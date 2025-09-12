HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Quyền Linh nhận loạt chúc phúc khi tỏ tình với vợ

Minh Khuê

(NLĐO) - Nam nghệ sĩ Quyền Linh tỏ tình đầy yêu thương với vợ nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày cưới.

Nghệ sĩ Quyền Linh chia sẻ ảnh cưới cùng vợ Dạ Thảo lên trang cá nhân, kèm theo đó là những chia sẻ yêu thương.

Quyền Linh nhận loạt chúc phúc khi tỏ tình với vợ - Ảnh 1.

Ảnh cưới nghệ sĩ Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo

Quyền Linh nhận loạt chúc phúc khi tỏ tình với vợ - Ảnh 2.

Gia đình hạnh phúc của Quyền Linh

"Thấm thoát đã tròn 20 năm rồi đó nha người tình 100 năm của tôi ơi…! Cảm ơn em yêu đã cùng đồng hành anh suốt 20 năm nhé, 20 năm trước 2 đứa gặp nhau 2 bàn tay trắng không có gì… sau 20 cố gắng nỗ lực, chúng ta đã có 2 con gái Lọ Lem và Hạt Dẻ đáng yêu. Tuyệt vời quá đúng không em yêu! Xin cảm ơn thượng đế, cảm ơn cuộc sống này, cảm ơn cả nhà đã yêu thương. Anh yêu em, bà xã" - Quyền Linh bày tỏ.

Doanh nhân Dạ Thảo cũng đáp lại tình cảm của chồng: "Hạnh phúc nhất là có hai con gái yêu Lọ Lem - Hạt Dẻ đồng hành ba mẹ".

Nghệ sĩ Quyền Linh nhận hàng loạt lời chúc phúc từ đồng nghiệp, bạn bè, khán giả. Trong đó, diễn viên Mai Thu Huyền chúc: "Em chúc gia đình anh mãi hạnh phúc viên mãn nhé! Hai bé Lọ Lem và Hạt Dẻ đáng yêu lắm!".

Nghệ sĩ Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo đám cưới năm 2005. Cả hai chào đón Lọ Lem năm 2006 và Hạt Dẻ năm 2008. Thời gian qua, nghệ sĩ Quyền Linh tham gia đóng một số phim điện ảnh. Lọ Lem và Hạt Dẻ cũng là những cô gái xinh đẹp, có sức hút lớn trong cộng đồng mạng.

Tin liên quan

Con gái Quyền Linh gây tranh cãi

Con gái Quyền Linh gây tranh cãi

(NLĐO)- Đoạn clip chia sẻ của Lọ Lem, con gái nghệ sĩ Quyền Linh, về chủ đề "sinh ra ở vạch đích" thu hút sự chú ý.

Con gái Quyền Linh chiếm spotlight mạng xã hội

(NLĐO) - Đoạn clip chia sẻ cuộc sống của Lọ Lem, con gái diễn viên Quyền Linh, trong căn biệt thự trị giá 21 tỉ đồng thu hút sự chú ý.

Quyền Linh khẳng định không quảng cáo sữa giả

(NLĐO) – Nghệ sĩ Quyền Linh lên tiếng khẳng định những thông tin đang lan truyền rằng ông từng quảng cáo sữa giả là sai sự thật.

Quyền Linh Dạ Thảo Lọ Lem kỷ niệm ngày cưới chúc phúc
