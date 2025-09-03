HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Quy định mới từ tháng 9-2025, người học lái xe cần biết

Bảo Nghi

(NLĐO) - Người học lái xe để nâng hạng giấy phép lái xe phải đáp ứng theo quy định tại khoản 4 điều 60 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 14/2025/TT-BXD quy định về đào tạo lái xe; bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.

Thông tư quy định về yêu cầu đối với người học lái xe từ ngày 1-9-2025 như sau:

- Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam.

Quy định mới từ tháng 9-2025, người học lái xe cần biết - Ảnh 1.

- Người học lái xe để nâng hạng giấy phép lái xe phải đáp ứng theo quy định tại khoản 4 điều 60 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; trong đó, thời gian lái xe an toàn cho từng hạng giấy phép lái xe được quy định cụ thể như sau:

+ Hạng B lên C1, B lên C, B lên D1, B lên BE, C1 lên C, C1 lên D1, C1 lên D2, C1 lên C1E, C lên D1, C lên D2, D1 lên D2, D1 lên D, D1 lên D1E, D2 lên D, D2 lên D2E, D lên DE: thời gian lái xe an toàn từ 2 năm trở lên;

+ Hạng B lên D2, C lên CE, C lên D: thời gian lái xe an toàn từ 3 năm trở lên.

- Người đã có giấy phép lái xe hạng B chuyển số tự động được đăng ký học để cấp mới giấy phép lái xe hạng B chuyển số cơ khí (số sàn), người đã có giấy phép lái xe hạng B được đăng ký học để cấp mới giấy phép lái xe hạng C1 theo quy định; hồ sơ của người học lái xe thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 14 Thông tư 14.

TP HCM: Người dân khu vực Bình Dương (cũ) cần lưu ý gì khi làm hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe?

TP HCM: Người dân khu vực Bình Dương (cũ) cần lưu ý gì khi làm hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe?

(NLĐO) - Cảnh sát giao thông TP HCM thông báo đổi điểm tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính Bình Dương (cũ) qua trụ sở chính ở phường Chánh Hiệp

Hình ảnh xuyên đêm hỗ trợ học viên tập luyện thi lái xe

(NLĐO) - Nhiều trung tâm đào tạo lái xe tại khu vực Bình Dương (cũ) đã tăng cường công tác ôn luyện để học viên tự tin thi đậu

CSGT TP HCM nêu lộ trình hoàn thành sát hạch, cấp giấy phép lái xe

(NLĐO) - CSGT TP HCM tổ chức 9 kỳ sát hạch mỗi ngày với tổng cộng hơn 6.000 thí sinh tham dự mỗi ngày.

