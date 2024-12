Trong buổi giao lưu, giới thiệu phim "Chốt đơn" tại TP HCM chiều 26-12, Quyền Linh, Hồng Đào, NSND Hồng Vân cùng dàn trẻ gồm Hoa hậu Thùy Tiên, Khương Lê, Mai Bảo Vinh, Mộc Trà… đã có những chia sẻ về vai diễn.

NSND Hồng Vân tiết lộ

Diễn viên, MC Quyền Linh bày tỏ sự ngại ngùng

Nghệ sĩ Hồng Đào bộc bạch

Dàn diễn viên nữ của phim

Đoàn phim giao lưu cùng truyền thông

NSND Hồng Vân khẳng định trong phim này bà cùng Quyền Linh, Hồng Đào không đóng "tình tay ba" như mọi người suy đoán. Trong phim, nhân vật của Quyền Linh yêu say đắm nhân vật do Hồng Đào diễn.

"Tôi và Hồng Vân thường xưng hô tên với nhau nên khi đóng cảnh tình cảm trong phim "Hai Muối" tôi thấy thoải mái. Nhưng từ trước đến nay, tôi quen gọi chị Hồng Đào mà nay đóng yêu nhau tôi cảm thấy ngại ngùng. Việc chuyển từ chị sang gọi tên rồi còn gọi em cảm thấy khác khác. Tôi phải cố gắng lắm, tưởng tượng mình là Hồng hài nhi mới làm được" - diễn viên, MC Quyền Linh thổ lộ.

NSND Hồng Vân còn tiết lộ Hồng Đào và Quyền Linh có cảnh hôn nhau phải quay đến 16 lần trong phim. "Tôi đóng phim nào cũng tập trung vào vai diễn. Trên trường quay, tôi xem Quyền Linh là người yêu nên khi đạo diễn yêu cầu hôn thì tôi hôn, không ngại ngần" - nghệ sĩ Hồng Đào chia sẻ.

Nghệ sĩ Hồng Đào tham gia nhiều phim, ra rạp liên tục thời gian qua: "Linh miêu - Quỷ nhập tràng", "Chị dâu" và mới nhất là "Chốt đơn". Tâm sự điều này, bà nói rằng khi nhận lời tham gia thì các dự án đều cách nhau nhưng không thể biết được dự án này ra rạp thời điểm nào, dự án kia ra rạp lúc nào. Vì thế, khi các dự án đều ra rạp gần thời gian nhau khán giả lại tưởng rằng bà tham gia nhiều phim cùng lúc. Thực tế, các dự án đều cách nhau.

NSND Hồng Vân đùa rằng bao nhiêu năm qua, từ thời trẻ đến nay, bà luôn "thua" nghệ sĩ Hồng Đào ở mặt tình cảm trên phim. Hễ hai người đóng cùng nhau, nghệ sĩ Hồng Đào luôn được yêu thương còn bà thì không.

Trong phim "Hai Muối", nhân vật của bà yêu say đắm nhân vật ông Hai do diễn viên, MC Quyền Linh thể hiện nhưng không được đáp lại. Đến "Chốt đơn", nhân vật của Quyền Linh lại say đắm vai diễn Hồng Đào thể hiện còn bà thì không có cảnh quay chung cùng Quyền Linh.

"Chốt đơn" cũng là tác phẩm điện ảnh thứ hai của Hoa hậu Thùy Tiên sau "Linh miêu - Quỷ nhập tràng". Cô tâm đắc với con đường diễn viên và nỗ lực cho từng vai diễn.

Phim "Chốt đơn" sẽ ra rạp tháng 3-2025.

Đây là phim điện ảnh thứ hai của Thùy Tiên