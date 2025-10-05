HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Quy định mới mở đường cho vận tải qua các cửa khẩu quốc tế

Văn Duẩn

(NLĐO) - Việc bổ sung hai cửa khẩu quốc tế tại tỉnh An Giang và Đồng Tháp sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp vận tải, thúc đẩy giao thương khu vực.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 26/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2023 về quản lý hoạt động vận tải đường bộ qua biên giới. Thông tư có hiệu lực từ ngày 20-11-2025.

Quy định mới về vận tải qua cửa khẩu quốc tế tại An Giang và Đồng Tháp - Ảnh 1.

Thông tư 26/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2023 về quản lý hoạt động vận tải đường bộ qua biên giới. Thông tư có hiệu lực từ ngày 20-11-2025 (ảnh minh họa)

Thông tư được ban hành nhằm cập nhật và điều chỉnh các quy định liên quan đến quản lý vận tải đường bộ quốc tế, dựa trên cơ sở pháp lý từ Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 25-2-2025 của Chính phủ, cùng các hiệp định song phương và đa phương về vận tải đường bộ mà Việt Nam tham gia.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết mở mới hai cửa khẩu quốc tế đường bộ/đường sông: Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) và Thường Phước (tỉnh Đồng Tháp), kết nối trực tiếp với Campuchia.

Cập nhật danh sách cửa khẩu và tuyến đường liên vận quốc tế

Thông tư 26/2025 bổ sung danh sách các cặp cửa khẩu, tuyến đường áp dụng cho hoạt động vận tải đường bộ qua biên giới, phù hợp với các hiệp định quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Các thay đổi được quy định chi tiết tại các phụ lục mới, bao gồm:

Hiệp định khung ASEAN: Cập nhật danh sách các cặp cửa khẩu, tuyến đường vận tải hàng hóa và hành khách thực hiện các hiệp định khung ASEAN về quá cảnh hàng hóa, vận tải liên quốc gia và vận tải hành khách qua biên giới.

Hiệp định GMS (Tiểu vùng Mê Kông mở rộng): Sửa đổi, bổ sung Điều 11 và Điều 12, cập nhật danh sách các cặp cửa khẩu và tuyến đường vận tải.

Bản ghi nhớ vận tải đường bộ Campuchia-Lào-Việt Nam: Bổ sung danh sách các cặp cửa khẩu cho vận tải liên quốc gia và các cặp cửa khẩu, tuyến đường cho vận tải quá cảnh.

Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam-Trung Quốc: Sửa đổi, bổ sung Điều 19 và Điều 20, cập nhật danh sách các cặp cửa khẩu và tuyến đường vận tải.

Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam-Lào: Sửa đổi, bổ sung Điều 23 về danh sách các cặp cửa khẩu.

Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam-Campuchia: Sửa đổi, bổ sung Điều 26, quy định danh sách các cặp cửa khẩu giữa hai nước.

Việc bổ sung này nhằm đảm bảo doanh nghiệp vận tải có cơ sở pháp lý, dễ dàng nắm bắt các tuyến đường và cửa khẩu mới để phục vụ hoạt động vận tải qua biên giới.

Trước đây, do quy trình xây dựng văn bản mất nhiều thời gian, nên việc triển khai tại các cửa khẩu mới thường bị đình trệ. Thông tư 26/2025 khắc phục bất cập này khi cho phép ngay sau khi các nước thành viên ASEAN hoặc các đối tác song phương, đa phương thống nhất bổ sung cửa khẩu, tuyến đường mới, thì các phương tiện đã được cấp giấy phép vận tải liên vận vẫn được phép hoạt động tại các điểm này mà không cần chờ cập nhật văn bản mới.

Tin liên quan

Phân cấp cho địa phương cấp giấy phép liên vận, giấy phép vận tải đường bộ quốc tế

Phân cấp cho địa phương cấp giấy phép liên vận, giấy phép vận tải đường bộ quốc tế

(NLĐO) - Từ 1-7-2025, các tỉnh, thành sẽ thực hiện việc cấp, cấp lại giấy phép vận tải đường bộ quốc tế và giấy phép liên vận quốc tế.

Thủ tướng phê duyệt quy hoạch Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

(NLĐO) - Sau khi được phê duyệt đồ án quy hoạch chung, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh sẽ thành động lực phát triển của khu vực Tây Nguyên

Khai trương cặp cửa khẩu quốc tế ở Đồng Tháp

Cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ/đường sông Thường Phước (Đồng Tháp) - Kaoh Roka (tỉnh Prey Veng - Campuchia) vừa khai trương tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

cửa khẩu quốc tế Bộ Xây dựng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương cửa khẩu quốc tế Thường Phước Thông tư 26/2005 Bộ Xây dựng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo