan đến Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đón Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung ra sân bay quốc tế Nội Bài đón Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu.

Việt Nam và Bhutan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 19-1-2012. Hai nước có quan hệ hữu nghị tốt đẹp.

Quan hệ kinh tế còn rất khiêm tốn. Kim ngạch thương mại song phương ở mức xấp xỉ 20.000 USD/năm (Việt Nam xuất siêu chủ yếu các mặt hàng gỗ, máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng, hàng hóa khác); doanh nghiệp Việt Nam hầu như rất ít có quan hệ thương mại, đầu tư với Bhutan do thị trường nhỏ, điều kiện địa lý không thuận lợi, khó khăn vận chuyển hàng hóa.

Việt Nam có 2 dự án đầu tư tại Bhutan với tổng số vốn đăng ký là 937.000 USD. Hai nước có tiềm năng về du lịch, nhất là du lịch Phật giáo, tâm linh. Hãng hàng không Vietjet đã tổ chức các chuyến bay chở khách du lịch đến Bhutan theo tuyến chuyên biệt.

Theo thông tin của Chính phủ Bhutan, dự kiến từ năm 2025, Bhutan Airlines sẽ khai thác đường bay thẳng giữa Việt Nam và Bhutan với 10 chuyến bay khứ hồi cố định, xuất phát từ TP HCM. Các chuyến bay được bố trí vào những thời điểm du lịch cao điểm (tháng 1, tháng 2, tháng 4, tháng 8, tháng 9 và tháng 12).

Về giao lưu văn hóa - du lịch: ngày càng có nhiều khách du lịch Việt Nam quan tâm đến Bhutan - điểm đến nổi bật với hình ảnh "vương quốc hạnh phúc", thiên nhiên sạch và trải nghiệm thiền định. Hai nước cũng đang hướng tới hợp tác trong các lĩnh vực tôn giáo, đặc biệt Phật giáo, giáo dục và trao đổi nhân lực. Bhutan coi trọng hợp tác với Việt Nam trong việc trao đổi các đoàn học thuật, văn hóa và thúc đẩy giao lưu nhân dân tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Cộng đồng người Việt tại Bhutan còn khiêm tốn, khoảng 10 người, trong đó có 3 phụ nữ lấy chồng Bhutan.

Quốc vương Bhutan đến Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam - Ảnh 2.

Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck

Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck sinh năm 1980, có bằng Thạc sĩ triết học, Đại học Oxford, Anh, kết hôn với Hoàng hậu Jetsun Pema và có 3 con.

Ông từng làm đại diện của Bhutan trong một số sự kiện quốc tế như tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 27; tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Quốc vương Thái Lan lên ngôi…

Ông được Vua cha Jigme Singye Wangchuck thông báo truyền ngôi ngày 9-12-2006 và Chính thức đăng quang Quốc vương thứ 5 của Bhutan ngày 1-11-2008.


Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck Quốc vương Bhutan Quốc vương Bhutan thăm việt nam Bhutan
