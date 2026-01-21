Ra mắt bộ sách "Củ Chi - Đất thép Thành đồng"

Ngày 21-1, tại Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM tổ chức lễ công bố bộ sách "Củ Chi - Đất thép Thành đồng". Đây là công trình biên soạn công phu nhằm ghi lại những ký ức thiêng liêng, truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường của quân và dân vùng đất Củ Chi anh hùng.

Củ Chi từ lâu được xem là vùng "đất thánh cách mạng" nổi tiếng trong khu Tam giác sắt Củ Chi - Bến Cát - Trảng Bàng, nơi được mệnh danh là "ra ngõ gặp anh hùng". Mỗi tên đất, tên người nơi đây đã đi vào lịch sử với những kỳ tích được hun đúc từ công sức, trí tuệ và máu xương của nhiều thế hệ, góp phần làm nên truyền thống cách mạng kiên cường của địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

Bộ sách "Củ Chi - Đất thép Thành đồng" gồm 3 tập. (Ảnh: Hải Nhi)

Trong dòng chảy lịch sử ấy, quân và dân Củ Chi đã để lại dấu ấn đặc biệt. Tại Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua và dũng sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam lần thứ hai, tổ chức ngày 17-9-1967, Củ Chi vinh dự được Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tuyên dương danh hiệu cao quý "Đất thép Thành đồng" và tặng thưởng Huân chương Thành đồng hạng Ba. Danh hiệu ấy không chỉ là niềm tự hào mà còn là sự ghi nhận xứng đáng đối với những hy sinh, đóng góp to lớn của vùng đất căn cứ cách mạng này.

Với mong muốn lưu giữ và lan tỏa những giá trị lịch sử, tinh thần ấy, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tổ chức biên soạn bộ sách "Củ Chi - Đất thép Thành đồng".

Công trình nhằm khắc họa chân thực cuộc sống, chiến đấu, học tập, lao động của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân từng gắn bó với Củ Chi trong suốt các giai đoạn lịch sử, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Trần Văn Khuyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, cho biết trong quá trình triển khai, Ban tổ chức đã nhiều lần họp Ban Cố vấn và Ban Biên soạn để xây dựng kế hoạch, đề cương nội dung, quy chế làm việc cũng như cho ý kiến về từng phần của bộ sách. Việc biên soạn được thực hiện nghiêm túc, khoa học, bảo đảm tính chính xác về tư liệu và chiều sâu về nội dung.

Ông Trần Văn Khuyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hải Nhi

"Chúng tôi làm việc với các cơ quan, đơn vị và các câu lạc bộ truyền thống kháng chiến để lập danh sách nhân chứng, mời tham gia viết bài. Bên cạnh đó, Ban Biên soạn sưu tầm nhiều bài viết, hồi ức, hồi ký từ sách, báo về căn cứ Củ Chi; đồng thời gửi gần 150 giấy mời viết bài đến các nhân chứng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP HCM và các nhà khoa học" - ông Trần Văn Khuyên thông tin.

Theo ông Trần Văn Khuyên, bộ sách phản ánh sinh động cuộc sống, chiến đấu, học tập, lao động và rèn luyện đầy gian khổ của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên chiến trường Củ Chi. Qua đó, khí phách quật cường, tình cảm cách mạng son sắt và niềm tin sắt đá vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng được thể hiện rõ nét, chân thực.

Đây cũng là nguồn tư liệu quý, góp phần tái hiện hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trên vùng đất căn cứ, có ý nghĩa thiết thực trong công tác giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Ông Trần Văn Khuyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, tặng sách các đại biểu tham gia buổi lễ. Ảnh: Hải Nhi

Sau 4 năm triển khai thực hiện, bộ sách "Củ Chi - Đất thép Thành đồng" đã hoàn thành và xuất bản với số lượng 1.000 bộ. Sách tập hợp 147 bài viết của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào từng sinh sống, hoạt động, chiến đấu trên vùng đất Củ Chi; cùng với đó là những ghi chép của một số nhà báo nước ngoài từng có mặt tại chiến trường Củ Chi trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Bên cạnh các bài viết là hệ thống niên biểu, hình ảnh, tư liệu và phụ lục phong phú.

Đặc biệt, cuốn sách dành sự trân trọng để vinh danh 2.143 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng của Củ Chi, qua đó khắc họa sâu sắc sự hy sinh to lớn của các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, của các anh hùng, liệt sĩ trên vùng "Đất thép".

Cuốn sách được chia thành 3 tập: Tập 1 mang tính khái quát và chuyên sâu, gồm phần "Những vấn đề chung" với 17 bài viết theo thể loại chính luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, chuyên gia, nhà nghiên cứu; cùng 21 bài viết về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trên chiến trường Củ Chi. Tập 2 gồm 109 bài viết, hồi ký, hồi ức của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, tái hiện sinh động đời sống và hoạt động cách mạng trên chiến trường Củ Chi qua các giai đoạn. Tập 3 tập hợp các tư liệu quan trọng như danh sách Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Củ Chi, các sự kiện tiêu biểu, hệ thống ảnh tư liệu và phần phụ lục, góp phần hoàn chỉnh bức tranh lịch sử về vùng "Đất thép Thành đồng" anh hùng.