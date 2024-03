Quỳnh Anh Shyn "quậy đục nước" mùa Fashion Week

Quỳnh Anh Shyn lên tạp chí Vogue

Mới đây, ngày 6-3 (giờ Việt Nam), Quỳnh Anh Shyn chính thức xuất hiện tại show diễn của "ông lớn" Louis Vuitton trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Pháp 2024. Đây là một show diễn đặc biệt kỷ niệm 10 năm của Giám đốc Sáng tạo Nicolas Ghesquière với Louis Vuitton (từ năm 2014), được tổ chức tại Bảo tàng Louvre và cũng là nơi ra mắt bộ sưu tập đầu tiên của Nicolas khi đảm nhiệm vị trí Giám đốc Sáng tạo của Louis Vuitton vào năm 2014.



Sự kiện có sự tham gia của nhiều khách mời nổi tiếng, những người bạn thân thiết đã đồng hành cùng Nicolas và Louis Vuitton trong 10 năm qua như: Lisa (BLACKPINK), Nayeon (TWICE), Đại sứ thương hiệu Hyein (NewJeans), Lưu Diệc Phi, Đại sứ thương hiệu Felix (Stray Kids),....

Là đại diện Việt Nam duy nhất trong dàn khách mời, Quỳnh Anh Shyn nhận được sự ưu ái lớn từ nhà mốt hơn 100 năm tuổi. Nữ fashionista đến từ Việt Nam khoác lên người các mẫu thiết kế độc đáo trong BST Cruise 2024 mới nhất của Louis Vuitton.

Đây là một trong những đãi ngộ đặc biệt mà fashionista Việt Nam nhận được. Bên cạnh đó, đại diện Việt Nam duy nhất tại show diễn Louis Vuitton cũng xuất hiện tại hàng ghế front-row vô cùng danh giá, "sánh vai" cùng loạt ngôi sao/KOL quốc tế đình đám.

Trong lần thứ 3 chinh chiến tại Tuần lễ Thời trang 2024, Quỳnh Anh Shyn ngày càng chứng minh được đẳng "con cưng" của nhiều "ông lớn". Tại Milan Fashion Week, những biệt đãi mà đại diện duy nhất của Việt Nam nhận được từ nhà mốt Fendi từng gây xôn xao mạng xã hội: được thương hiệu chi trả mọi chi phí trong suốt thời gian tham gia các hoạt động, check-in tại khách sạn xa xỉ bậc nhất thế giới The St. Regis Rome, tham quan Headquarter của Fendi.

Đây đều là những hoạt động trong Prive Tour dành riêng cho đại sứ thương hiệu của hãng - Song Hye Kyo và những nghệ sĩ, KOL nổi tiếng được FENDI ưu ái mời tham dự show của mình.

Quỳnh Anh Shyn trên tạp chí Cosmopolitan

Theo như lịch trình đã được đại diện Việt Nam chia sẻ, Quỳnh Anh Shyn sẽ "chạy tù tì" 13 show diễn của 13 nhà mốt, với đa dạng phong cách và ngôn ngữ thời trang. Trong đó, nữ fashionista đến từ Việt Nam đã được các nhà mốt đình đám như Noir Kei Ninomiya, Marine Serre, Chenpeng, Yohji Yamamoto, Acnes Studio và đặc biệt là 3 "ông lớn" - Louis Vuitton, HERMES, Lacoste - "chọn mặt gửi vàng" cho vị trí hàng ghế đầu danh giá.

Như vậy, Quỳnh Anh Shyn đã xuất hiện tại hàng ghế front-row của 10 show diễn trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Thu/Đông Paris.

Quỳnh Anh Shyn trên tạp chí Elle

Bên cạnh đó, màn biến hóa đầy ấn tượng của Quỳnh Anh Shyn tại sự kiện trình diễn thời trang của thương hiệu Casablanca đã được đăng tải trong bài viết "Top Best Street Style" của Paris Fashion Week 2024 trên hai tạp chí thời trang quốc tế nổi tiếng là Cosmopolitan và Grazia. Riêng với tạp chí Grazia, hình ảnh của Quỳnh Anh Shyn tại show diễn Courrèges cũng được vinh danh trong Top Best Street Style.

Tạo hình Quỳnh Anh Shyn thu hút sự chú ý

Mới đây nhất, Quỳnh Anh Shyn trong thiết kế váy vàng chấm bi nổi bật đến từ nhà mốt LOWEW cũng lọt top The best street style from the Paris Fashion Week fall/winter 2024 shows do tạp chí Vogue danh giá bình chọn.

Với trang phục màu trắng sang trọng của nhà mốt HERMES, Quỳnh Anh Shyn tiếp tục xuất hiện trên tạp chí ELLE trong bài viết The Best Street Style Photos From Paris Fashion Week Fall/Winter 2024.

Quỳnh Anh Shyn được ngồi hàng đầu trong show Louis Vuitton

Nữ fashionista đến từ Việt Nam đưa người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trong mỗi lần xuất hiện. Điển hình như hình ảnh "đại diện hội chị em Ninja Lead" của Quỳnh Anh Shyn khi tham gia show diễn Marine Serre vừa qua đã nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội. Hay trong 2 show diễn của Casablanca và Courrèges diễn ra cùng ngày, Quỳnh Anh Shyn thể hiện khả năng "biến hình 180 độ" - vừa có thể là một tiểu thư Pháp tinh nghịch, vừa là một "quý ông" với bộ ria mép lấp lánh.

Quỳnh Anh Shyn "quẩy" ở tuần lễ thời trang thế giới