HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Ra mắt bộ sách "Củ Chi - Đất thép Thành đồng"

Kim Ngân

(NLĐO) - TP HCM công bố bộ sách “Củ Chi - Đất thép Thành đồng”, ghi lại truyền thống đấu tranh anh dũng của quân, dân vùng đất anh hùng.

Ngày 21-1, tại Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM tổ chức lễ công bố bộ sách "Củ Chi - Đất thép Thành đồng". Đây là công trình biên soạn công phu nhằm ghi lại những ký ức thiêng liêng, truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường của quân và dân vùng đất Củ Chi anh hùng.

Củ Chi từ lâu được xem là vùng "đất thánh cách mạng" nổi tiếng trong khu Tam giác sắt Củ Chi - Bến Cát - Trảng Bàng, nơi được mệnh danh là "ra ngõ gặp anh hùng". Mỗi tên đất, tên người nơi đây đã đi vào lịch sử với những kỳ tích được hun đúc từ công sức, trí tuệ và máu xương của nhiều thế hệ, góp phần làm nên truyền thống cách mạng kiên cường của địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

Ra mắt bộ sách "Củ Chi - Đất thép Thành đồng" - Ảnh 1.

Bộ sách "Củ Chi - Đất thép Thành đồng" gồm 3 tập. (Ảnh: Hải Nhi)

Trong dòng chảy lịch sử ấy, quân và dân Củ Chi đã để lại dấu ấn đặc biệt. Tại Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua và dũng sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam lần thứ hai, tổ chức ngày 17-9-1967, Củ Chi vinh dự được Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tuyên dương danh hiệu cao quý "Đất thép Thành đồng" và tặng thưởng Huân chương Thành đồng hạng Ba. Danh hiệu ấy không chỉ là niềm tự hào mà còn là sự ghi nhận xứng đáng đối với những hy sinh, đóng góp to lớn của vùng đất căn cứ cách mạng này.

Với mong muốn lưu giữ và lan tỏa những giá trị lịch sử, tinh thần ấy, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tổ chức biên soạn bộ sách "Củ Chi - Đất thép Thành đồng". 

Công trình nhằm khắc họa chân thực cuộc sống, chiến đấu, học tập, lao động của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân từng gắn bó với Củ Chi trong suốt các giai đoạn lịch sử, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Trần Văn Khuyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, cho biết trong quá trình triển khai, Ban tổ chức đã nhiều lần họp Ban Cố vấn và Ban Biên soạn để xây dựng kế hoạch, đề cương nội dung, quy chế làm việc cũng như cho ý kiến về từng phần của bộ sách. Việc biên soạn được thực hiện nghiêm túc, khoa học, bảo đảm tính chính xác về tư liệu và chiều sâu về nội dung.

Ra mắt bộ sách "Củ Chi - Đất thép Thành đồng" - Ảnh 2.

Ông Trần Văn Khuyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hải Nhi

"Chúng tôi làm việc với các cơ quan, đơn vị và các câu lạc bộ truyền thống kháng chiến để lập danh sách nhân chứng, mời tham gia viết bài. Bên cạnh đó, Ban Biên soạn sưu tầm nhiều bài viết, hồi ức, hồi ký từ sách, báo về căn cứ Củ Chi; đồng thời gửi gần 150 giấy mời viết bài đến các nhân chứng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP HCM và các nhà khoa học" - ông Trần Văn Khuyên thông tin.

Theo ông Trần Văn Khuyên, bộ sách phản ánh sinh động cuộc sống, chiến đấu, học tập, lao động và rèn luyện đầy gian khổ của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên chiến trường Củ Chi. Qua đó, khí phách quật cường, tình cảm cách mạng son sắt và niềm tin sắt đá vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng được thể hiện rõ nét, chân thực.

Đây cũng là nguồn tư liệu quý, góp phần tái hiện hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trên vùng đất căn cứ, có ý nghĩa thiết thực trong công tác giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Ra mắt bộ sách "Củ Chi - Đất thép Thành đồng" - Ảnh 3.

Ông Trần Văn Khuyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, tặng sách các đại biểu tham gia buổi lễ. Ảnh: Hải Nhi

Sau 4 năm triển khai thực hiện, bộ sách "Củ Chi - Đất thép Thành đồng" đã hoàn thành và xuất bản với số lượng 1.000 bộ. Sách tập hợp 147 bài viết của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào từng sinh sống, hoạt động, chiến đấu trên vùng đất Củ Chi; cùng với đó là những ghi chép của một số nhà báo nước ngoài từng có mặt tại chiến trường Củ Chi trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Bên cạnh các bài viết là hệ thống niên biểu, hình ảnh, tư liệu và phụ lục phong phú.

Đặc biệt, cuốn sách dành sự trân trọng để vinh danh 2.143 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng của Củ Chi, qua đó khắc họa sâu sắc sự hy sinh to lớn của các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, của các anh hùng, liệt sĩ trên vùng "Đất thép".

Cuốn sách được chia thành 3 tập:

Tập 1 mang tính khái quát và chuyên sâu, gồm phần "Những vấn đề chung" với 17 bài viết theo thể loại chính luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, chuyên gia, nhà nghiên cứu; cùng 21 bài viết về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trên chiến trường Củ Chi.

Tập 2 gồm 109 bài viết, hồi ký, hồi ức của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, tái hiện sinh động đời sống và hoạt động cách mạng trên chiến trường Củ Chi qua các giai đoạn.

Tập 3 tập hợp các tư liệu quan trọng như danh sách Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Củ Chi, các sự kiện tiêu biểu, hệ thống ảnh tư liệu và phần phụ lục, góp phần hoàn chỉnh bức tranh lịch sử về vùng "Đất thép Thành đồng" anh hùng.

Tại chương trình công bố bộ sách "Củ Chi - Đất thép Thành đồng", các đại biểu đã tham gia chuỗi hoạt động ý nghĩa tại Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi. Trước lễ công bố, đoàn đại biểu đã đến dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi và xem trình chiếu sa bàn, phim 3D và tham quan hệ thống địa đạo.

Ra mắt bộ sách "Củ Chi - Đất thép Thành đồng" - Ảnh 1.

Các đại biểu đến dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi. Ảnh: Hải Nhi

Ra mắt bộ sách "Củ Chi - Đất thép Thành đồng" - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu xem sa bàn và phim 3D về địa đạo. Ảnh: Hải Nhi


Tin liên quan

Lãnh đạo TP HCM tưởng niệm các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng liệt sĩ tại Củ Chi

Lãnh đạo TP HCM tưởng niệm các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng liệt sĩ tại Củ Chi

(NLĐO) - Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Mừng Đảng - Mừng Xuân và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2025)

Đường cờ Tổ quốc rực rỡ chào năm mới 2025 tại huyện Củ Chi

Sáng 1-1-2025, Báo Người Lao Động phối hợp với Trung đoàn Gia Định, UBND Xã Phú Hòa Đông (huyện Củ Chi, TP HCM) tổ chức lễ khánh thành "Đường cờ Tổ quốc".

Hé lộ hình ảnh Thái Hòa trong "Địa đạo" Củ Chi

(NLĐO) – Phim điện ảnh "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tung hình ảnh và video clip đầu tiên. Diễn viên Thái Hòa hóa thân thành nhân vật nam chính Bảy Theo.

khu di tích tri ân bộ sách Củ Chi - Đất thép thành đồng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo