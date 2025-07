Quy mô ngành GD-ĐT TP HCM lớn thế nào sau hợp nhất?

Sau khi hợp nhất với 2 Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, Sở GD-ĐT TP HCM mới đã chính thức thành lập và bắt đầu vận hành với quy mô lớn nhất cả nước khi có gần 3.500 trường học và khoảng 2,6 triệu học sinh các cấp.

Trước đó, vào chiều 1-7, HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất, sau khi hợp nhất 3 địa phương: TP HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu. Tại kỳ họp, Thường trực HĐND TP HCM đã chỉ định 16 ủy viên UBND TP HCM, trong đó có 14 giám đốc của 14 sở, ngành sau hợp nhất.

Sở GD-ĐT TP HCM được thành lập trên cơ sở hợp nhất Sở GD-ĐT TP HCM, Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương và Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau hợp nhất, ngành GD-ĐT TP HCM có quy mô lớn nhất cả nước về trường lớp, giáo viên và học sinh.

Cụ thể, theo số liệu công bố của năm học 2024-2025, trước khi hợp nhất, ngành GD-ĐT TP HCM có hơn 1,7 triệu học sinh, tỉnh Bình Dương có khoảng 520.700 học sinh. Trong khi đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có khoảng 300.000 học sinh. Như vậy, sau khi hợp nhất, TP HCM hiện nay có khoảng 2,6 triệu học sinh, nhiều nhất cả nước.

Sau hợp nhất, ngành GD-ĐT TP HCM có quy mô lớn nhất cả nước về trường lớp, giáo viên và học sinh

Vê quy mô trường lớp, trước khi hợp nhất, TP HCM có 2.341 trường học, trong đó có 1.308 trường mầm non, 529 trường tiểu học, 299 trường THCS, 205 trường THPT. Tỉnh Bình Dương có 713 trường học các cấp với 375 trường công lập và 338 trường ngoài công lập. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 463 trường học, trong đó có 195 trường mầm non, 139 trường tiểu học, 91 trường THCS và 38 trường THPT. Như vậy sau khi hợp nhất, TP HCM hiện có quy mô khoảng 3.500 trường học từ mầm non tới THPT.

Về đội ngũ giáo viên: Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP HCM, ngành GD-ĐT TP HCM (cũ) có 80.612 giáo viên. Trong đó, có 26.889 giáo viên mầm non, 23.155 giáo viên tiểu học, 18.125 giáo viên THCS và 12.442 giáo viên THPT. Còn tỉnh Bình Dương có khoảng 16.000 giáo viên, trong đó cán bộ quản lý là 1.048 người. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có khoảng hơn 16.000 giáo viên các cấp. Sau hợp nhất, quy mô ngành GD-ĐT TP HCM hiện nay có hơn 110.000 giáo viên.

Ban Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM mới gồm 1 giám đốc và 9 phó giám đốc. Cụ thể: TS Nguyễn Văn Hiếu làm Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM.

TS Nguyễn Văn Hiếu được chỉ định làm Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM sau hợp nhất

Các phó giám đốc gồm các ông, bà: Nguyễn Bảo Quốc, Lê Thụy Mỵ Châu, Huỳnh Lê Như Trang, Dương Trí Dũng, Huỳnh Thị Nhật Hằng, Nguyễn Văn Phong, Trương Hải Thanh, Trần Thị Ngọc Châu, Nguyễn Kế Toại.

Sở GD-ĐT TP HCM có trụ sở chính tại số 66-68 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn-TP HCM. Các phòng/ban của Sở GD-ĐT TP HCM, gồm: Văn phòng, Phòng Kiểm tra - Pháp chế (do tổ chức lại Thanh tra theo quy định và bổ sung chức năng, nhiệm vụ pháp chế), Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Học sinh, sinh viên (được thay đổi tên từ Phòng Chính trị, tư tưởng), Phòng Quản lý chất lượng (được thay đổi tên từ Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục), Phòng Giáo dục mầm non, Phòng Giáo dục phổ thông, Phòng Giáo dục thường xuyên - nghề nghiệp và Đại học, Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Các đơn vị sự nghiệp công lập gồm 198 đơn vị: 165 trường phổ thông (THCS-THPT; THPT); 2 trường THPT chuyên; 2 trường phổ thông năng khiếu thể dục, thể thao; 1 trường phổ thông đặc biệt; 2 trường nuôi dạy trẻ khuyết tật; 3 trường mầm non trực thuộc gồm: Trường mầm non Thành Phố, 19.5, Nam Sài Gòn; 6 trường trung cấp; 10 trung tâm giáo dục thường xuyên; 1 trung tâm giáo dục thường xuyên - Bồi dưỡng nghiệp vụ; 3 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật; 1 trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp; 1 trung tâm ngoại ngữ, tin học; 1 trung tâm Thông tin và chương trình giáo dục.