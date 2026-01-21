HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Quy Nhơn, Pleiku sẽ rộn ràng các hoạt động đón Xuân Bính Ngọ

Đức Anh

(NLĐO) – Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trưng bày linh vật và bắn pháo hoa mừng Xuân Bính Ngọ 2026 ở Gia Lai sẽ được tổ chức tại Quy Nhơn và Pleiku.

Ngày 21-1, UBND tỉnh Gia Lai cho biết chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ được triển khai với quy mô lớn, tổ chức song song tại phường Quy Nhơn và phường Pleiku nhằm phục vụ người dân và du khách.

Quy Nhơn, Pleiku rộn ràng các hoạt động đón Xuân Bính Ngọ - Ảnh 1.

Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn là một trong những nơi tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026 ở Gia Lai

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là việc xây dựng cụm linh vật năm Bính Ngọ, trưng bày ảnh mừng xuân và trang trí không gian công cộng tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) và quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku). Các không gian này mở cửa từ ngày 9-2 đến 8-3, tạo điểm nhấn cảnh quan và không gian sinh hoạt văn hóa đầu năm.

Đêm giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân theo hình thức cầu truyền hình trực tiếp giữa hai điểm cầu Quy Nhơn – Pleiku. Chương trình tổ chức từ 21 giờ 30 đến 23 giờ ngày 16-2 tại hai quảng trường trung tâm.

Ngay sau chương trình nghệ thuật, màn bắn pháo hoa tầm thấp sẽ được tổ chức đồng thời tại hai quảng trường vào thời khắc 0 giờ ngày 17-2, mang đến khoảnh khắc chào năm mới cho người dân hai khu vực Đông và Tây Gia Lai.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, nhiều chương trình văn hóa – xã hội khác cũng được tổ chức song song, nổi bật là Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026 (từ 9 đến 12-2), các hoạt động trải nghiệm khoa học, Đêm võ đài Bình Định, Hội thơ Nguyên tiêu cùng nhiều chương trình văn hóa, thể thao phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch giao Sở VH-TT-DL chủ trì, phối hợp tổ chức kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, đây là năm đầu tiên tổ chức các hoạt động kỷ niệm sau khi sáp nhập tỉnh Gia Lai và Bình Định cũ, vì vậy công tác tổ chức phải bảo đảm thống nhất, đồng bộ, phù hợp với tầm vóc lịch sử.

