Quyết Chiến, Thanh Tự ra quân Giải đồng đội billiards carom 3 băng thế giới

Sau hai mùa liên tiếp vào đến trận chung kết, người hâm mộ tiếp tục đặt kỳ vọng vào hành trình mới của đội tuyển tại Giải đồng đội billiards carom 3 băng thế giới 2026.

Năm nay, Việt Nam nằm ở bảng B cùng Đức, Pháp và Mexico. Hai đội đứng đầu bảng sẽ vào tứ kết nên từng trận vòng bảng đều mang ý nghĩa sống còn.

Ở trận ra quân gặp tuyển Mexico ngày 26-2, Quyết Chiến sẽ đối đầu cùng Christian Hernandez còn Thanh Tự chạm trán Alejandro Santiago. Đối thủ bị đánh giá thấp chính là cơ hội quan trọng để tuyển Việt Nam giành chiến thắng mở màn, tạo đà tâm lý cho cả giải đấu.

Trần Quyết Chiến dày dạn kinh nghiệm và bản lĩnh chinh chiến tại Cúp Thế giới

So với hai mùa trước, thay đổi lớn nhất là việc Bao Phương Vinh không còn đồng hành cùng Trần Quyết Chiến. Thay vào đó, nhà vô địch quốc gia 2025 Nguyễn Trần Thanh Tự được lựa chọn.

Đây là sự kết hợp mới ở đấu trường thế giới nhưng không quá xa lạ bởi hai cơ thủ vốn hiểu nhau trong môi trường thi đấu quốc nội.

Về kinh nghiệm quốc tế, Trần Quyết Chiến vẫn là đầu tàu. Cơ thủ số một Việt Nam nhiều năm qua đã khẳng định đẳng cấp ở các giải lớn với lối đánh ổn định và bản lĩnh vững vàng.

Trong khi đó, Thanh Tự tuy còn ít trải nghiệm quốc tế nhưng được đánh giá cao về chuyên môn trong nước, từng nhiều lần đánh bại các tên tuổi hàng đầu.

Cơ thủ Nguyễn Trần Thanh Tự

Điểm đáng chú ý của bộ đôi Việt Nam là sự cân bằng về trình độ. Ở nội dung đồng đội carom 3 băng, khoảng cách phong độ giữa hai thành viên càng nhỏ thì lợi thế càng lớn.

Đây từng là chìa khóa giúp billiards Việt Nam vô địch năm 2024 và tiếp tục được kỳ vọng phát huy.

Tại bảng B, tuyển Pháp với Jeremy Bury và Mikael Devogelaere được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất đi tiếp. Chủ nhà Đức có Martin Horn nhưng lực lượng không thật sự đồng đều, còn Mexico bị đánh giá yếu nhất bảng.

Lịch thi đấu (theo giờ Việt Nam)

Mục tiêu trước mắt của Việt Nam vẫn là vượt qua vòng bảng. Nếu giữ được phong độ ổn định và chơi đúng khả năng, Quyết Chiến và Thanh Tự hoàn toàn có cơ sở tái lập thành tích vào sâu như hai năm gần đây.

Dàn sao đại chiến ở Viersen

Giải đấu tại Đức sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho sự kết hợp mới của billiards Việt Nam. Trong bối cảnh đã tạo dựng được vị thế ở sân chơi đồng đội thế giới, Quyết Chiến – Thanh Tự được kỳ vọng tiếp tục viết tiếp dấu ấn cho billiards carom Việt Nam.