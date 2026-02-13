HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Quy định mới nhất về kiểm định khí thải xe ô tô kể từ ngày 1-3-2026

Văn Duẩn

(NLĐO) – Từ ngày 1-3-2026, các cơ sở đăng kiểm trên cả nước sẽ thực hiện kiểm định khí thải xe ô tô theo quy trình và phương pháp kiểm tra mới nghiêm ngặt hơn

Cục Đăng kiểm Việt Nam ngày 12-2 có thông cáo báo chí thông tin về việc thực hiện kiểm định khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ và thực hiện cấp Giấy chứng nhận kiểm định điện tử trên toàn quốc từ 1-3-2026.

Quy định mới nhất về kiểm định khí thải xe ô tô kể từ ngày 1-3-2026 - Ảnh 1.

Từ ngày 1-3-2026, các cơ sở đăng kiểm trên cả nước sẽ thực hiện kiểm định khí thải xe ô tô theo quy trình mới và nghiêm ngặt hơn

Theo thông cáo, thực hiện Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg ngày 28-11-2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định về lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ (Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ (QCVN 85:2025/BNNMT), Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) cho biết kể từ ngày 1-3-2026, các Cơ sở đăng kiểm xe cơ giới (CSĐK) trên toàn quốc thực hiện kiểm định khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ như sau:

Mức 1 đối với xe ô tô sản xuất trước năm 1999.

Mức 2 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2016.

Mức 3 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 202.

Mức 4 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022.

Từ ngày 1-1-2027, áp dụng Mức 4 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và TPHCM.

Từ ngày 1-1-2028, áp dụng Mức 5 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022 tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và TPHCM.

Từ ngày 1-1-2029, xe ô tô tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và TPHCM phải đáp ứng quy định về khí thải từ Mức 2 trở lên.

Từ ngày 1-1-2032, áp dụng Mức 5 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022.

Một số lưu ý với chủ xe và lái xe

Cục Đăng kiểm khuyến cáo các xe ô tô có năm sản suất được quy định như trên phải đáp ứng đạt mức khí thải tối thiểu tương ứng tại thời điểm kiểm định.

Từ ngày 1-3-2026, các cơ sở đăng kiểm trên cả nước sẽ thực hiện kiểm định khí thải xe ô tô theo quy trình và phương pháp kiểm tra mới, chặt chẽ và nghiêm ngặt hơn nhằm đảm bảo kết quả kiểm tra khí thải được chính xác, đáp ứng mục tiêu bảo vệ môi trường.

Trước thay đổi này, Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến nghị các chủ phương tiện cần chủ động bảo dưỡng, sửa chữa xe trước khi đưa đi kiểm định. Việc bảo dưỡng định kỳ, thay dầu/nhớt, lọc gió, vệ sinh kim phun, buồng đốt, kiểm tra hệ thống xử lý khí thải: kiểm tra bộ chuyển đổi xúc tác, cảm biến oxy, phụ gia xử lý khí thải,… là những yếu tố quan trọng giúp hệ thống động cơ hoạt động hiệu quả, hệ thống xử lý khí thải vận hành đúng theo thiết kế của nhà sản xuất. Đồng thời, nên sử dụng nhiên liệu bảo đảm chất lượng để tối ưu quá trình đốt cháy và giảm phát thải.

"Sự chủ động của người dân không chỉ giúp phương tiện đáp ứng quy định mới, hạn chế việc phải kiểm định lại gây tốn thời gian, chi phí, mà còn góp phần cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ môi trường" - Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho hay.

Cấp Giấy chứng nhận kiểm định điện tử

Từ ngày 1-3-2026, cơ quan đăng kiểm cũng chính thức triển khai cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (GCN) dưới hình thức điện tử cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng trên toàn quốc.

Hiện nay dữ liệu cấp GCN kiểm định cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đã được đồng bộ từ hệ thống quản lý của Cục Đăng kiểm Việt Nam vào Cơ sở dữ liệu trên Hệ thống CNTT của Bộ Xây dựng và thông qua trục tích hợp chia sẻ dữ liệu (LGSP) của Bộ Xây dựng chia sẻ dữ liệu với Bộ Công an để có thể tích hợp thông tin vào các ứng dụng VNeID và VNeTraffic.

Việc áp dụng cấp GCN điện tử để đảm bảo dữ liệu kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đáp ứng tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung", góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải.


