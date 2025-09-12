Quyền Linh nhận loạt chúc phúc khi tỏ tình với vợ

Nghệ sĩ Quyền Linh chia sẻ ảnh cưới cùng vợ Dạ Thảo lên trang cá nhân, kèm theo đó là những chia sẻ yêu thương.

Ảnh cưới nghệ sĩ Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo

Gia đình hạnh phúc của Quyền Linh

"Thấm thoát đã tròn 20 năm rồi đó nha người tình 100 năm của tôi ơi…! Cảm ơn em yêu đã cùng đồng hành anh suốt 20 năm nhé, 20 năm trước 2 đứa gặp nhau 2 bàn tay trắng không có gì… sau 20 cố gắng nỗ lực, chúng ta đã có 2 con gái Lọ Lem và Hạt Dẻ đáng yêu. Tuyệt vời quá đúng không em yêu! Xin cảm ơn thượng đế, cảm ơn cuộc sống này, cảm ơn cả nhà đã yêu thương. Anh yêu em, bà xã" - Quyền Linh bày tỏ.

Doanh nhân Dạ Thảo cũng đáp lại tình cảm của chồng: "Hạnh phúc nhất là có hai con gái yêu Lọ Lem - Hạt Dẻ đồng hành ba mẹ".

Nghệ sĩ Quyền Linh nhận hàng loạt lời chúc phúc từ đồng nghiệp, bạn bè, khán giả. Trong đó, diễn viên Mai Thu Huyền chúc: "Em chúc gia đình anh mãi hạnh phúc viên mãn nhé! Hai bé Lọ Lem và Hạt Dẻ đáng yêu lắm!".

Nghệ sĩ Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo đám cưới năm 2005. Cả hai chào đón Lọ Lem năm 2006 và Hạt Dẻ năm 2008. Thời gian qua, nghệ sĩ Quyền Linh tham gia đóng một số phim điện ảnh. Lọ Lem và Hạt Dẻ cũng là những cô gái xinh đẹp, có sức hút lớn trong cộng đồng mạng.