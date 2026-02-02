HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Quy định mới về cấp sổ đỏ, Chủ tịch cấp xã được trao quyền

Minh Chiến

(NLĐO)- Nghị định 49 đã sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai, có quy định liên quan sổ đỏ.

Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Quy định mới về sổ đỏ 2026: Chủ tịch cấp xã được trao quyền cấp giấy chứng nhận - Ảnh 1.

Chính phủ ban hành quy định mới về cấp sổ đỏ, chủ tịch cấp xã được trao quyền

Nghị định 49 đã sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai, có hiệu lực từ ngày 31-1-2026.

Đáng chú ý, nghị định này đã quy định về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp, đính chính, thu hồi, hủy giấy chứng nhận đã cấp.

Cụ thể, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp.

Chủ tịch UBND cấp xã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cơ quan, người có thẩm quyền cấp xã quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, xác định lại diện tích đất ở.

Cũng theo Nghị định 49, Văn phòng đăng ký đất đai có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp hoặc đăng ký đất đai lần đầu, đăng ký biến động đối với trường hợp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

Bên cạnh đó, Nghị định 49 cũng phân cấp thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện trong lĩnh vực đất đai. Theo đó, UBND cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, chấp thuận về việc thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án, chấp thuận, phê duyệt phương án sử dụng đất.

Theo Nghị định quy định, UBND cấp tỉnh quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai để thực hiện các trường hợp quy định tại nghị định này, chậm nhất đến ngày 1-7-2026, bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo quy định.

Trong thời gian chưa ban hành quy định về trình tự, thủ tục hành chính về đất đai thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (31-1-2026) hoặc quyết định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai đối với từng trường hợp cụ thể.

Tin liên quan

Thủ tướng chỉ đạo xử lý các vấn đề về cấp sổ đỏ cho người dân

Thủ tướng chỉ đạo xử lý các vấn đề về cấp sổ đỏ cho người dân

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương rà soát, chuẩn hoá lại các thủ tục hành chính về đất đai.

Một trong những phường đầu tiên của Đà Nẵng trực tiếp cấp sổ đỏ cho dân

(NLĐO) – Phường Hương Trà là một trong số ít phường đầu tiên của TP Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Người dân xin cấp sổ đỏ phải chờ bao lâu khi thực hiện chính quyền 2 cấp?

(NLĐO) - Bộ NN-MT đã có hướng dẫn chi tiết quy trình cấp sổ đỏ khi thực hiện chính quyền 2 cấp.

