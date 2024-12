Quyết tâm chuyển hóa địa bàn, hết lòng phục vụ nhân dân

Là một trong những cán bộ tiêu biểu của Công an tỉnh Bình Dương, trung tá Nguyễn Văn Chí - Trưởng Công an xã, Bí thư Chi bộ Công an xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng - luôn thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình, được nhiều người dân địa phương tin yêu.

Năm 2015, khi Đề án Điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã được thực hiện, trung tá Nguyễn Văn Chí được điều động về làm Trưởng Công an xã Minh Tân. Đây là một địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, nhất là các loại tội phạm trộm cắp, cờ bạc…

Trung tá Nguyễn Văn Chí thường xuyên giúp đỡ người dân khó khăn trên địa bàn

Với quyết tâm cao độ của một cán bộ công an được đào tạo bài bản, ngay khi nhận nhiệm vụ mới, trung tá Nguyễn Văn Chí đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy - UBND xã một số nội dung trọng tâm trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Anh cũng tranh thủ sự hỗ trợ từ lãnh đạo Công an huyện Dầu Tiếng để tập trung vào công tác chuyển hóa địa bàn.

Nhiều phương án, kế hoạch tuyên truyền vận động, tấn công trấn áp tội phạm được trung tá Nguyễn Văn Chí tổ chức thực hiện hiệu quả. Nhiều đợt phối hợp tuyên truyền, vận động được tổ chức với hàng trăm lượt người tham dự. Nhiều mô hình hay, thiết thực như tổ xung kích chống tội phạm, tổ liên hợp cơ động giữa công an và nhân viên bảo vệ doanh nghiệp… được triển khai thực hiện, duy trì. Từ đó, nhiều vụ việc về cờ bạc, trộm cắp, tệ nạn ma túy… được phát hiện; nhiều đối tượng vi phạm pháp luật bị xử lý, không ít trường hợp được cảm hóa trở thành người có ích cho xã hội.

Không ngại khó khăn, nguy hiểm nên có lần, trung tá Nguyễn Văn Chí bị phơi nhiễm HIV khi đấu tranh với tội phạm ma túy. Tuy nhiên, anh vẫn bình tĩnh hoàn thành nhiệm vụ, đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Bên cạnh công tác nghiệp vụ, trung tá Nguyễn Văn Chí còn được người dân quý mến vì lối sống giản dị, thái độ làm việc gần gũi. Anh cũng thường xuyên giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Qua 9 năm gắn bó với xã Minh Tân, trung tá Nguyễn Văn Chí đã góp phần chuyển hóa địa bàn trọng điểm này thành điểm sáng an ninh trật tự của huyện Dầu Tiếng. Năm 2023, xã Minh Tân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trung tá Nguyễn Văn Chí đã được lãnh đạo Bộ Công an và các cấp chính quyền địa phương tặng nhiều danh hiệu, bằng khen, giấy khen. Mới đây, tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 12 năm 2022 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị 11 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, trung tá Nguyễn Văn Chí vinh dự là cán bộ tiêu biểu của tỉnh Bình Dương được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen.

Với bản lĩnh vững vàng, tinh thần phục vụ người dân hết mình, trung tá Nguyễn Văn Chí được xem là tấm gương tiêu biểu trong công tác, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân "vì nước quên thân, vì dân phục vụ".