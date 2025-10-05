Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 26/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2023 về quản lý hoạt động vận tải đường bộ qua biên giới. Thông tư có hiệu lực từ ngày 20-11-2025.

Thông tư 26/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2023 về quản lý hoạt động vận tải đường bộ qua biên giới. Thông tư có hiệu lực từ ngày 20-11-2025 (ảnh minh họa)

Thông tư được ban hành nhằm cập nhật và điều chỉnh các quy định liên quan đến quản lý vận tải đường bộ quốc tế, dựa trên cơ sở pháp lý từ Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 25-2-2025 của Chính phủ, cùng các hiệp định song phương và đa phương về vận tải đường bộ mà Việt Nam tham gia.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết mở mới hai cửa khẩu quốc tế đường bộ/đường sông: Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) và Thường Phước (tỉnh Đồng Tháp), kết nối trực tiếp với Campuchia.

Cập nhật danh sách cửa khẩu và tuyến đường liên vận quốc tế

Thông tư 26/2025 bổ sung danh sách các cặp cửa khẩu, tuyến đường áp dụng cho hoạt động vận tải đường bộ qua biên giới, phù hợp với các hiệp định quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Các thay đổi được quy định chi tiết tại các phụ lục mới, bao gồm:

Hiệp định khung ASEAN: Cập nhật danh sách các cặp cửa khẩu, tuyến đường vận tải hàng hóa và hành khách thực hiện các hiệp định khung ASEAN về quá cảnh hàng hóa, vận tải liên quốc gia và vận tải hành khách qua biên giới.

Hiệp định GMS (Tiểu vùng Mê Kông mở rộng): Sửa đổi, bổ sung Điều 11 và Điều 12, cập nhật danh sách các cặp cửa khẩu và tuyến đường vận tải.

Bản ghi nhớ vận tải đường bộ Campuchia-Lào-Việt Nam: Bổ sung danh sách các cặp cửa khẩu cho vận tải liên quốc gia và các cặp cửa khẩu, tuyến đường cho vận tải quá cảnh.

Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam-Trung Quốc: Sửa đổi, bổ sung Điều 19 và Điều 20, cập nhật danh sách các cặp cửa khẩu và tuyến đường vận tải.

Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam-Lào: Sửa đổi, bổ sung Điều 23 về danh sách các cặp cửa khẩu.

Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam-Campuchia: Sửa đổi, bổ sung Điều 26, quy định danh sách các cặp cửa khẩu giữa hai nước.

Việc bổ sung này nhằm đảm bảo doanh nghiệp vận tải có cơ sở pháp lý, dễ dàng nắm bắt các tuyến đường và cửa khẩu mới để phục vụ hoạt động vận tải qua biên giới.

Trước đây, do quy trình xây dựng văn bản mất nhiều thời gian, nên việc triển khai tại các cửa khẩu mới thường bị đình trệ. Thông tư 26/2025 khắc phục bất cập này khi cho phép ngay sau khi các nước thành viên ASEAN hoặc các đối tác song phương, đa phương thống nhất bổ sung cửa khẩu, tuyến đường mới, thì các phương tiện đã được cấp giấy phép vận tải liên vận vẫn được phép hoạt động tại các điểm này mà không cần chờ cập nhật văn bản mới.