Sức khỏe

Quy định mới nhất về thủ tục khám chữa bệnh BHYT

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)-Trường hợp cấp cứu, người tham gia BHYT phải xuất trình thông tin về thẻ BHYT trước khi kết thúc đợt điều trị.

Hiện nay, rất nhiều người dân băn khoăn về thủ tục khám BHYT sao cho đúng và được thanh toán tiền khám chữa bệnh.

Theo Điều 37 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15-8) đã hướng dẫn thủ tục khám bệnh, chữa bệnh BHYT quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật BHYT 2024.

Theo đó, người tham gia BHYT khi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thông tin về thẻ BHYT, giấy tờ chứng minh nhân thân của người đó theo một trong các hình thức sau đây:

Quy định mới nhất về thủ tục khám chữa bệnh BHYT- Ảnh 1.

Trẻ em dưới 6 tuổi chỉ xuất trình thẻ BHYT bản giấy hoặc bản điện tử hoặc mã số BHYT; trường hợp chưa được cấp thẻ BHYT thì xuất trình giấy chứng sinh bản gốc hoặc bản chụp.

Căn cước hoặc căn cước công dân (CCCD) hoặc tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2 đã tích hợp thông tin về thẻ BHYT.

Thẻ BHYT bản điện tử hoặc bản giấy. Trường hợp sử dụng thẻ BHYT chưa có ảnh hoặc mã số BHYT thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ chứng minh thân nhân: căn cước, CCCD, giấy chứng nhận căn cước, hộ chiếu, liên kết với tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2 hoặc ứng dụng VssID hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân khác do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã.

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ xuất trình thẻ BHYT bản giấy hoặc bản điện tử hoặc mã số BHYT; trường hợp chưa được cấp thẻ BHYT thì xuất trình giấy chứng sinh bản gốc hoặc bản chụp.

Đối với trẻ vừa sinh, cha hoặc mẹ hoặc thân nhân của trẻ ký xác nhận trên hồ sơ bệnh án hoặc người đại diện cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xác nhận trên hồ sơ bệnh án trong trường hợp trẻ không có cha, mẹ hoặc thân nhân.

Người tham gia BHYT trong thời gian chờ cấp hoặc thay đổi thông tin về thẻ BHYT, khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp, cấp lại và đổi thẻ BHYT, thông tin về thẻ BHYT do cơ quan BHXH hoặc tổ chức, cá nhân được cơ quan BHXH ủy quyền tiếp nhận hồ sơ cấp lại thẻ, đổi thẻ cấp và một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó.

Người đã hiến bộ phận cơ thể người phải xuất trình thông tin về thẻ BHYT. Trường hợp chưa có thẻ BHYT thì phải xuất trình giấy ra viện do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi lấy bộ phận cơ thể người cấp cho người đã hiến bộ phận cơ thể người và một trong các giấy tờ chứng minh nhân thân của người đó; căn cước, CCCD, giấy chứng nhận căn cước, hộ chiếu, liên kết với tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2 hoặc ứng dụng VssID hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân khác do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp. Trường hợp chưa có thẻ BHYT nhưng phải điều trị ngay sau khi hiến, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh xác nhận vào hồ sơ bệnh án.

Trường hợp cấp cứu, người tham gia BHYT phải xuất trình thông tin về thẻ BHYT trước khi kết thúc đợt điều trị.

Những trường hợp được BHYT thanh toán 100%

Những trường hợp được BHYT thanh toán 100%

(NLĐO)- Luật BHYT năm 2024 quy định nhiều nhóm đối tượng sẽ được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh BHYT, mở rộng quyền lợi cho người dân.

Những điểm mới, có lợi cho người tham gia BHYT từ ngày 15-8

(NLĐO) - Những điểm mới của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.

Những trường hợp được hoàn tiền đóng BHYT từ năm 2025

(NLĐO)- Luật Bảo hiểm y tế 2024 có hiệu lực từ ngày 1-7 bổ sung nhiều trường hợp người tham gia BHYT có thể được hoàn trả tiền đã đóng.

