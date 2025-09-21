Quy định mới về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 365-QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp (Quy định 365).

Tại tiêu chuẩn chung của cán bộ, quản lý các cấp, Quy định số 365 bổ sung nhiều điểm mới so với các quy định trước đây. Trong đó, đáng lưu ý tại tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống và ý thức tổ chức kỷ luật đã bổ sung quy định cán bộ, quản lý các cấp không háo danh; không cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, dùng mọi thủ đoạn để có chức, có quyền, có khen thưởng để được quy hoạch, bổ nhiệm. Quy định mới cũng bổ sung yêu cầu kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống xa hoa, thực dụng, bè phái, cục bộ địa phương, lợi ích nhóm.

Đối với ủy viên Trung ương Đảng, Quy định 365 bổ sung nhiều tiêu chuẩn chi tiết so với quy định trước đây. Cụ thể như yêu cầu ủy viên Trung ương Đảng phải là những cán bộ được đào tạo cơ bản, có kiến thức toàn diện, được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, có thành tích nổi trội, có kết quả, "sản phẩm" cụ thể trong quá trình công tác… Đối với ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quy định 365 cơ bản kế thừa các quy định hiện tại, song bổ sung yêu cầu quyết đoán, quyết liệt, hiệu quả trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đối với chức danh Tổng Bí thư, Quy định 365 cơ bản kế thừa quy định trước đó, có bổ sung làm rõ một số điểm. Cụ thể, bổ sung tiêu chí "là hạt nhân lãnh đạo" đối với chức danh Tổng Bí thư, cùng với yêu cầu có "tư duy lý luận chính trị sắc sảo" thay vì "có trình độ cao về lý luận chính trị". Quy định mới cũng bổ sung yêu cầu với chức danh Tổng Bí thư là có năng lực lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đặc biệt là người kế nhiệm, cán bộ chủ chốt. Đối với các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Quy định 365 cơ bản giữ nguyên các tiêu chuẩn cốt lõi nhưng được trình bày một cách cô đọng, rõ ràng hơn.



