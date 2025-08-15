Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phú Mỹ

Ngày 15-8, Đảng bộ phường Phú Mỹ (TP HCM) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự đại hội có ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM.





Phường Phú Mỹ nhận hoa từ Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam TP HCM trao tặng

Sau sáp nhập, Đảng bộ phường Phú Mỹ nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, ban hành quy chế làm việc, tiếp nhận và phân công nhiệm vụ cho các chi bộ, bảo đảm hoạt động thông suốt. Trung tâm Phục vụ hành chính công đi vào hoạt động hiệu quả, 100% hồ sơ giải quyết đúng hạn.







Ông Bùi Chí Thành, Bí thư Đảng ủy phường Phú Mỹ báo cáo tại Đại hội

Đại hội xác định, giai đoạn 2025-2030, Phú Mỹ sẽ đối diện tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số cơ học tăng mạnh, đặt áp lực lên hạ tầng, quản lý đô thị, dịch vụ công và an sinh xã hội. Trên nền tảng thành tựu đã đạt, Đảng bộ đề ra mục tiêu tổng quát: Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế theo cơ cấu công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số; giữ vững quốc phòng - an ninh; nâng cao chất lượng sống của người dân.

Bốn khâu đột phá được xác định gồm: Phát triển hạ tầng giao thông - kỹ thuật đồng bộ; dịch vụ logistics chất lượng cao; đô thị thông minh - quản lý hiệu quả; nhân lực chất lượng, lao động kỹ thuật.

Với quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Mỹ hướng tới xây dựng địa phương trở thành đô thị văn minh, hiện đại, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.

Nghị quyết của Đại hội được thông qua với 100% đại biểu đồng ý

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh đề nghị phường khẩn trương ổn định tổ chức, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Phường Phú Mỹ cần phát huy tối đa tiềm năng kinh tế địa phương, định hướng phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, thương mại - dịch vụ hiện đại, logistics chất lượng cao, gắn với bảo vệ môi trường.

Địa phương cũng cần huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu lâu dài. Trong đó, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế…

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Đại hội cũng tiến hành ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, ông Bùi Chí Thành được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Mỹ.