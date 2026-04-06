Quyền Linh tặng con gái Lọ Lem "món quà" đặc biệt

Quyền Linh gửi lời chúc sinh nhật con gái trên trang Fanpage chính thức ngày 6-4, kèm theo đó, ông bày tỏ: "Xin chào Lọ Lem thương yêu của ba, chào cô sinh viên năm 2 với nhiều ý chí và nghị lực của ba. Ba có thể đếm được bao nhiêu ngày tháng đưa con đến trường và cũng có thể đếm hết những sợi tóc bạc trên đầu của ba nhưng không thể đếm được những tình yêu thương của ba dành cho con yêu.

Ba xin dành tất cả những tình yêu thương đó làm quà sinh nhật cho con gái tròn 20 tuổi. Chúc con gái yêu thương của ba tuổi 20 thật đẹp, thật nhiều nghị lực và luôn luôn nỗ lực để đón nhận tất cả những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống".

Quyền Linh và con gái Lọ Lem

Hai cha con tại Hà Nội

Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ gửi lời chúc đến Lọ Lem và bày tỏ ngưỡng mộ tình cảm gia đình Quyền Linh. Họ khen anh có hai cô con gái xinh đẹp.

Lọ Lem sinh ngày 6-4-2006, tên thật là Mai Thảo Linh, con gái đầu của nghệ sĩ Quyền Linh. Cô đang là sinh viên năm 2 tại một trường Đại học quốc tế ở TP HCM.

Là con của người nổi tiếng, lại xinh đẹp, Lọ Lem thu hút chú ý lớn của công chúng mạng. Các tài khoản mạng xã hội của cô đều đông lượt người theo dõi. Cô bén duyên với quảng cáo, làm đại sứ thương hiệu cho các nhãn hàng và có nguồn thu lớn.

Vẻ đẹp của Lọ Lem

Cô đã 20 tuổi