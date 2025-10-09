HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quy định rõ 4 loại hình báo chí

Bảo Trân

Có ý kiến đề nghị Luật Báo chí (sửa đổi) cân nhắc bổ sung cơ quan báo chí chủ lực ở một số địa phương

Ngày 8-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) đã khai mạc phiên họp thứ 50. Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cho biết phiên họp dự kiến kéo dài 6 ngày rưỡi; xem xét, cho ý kiến và quyết định 37 nội dung.

Cần bổ sung cơ quan báo chí đã có thương hiệu

Theo đó, Ủy ban Thường vụ QH sẽ xem xét, cho ý kiến về 22 dự án luật, nghị quyết để trình QH thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Ngoài ra, 4 vấn đề quan trọng sẽ trình QH, Ủy ban Thường vụ QH cho ý kiến: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo giai đoạn 2026-2035; việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030; việc trình QH phê chuẩn hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại theo đề nghị của Chủ tịch nước; công tác nhân sự.

Đáng chú ý, trong ngày làm việc đầu tiên, Ủy ban Thường vụ QH đã nghe và cho ý kiến về dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).

Trình bày tờ trình dự án luật, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết dự thảo quy định rõ 4 loại hình báo chí, gồm: Báo chí in, báo chí nói, báo chí hình, báo chí điện tử; đồng thời phân định rõ loại hình báo chí in gồm báo in và tạp chí in. Loại hình báo chí điện tử gồm báo điện tử và tạp chí điện tử để không gây nhầm lẫn, khắc phục bất cập của Luật Báo chí năm 2016.

Quy định rõ 4 loại hình báo chí - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trình bày dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi). Ảnh: TTXVN

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, dự thảo cũng bổ sung quy định cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện là cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; được có cơ chế đặc thù về tài chính theo quy định của Chính phủ.

Trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của QH Nguyễn Đắc Vinh cho rằng so với luật hiện hành, dự thảo luật tiếp tục phân chia báo chí thành 4 loại hình nhưng đã sửa đổi tên gọi của các loại hình.

Theo lãnh đạo Ủy ban Văn hóa và Xã hội, có ý kiến cho rằng công nghệ thông tin đang phát triển rất nhanh, sẽ làm thay đổi các khái niệm báo chí, truyền thông. Tương lai có thể sẽ có nhiều mô hình, loại hình báo chí mới ra đời trên các nền tảng công nghệ hiện đại. Từ đó, cơ quan chủ trì soạn thảo cần nghiên cứu thêm những quy định về loại hình báo chí mang tính lâu dài và phù hợp với xu thế phát triển của báo chí.

Về "cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện", Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho biết hiện có 6 cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện. Tuy nhiên, mỗi cơ quan này đều có mô hình tổ chức, cấp quản lý và cơ chế tài chính khác nhau nên cũng có cách tiếp cận khác nhau khi xây dựng mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện.

"Có ý kiến cho rằng ngoài 6 cơ quan, cần cân nhắc bổ sung cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện ở một số địa phương hoặc một số đơn vị đã xây dựng được uy tín, thương hiệu từ lâu, đã có vị trí nhất định trong hoạt động báo chí" - ông Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh.

Mở thêm quy định cho hoạt động kinh tế báo chí

Theo ông Nguyễn Đắc Vinh, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội nhận thấy dự thảo luật còn thiếu khái niệm "kinh tế báo chí" để có hệ thống chính sách đồng bộ, toàn diện về vấn đề này. Một số quy định chưa cụ thể, chưa thực sự tạo thay đổi lớn về "kinh tế báo chí"; chưa giải quyết được những vướng mắc, khó khăn đặt ra với cơ quan báo chí; còn thiếu quy định cụ thể liên quan đầu tư công và cơ chế tự chủ.

Về kinh tế báo chí, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho rằng đây là vấn đề rất quan trọng với các cơ quan báo chí. Ông đề nghị bên cạnh việc quy định yêu cầu tự chủ tài chính, cần mở nhiều hơn các quy định cho hoạt động kinh tế báo chí.

Theo Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn, cần lưu ý vấn đề nguồn thu và hỗ trợ, khuyến khích kinh tế báo chí, giảm phụ thuộc ngân sách. Về cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, cơ chế đặc thù về tài chính, Chủ tịch QH đề nghị cần nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng, bảo đảm đầy đủ cơ sở về các nội dung liên quan kinh tế báo chí. Cần hướng dẫn cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan báo chí trong quá trình triển khai thực hiện.

Chủ tịch QH cũng lưu ý tiếp tục sắp xếp hệ thống báo chí truyền thông theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đúng theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW và cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy. 

3 dự thảo luật thể hiện tinh thần đột phá về giáo dục - đào tạo

Chiều 8-10, Đoàn Đại biểu QH TP HCM đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các dự thảo luật gồm: Luật Giáo dục đại học; Luật Giáo dục nghề nghiệp; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Dự kiến 3 luật này sẽ được QH thông qua tại Kỳ họp thứ 10 sắp tới.

Theo các đại biểu, qua các lần góp ý trước đó, dự thảo 3 luật nêu trên đã được tiếp thu và cơ bản hoàn thiện, thể hiện rõ tinh thần thể chế hóa Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục - đào tạo. Bên cạnh đó, một số nội dung trong dự thảo các luật này cần tiếp tục nghiên cứu để điều chỉnh phù hợp, nhất là dự thảo Luật Giáo dục đại học.

B.T.Ng


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo