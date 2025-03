Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025

Ngày 15-3, ông Nguyễn Hồng Thanh, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn nghiêm túc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.



Ông Nguyễn Hồng Thanh, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

Ông Nguyễn Hồng Thanh nhấn mạnh năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, ngày lễ lớn của dân tộc…

Theo đó, tỉnh Tây Ninh đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để tập trung thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 10%, tạo tiền đề, động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 đạt 2 con số.

Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh với các tỉnh. Bên cạnh đó, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy khoa học công nghệ…

Dự án cao tốc TP HCM - Mộc Bài sẽ thay đổi diện mạo tỉnh Tây Ninh

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu rà soát, đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để khai thác, huy động cao nhất vào tăng trưởng kinh tế. Thực hiện hiệu quả đề án "Phát triển nguồn nhân lực khu vực công chất lượng cao tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2025, định hướng năm 2030".

Triển khai thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ.

Du lịch tỉnh Tây Ninh trong năm 2025 có nhiều đột phá, là điểm đến ưa thích của người dân khắp nơi và du khách nước ngoài

Đề xuất Trung ương hỗ trợ nguồn vốn từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2024 để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm liên kết vùng như: hành lang kinh tế Tây Ninh – Bình Dương, dự án tưới tiêu phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai đoạn 2. Triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Ưu tiên thu hút đầu tư công nghiệp chế biển nông sản gắn với vùng nguyên liệu và nâng cao giá trị gia tăng các dự án nông nghiệp. Bên cạnh đó, đầu tư hoàn thành 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu năm 2025, toàn tỉnh có 71/71 đạt xã nông thôn mới, trong đó có 25 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Thúc đẩy phát triển du lịch với chương trình liên kết du lịch vùng Đông Nam Bộ. Hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tại Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, khu tham quan, nghỉ dưỡng trên đỉnh núi Bà Đen, Khu du lịch sinh thải Đảo Nhím…

Củng cố quốc phòng – an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nội địa và tuyến biên giới.