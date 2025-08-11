HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Quỹ Khởi Sự Từ Tâm hướng tới chăm sóc toàn diện cho trẻ bất hạnh

Nguyên Thảo

(NLĐO) - Tập đoàn Kim Oanh sẽ tiếp tục mở rộng hỗ trợ, không chỉ dành cho trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19 mà còn đón nhận các trường hợp đặc biệt khác.

Tại chương trình Tổng kết Khóa học mùa hè lần 3 do Quỹ Khởi Sự Từ Tâm, phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Đồng Nai và Hội LHPN TP HCM tổ chức vào chiều 10-8, Công ty Cổ phần Kỹ thuật & Xây dựng Handong (Handong E&C) đã tài trợ 600 triệu đồng dành cho các dự án thiện nguyện dài hạn của Quỹ Khởi Sự Từ Tâm.

Khóa học mùa hè năm nay thu hút gần 100 trẻ mồ côi đến từ TP HCM và Đồng Nai (bao gồm cả khu vực Bình Dương cũ), thuộc Dự án Cùng Làm Cha Mẹ. Không chỉ là không gian học tập sáng tạo, bổ ích và đầy cảm hứng, chương trình còn giúp các em rèn luyện tinh thần tự lập, học cách yêu thương và bảo vệ bản thân.

Quỹ Khởi Sự Từ Tâm hướng tới chăm sóc toàn diện cho trẻ bất hạnh- Ảnh 1.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Kim Oanh, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khởi Sự Từ Tâm cùng đại diện Handong E&C, tặng học bổng cho các em học sinh

Trong suốt 4 ngày học , các em được trang bị nhiều kỹ năng sống thiết thực như: làm việc nhóm, kỹ năng tự vệ, ứng phó với người lạ, sơ cứu cơ bản, nhận biết và xử lý tình huống nguy hiểm. Đặc biệt, các hoạt động như viết nhật ký, chia sẻ cảm xúc cùng phụ huynh đã góp phần tăng cường sự kết nối và thấu hiểu giữa cha mẹ và con cái.

Trong hè, trẻ còn được tham gia các chuyến dã ngoại, chương trình "Chạy bộ vì trẻ em mồ côi", tầm soát tim mạch, và các trò chơi nhóm, hoạt động cộng đồng phù hợp theo độ tuổi. Đây là một phần trong định hướng phát triển toàn diện thân – tâm – trí cho trẻ.

Dự án Cùng Làm Cha Mẹ khởi đầu từ 40 trẻ trong chương trình "Mẹ đỡ đầu", mở rộng lên 223 em trong năm 2025 – trong đó: 122 trẻ nhận gói hỗ trợ toàn diện (tài chính + phi tài chính) và 101 trẻ nhận gói hỗ trợ phi tài chính.

Quỹ Khởi Sự Từ Tâm hướng tới chăm sóc toàn diện cho trẻ bất hạnh- Ảnh 2.

Bà Bùi Thị Hạnh, Phó Chủ tịch TT Hội LHPN tỉnh Đồng Nai, và Handong E&C tặng học bổng cho các em học sinh

Với mục tiêu ngăn ngừa trẻ bỏ học, được nuôi dưỡng trong môi trường gia đình và phát triển toàn diện, Quỹ cam kết đồng hành dài hạn đến khi trẻ đủ 18 tuổi. Từ năm 2022 đến nay, đã có 1 em vào cao đẳng, 4 em vừa hoàn thành kỳ thi đại học năm 2025, và tỉ lệ trẻ nghỉ học rất thấp (chỉ 2 trường hợp trong 3 năm). Đáng chú ý, 50% phụ huynh tích cực đồng hành cùng các em trong các chương trình do Quỹ tổ chức.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Công ty Handong E&C – ông Park Jinho - Tổng giám đốc Công ty Handong E&C ký kết tài trợ 600 triệu đồng cho Quỹ Khởi Sự Từ Tâm, đồng hành cùng các dự án: Cùng Làm Cha Mẹ, Sóng Chữa Lành và các hoạt động thiện nguyện khác của Quỹ.

"Các em nhỏ đừng từ bỏ giấc mơ của mình. Công ty Handong E&C, Tập đoàn Kim Oanh và Quỹ Khởi sự từ tâm sẽ luôn bên cạnh hỗ trợ các em đạt được mục tiêu của mình. Hãy mơ ước lớn hơn, đặt mục tiêu cao hơn và cùng nhau biến những giấc mơ đó thành hiện thực"– ông Park Jinho nói.

Quỹ Khởi Sự Từ Tâm hướng tới chăm sóc toàn diện cho trẻ bất hạnh- Ảnh 3.

Phụ huynh, người nuôi dưỡng trẻ mua sắm tại gian hàng nụ cười 0 đồng

Tại buổi lễ tổng kết, bà Đặng Thị Kim Oanh – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Kim Oanh, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khởi Sự Từ Tâm, không giấu được xúc động khi nhìn lại hành trình trưởng thành của các em qua từng mùa hè.

"Từ những đứa trẻ rụt rè, e ngại, hôm nay các con đã có thể tự tin đứng trên sân khấu biểu diễn văn nghệ, dám nói lên suy nghĩ và ước mơ của mình. Điều đó cho thấy, chỉ cần được yêu thương và trao cơ hội, các con sẽ vươn lên rất mạnh mẽ" - bà Oanh chia sẻ.

Quỹ Khởi Sự Từ Tâm hướng tới chăm sóc toàn diện cho trẻ bất hạnh- Ảnh 4.

Tặng balo cho các em học sinh

Bà cũng chia sẻ định hướng trong thời gian tới, Quỹ sẽ tiếp tục mở rộng hỗ trợ, không chỉ dành cho trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19 mà còn đón nhận các trường hợp đặc biệt khác, trong đó có các em là con của người hiến tạng nhân đạo.

"Chúng tôi mong cộng đồng cùng đồng hành, để hoạt động thiện nguyện này ngày càng hiệu quả hơn, tạo ra giá trị thực và lâu dài cho trẻ em bất hạnh cũng như gia đình các em."

Tại buổi lễ tổng kết, trẻ và người nuôi dưỡng cũng tham gia hoạt động tham quan di tích lịch sử Văn Miếu Trấn Biên, tham gia gian hàng 0 đồng, học làm bánh. Đồng thời, Quỹ đã trao hỗ trợ tài chính Quý 3 và Quý 4/2025 cho 122 trẻ thuộc dự án, với mức 3 triệu đồng/trẻ/quý. 

Quỹ Khởi Sự Từ Tâm hướng tới chăm sóc toàn diện cho trẻ bất hạnh- Ảnh 5.

Các em học sinh thích thú khi tham dự sự kiện

Theo kế hoạch, từ tháng 9-2025, Quỹ sẽ triển khai gói vay học phí không lãi suất dành cho trẻ trong dự án học đại học – cao đẳng, với mức vay tối đa 30 triệu đồng/năm, duy trì trong 3–4 năm học, và hoàn trả sau khi tốt nghiệp.

Đồng thời, Quỹ ra mắt Học bổng "Tự Lực Vì Chính Tôi" dành cho con em của người hiến tạng nhân đạo tại các tỉnh miền Trung đến miền Nam. Học bổng có định mức từ 1 đến 3 triệu đồng/em, kèm theo hỗ trợ chăm sóc sức khỏe thể chất – tinh thần, kết nối trẻ vào hệ sinh thái phát triển toàn diện của Quỹ. Mục tiêu là giúp trẻ không bỏ học giữa chừng vì hoàn cảnh khó khăn, và phát triển bền vững từ chính nội lực của bản thân.

Hiện nay, Quỹ Khởi Sự Từ Tâm tập trung phát triển theo ba mảng chính: Phát triển các dự án cộng đồng; Hoạt động từ thiện; Xây dựng kho tri thức thiện nguyện.

Tất cả hướng đến mục tiêu chung là chăm sóc và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên toàn quốc, góp phần kiến tạo một hệ sinh thái nhân ái và phát triển toàn diện cho trẻ.

Tập đoàn Kim Oanh hỗ trợ trên 5 tỉ đồng giúp đồng bào vùng bão lũ Miền Bắc khắc phục khó khăn

Tập đoàn Kim Oanh hỗ trợ trên 5 tỉ đồng giúp đồng bào vùng bão lũ Miền Bắc khắc phục khó khăn

(NLĐO) - Cùng với 150 tấn gạo, thông qua Ủy Ban MTTQ của các tỉnh nói trên, Kim Oanh Group đã trao tặng 1,5 tỉ đồng và hơn 1.000 phần quà gồm quần áo mới, balo, tập vở cho các em học sinh tại các địa phương gặp thiên tai.

Quỹ Khởi sự Từ tâm của Tập đoàn Kim Oanh tổ chức trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

(NLĐO) – Quỹ khởi sự từ tâm - Tập đoàn Kim oanh đã tổ chức chương trình Chuyện Trăng non cho hơn 72 trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Địa ốc Kim Oanh mong gỡ khó cho nhà ở xã hội

(NLĐO) - Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh đang phát triển dự án nhà ở xã hội với giá bán chỉ bằng khoảng 50% so với các dự án cùng phân khúc trên thị trường.

