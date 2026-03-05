Quyết liệt phòng, chống tham nhũng

Sáng 4-3, tại phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự buổi tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, thuộc đơn vị bầu cử số 1.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri phản ánh tình trạng lãng phí đất đai, các dự án chậm triển khai kéo dài làm lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Cử tri đề nghị có chế tài đủ mạnh, thậm chí thu hồi ngay các dự án chậm tiến độ hoặc chủ đầu tư không đủ năng lực. Có cử tri kiến nghị sớm di dời ga đường sắt ra khỏi trung tâm thành phố nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất.

Ông Trần Cẩm Tú cho biết Luật Đất đai 2024 đã có nhiều điểm đổi mới quan trọng, tạo động lực phát triển. Quốc hội cũng đã ban hành nghị quyết về cơ chế đặc thù; Chính phủ ban hành các nghị định về phân cấp, phân quyền (có hiệu lực từ đầu năm 2026) nhằm tháo gỡ khó khăn phát sinh. Đối với Đà Nẵng, ông đề nghị lãnh đạo thành phố quyết liệt hơn trong giải phóng nguồn lực từ các dự án tồn đọng, nhất là các khu đất có giá trị lớn đang bỏ trống. "Tinh thần là mạnh dạn làm, quyết liệt tháo gỡ để phát triển, nhưng tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, thất thoát tài sản nhà nước" - Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Vấn đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lợi ích nhóm cũng được nhiều cử tri quan tâm. Các ý kiến đề nghị đại biểu dân cử đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, tăng cường giám sát tối cao, bảo đảm các chính sách, dự án trọng điểm được thực hiện minh bạch, hiệu quả; đồng thời nghiên cứu tăng nặng hình phạt đối với các tội phạm tham nhũng, tham ô, hối lộ.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định quan điểm xử lý cán bộ vi phạm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Theo ông, Trung ương dự kiến tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện các nghị quyết về phòng, chống tham nhũng và công tác kiểm tra, giám sát; từ đó ban hành các nghị quyết mới với tầm nhìn chiến lược, quyết liệt hơn, nhằm xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi người dân đang làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng sáng 4-3

Về công tác xây dựng pháp luật, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh trong giai đoạn 2024-2025, Quốc hội đã sửa đổi nhiều luật để tháo gỡ khó khăn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nguyên tắc xuyên suốt là đặt lợi ích của Đảng, đất nước và nhân dân lên trên hết, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "lợi ích nhóm", cài cắm chính sách trong quá trình xây dựng luật.

Liên quan các vấn đề dân sinh, cử tri phản ánh tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế; kiến nghị hoàn thiện pháp luật để ngăn chặn thuốc giả, sữa giả, thực phẩm chức năng giả và hàng kém chất lượng. Ông Trần Cẩm Tú cho biết Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến an sinh xã hội, nhất là y tế, giáo dục; chú trọng đào tạo thế hệ trẻ, chăm lo quyền lợi phụ nữ. Trong giáo dục, mục tiêu là bảo đảm mọi trẻ em đều được đến trường, đầu tư xây dựng trường liên cấp nội trú tại các xã biên giới...

Hướng tới ngày bầu cử 15-3, ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh mỗi lá phiếu là sự gửi gắm niềm tin của cử tri đối với những đại biểu "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm". Ông cam kết nếu được tín nhiệm sẽ dành toàn bộ thời gian, tâm huyết để hoàn thành tốt trọng trách; đồng thời mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, giám sát của cử tri để thực hiện đúng những điều đã hứa trước nhân dân.