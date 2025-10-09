Ngày 8-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) đã khai mạc phiên họp thứ 50. Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cho biết phiên họp dự kiến kéo dài 6 ngày rưỡi; xem xét, cho ý kiến và quyết định 37 nội dung.

Cần bổ sung cơ quan báo chí đã có thương hiệu

Theo đó, Ủy ban Thường vụ QH sẽ xem xét, cho ý kiến về 22 dự án luật, nghị quyết để trình QH thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Ngoài ra, 4 vấn đề quan trọng sẽ trình QH, Ủy ban Thường vụ QH cho ý kiến: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo giai đoạn 2026-2035; việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030; việc trình QH phê chuẩn hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại theo đề nghị của Chủ tịch nước; công tác nhân sự.

Đáng chú ý, trong ngày làm việc đầu tiên, Ủy ban Thường vụ QH đã nghe và cho ý kiến về dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).

Trình bày tờ trình dự án luật, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết dự thảo quy định rõ 4 loại hình báo chí, gồm: Báo chí in, báo chí nói, báo chí hình, báo chí điện tử; đồng thời phân định rõ loại hình báo chí in gồm báo in và tạp chí in. Loại hình báo chí điện tử gồm báo điện tử và tạp chí điện tử để không gây nhầm lẫn, khắc phục bất cập của Luật Báo chí năm 2016.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trình bày dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi). Ảnh: TTXVN

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, dự thảo cũng bổ sung quy định cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện là cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; được có cơ chế đặc thù về tài chính theo quy định của Chính phủ.

Trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của QH Nguyễn Đắc Vinh cho rằng so với luật hiện hành, dự thảo luật tiếp tục phân chia báo chí thành 4 loại hình nhưng đã sửa đổi tên gọi của các loại hình.

Theo lãnh đạo Ủy ban Văn hóa và Xã hội, có ý kiến cho rằng công nghệ thông tin đang phát triển rất nhanh, sẽ làm thay đổi các khái niệm báo chí, truyền thông. Tương lai có thể sẽ có nhiều mô hình, loại hình báo chí mới ra đời trên các nền tảng công nghệ hiện đại. Từ đó, cơ quan chủ trì soạn thảo cần nghiên cứu thêm những quy định về loại hình báo chí mang tính lâu dài và phù hợp với xu thế phát triển của báo chí.

Về "cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện", Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho biết hiện có 6 cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện. Tuy nhiên, mỗi cơ quan này đều có mô hình tổ chức, cấp quản lý và cơ chế tài chính khác nhau nên cũng có cách tiếp cận khác nhau khi xây dựng mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện.

"Có ý kiến cho rằng ngoài 6 cơ quan, cần cân nhắc bổ sung cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện ở một số địa phương hoặc một số đơn vị đã xây dựng được uy tín, thương hiệu từ lâu, đã có vị trí nhất định trong hoạt động báo chí" - ông Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh.

Mở thêm quy định cho hoạt động kinh tế báo chí

Theo ông Nguyễn Đắc Vinh, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội nhận thấy dự thảo luật còn thiếu khái niệm "kinh tế báo chí" để có hệ thống chính sách đồng bộ, toàn diện về vấn đề này. Một số quy định chưa cụ thể, chưa thực sự tạo thay đổi lớn về "kinh tế báo chí"; chưa giải quyết được những vướng mắc, khó khăn đặt ra với cơ quan báo chí; còn thiếu quy định cụ thể liên quan đầu tư công và cơ chế tự chủ.

Về kinh tế báo chí, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho rằng đây là vấn đề rất quan trọng với các cơ quan báo chí. Ông đề nghị bên cạnh việc quy định yêu cầu tự chủ tài chính, cần mở nhiều hơn các quy định cho hoạt động kinh tế báo chí.

Theo Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn, cần lưu ý vấn đề nguồn thu và hỗ trợ, khuyến khích kinh tế báo chí, giảm phụ thuộc ngân sách. Về cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, cơ chế đặc thù về tài chính, Chủ tịch QH đề nghị cần nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng, bảo đảm đầy đủ cơ sở về các nội dung liên quan kinh tế báo chí. Cần hướng dẫn cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan báo chí trong quá trình triển khai thực hiện.

Chủ tịch QH cũng lưu ý tiếp tục sắp xếp hệ thống báo chí truyền thông theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đúng theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW và cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy.

3 dự thảo luật thể hiện tinh thần đột phá về giáo dục - đào tạo Chiều 8-10, Đoàn Đại biểu QH TP HCM đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các dự thảo luật gồm: Luật Giáo dục đại học; Luật Giáo dục nghề nghiệp; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Dự kiến 3 luật này sẽ được QH thông qua tại Kỳ họp thứ 10 sắp tới. Theo các đại biểu, qua các lần góp ý trước đó, dự thảo 3 luật nêu trên đã được tiếp thu và cơ bản hoàn thiện, thể hiện rõ tinh thần thể chế hóa Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục - đào tạo. Bên cạnh đó, một số nội dung trong dự thảo các luật này cần tiếp tục nghiên cứu để điều chỉnh phù hợp, nhất là dự thảo Luật Giáo dục đại học. B.T.Ng



