Văn hóa - Văn nghệ

Ra mắt cẩm nang lĩnh vực VH-TT-DL tại chính quyền địa phương 2 cấp

Đỗ Minh Phương

(NLDO)- Bộ VH-TT-DL trao tặng Cẩm nang hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ phân cấp, phân định thẩm quyền cho UBND cấp xã trong lĩnh vực VH-TT-DL

Chiều 13-8, tại Hà Nội, Bộ VH-TT-DL đã tổ chức Lễ ra mắt, công bố và trao tặng Cẩm nang hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ phân cấp, phân định thẩm quyền cho UBND cấp xã, trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Ra mắt cẩm nang lĩnh vực VH-TT-DL tại chính quyền địa phương 2 cấp- Ảnh 1.

Thứ trưởng Phan Tâm trao tặng Cẩm nang hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ phân cấp, phân định thẩm quyền cho UBND cấp xã trong lĩnh vực VH-TT-DL

Mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp chính thức được áp dụng trên toàn quốc từ ngày 1-7-2025, bao gồm cấp tỉnh và cấp xã - đánh dấu một bước ngoặt quan trọng mang tính lịch sử trong công cuộc đổi mới và phát triển của đất nước ta.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phân cấp, phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL chỉ đạo biên soạn cuốn Cẩm nang hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ phân cấp, phân định thẩm quyền cho UBND cấp xã, trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Cuốn sách đã được Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc xuất bản gồm sách in và sách điện tử qua 2 nền tảng nxbvanhoadantoc.vn và sachdientu.vn.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Phan Tâm cho biết cẩm nang được biên soạn ngắn gọn, rõ ràng, bám sát nhiệm vụ mà UBND cấp xã, cấp tỉnh được giao theo các quy định hiện hành. Các nội dung đều hướng tới việc tra cứu nhanh, áp dụng được ngay, từ việc cấp giấy chứng nhận cho điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đến xử lý thủ tục liên quan đến thư viện, lễ hội và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao khác. Đặc biệt, ngoài bản in giấy, Bộ sẽ công khai phiên bản điện tử trên Cổng thông tin điện tử Bộ.

Ra mắt cẩm nang lĩnh vực VH-TT-DL tại chính quyền địa phương 2 cấp- Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Phan Tâm phát biểu tại lễ trao tặng

"Để nghị định và thông tư đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, không chỉ cần văn bản pháp luật, mà còn cần một công cụ trợ cụ thể, dễ hiểu, dễ áp dụng. Từ thực tiễn đó, cuốn Cẩm nang này ra đời - là tài liệu hỗ trợ thiết thực dành riêng cho cán bộ cấp xã" - Thứ trưởng Phan Tâm cho biết.

Thứ trưởng Phan Tâm đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ, cũng như các Sở VH-TT-DL, Sở VH-TT, Sở Du lịch của các tỉnh, thành cũng chủ động đăng tải trên trang web, mạng xã hội chính thức của mình để mọi cán bộ cấp xã có thể truy cập bất cứ lúc nào, bằng điện thoại, máy tính – thuận tiện và linh hoạt hơn.

Nội dung cuốn cẩm nang gồm 5 chương, hướng dẫn những nội dung nhiệm vụ, trình tự thủ tục thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, phân định thẩm quyền cho UBND, Chủ tịch UBND cấp xã, thực hiện đối với một số hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và thông tin.

Mục đích xuất bản Cẩm nang nhằm triển khai hiệu quả mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, tăng cường hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã, với vai trò là cấp chính quyền sát dân nhất, gắn bó mật thiết với nhân dân, nơi trực tiếp tổ chức các hoạt động quản lý, điều hành các công việc hành chính là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Đồng thời Cẩm nang là tài liệu hữu ích giúp cán bộ, công chức tra cứu, nắm vững quy định, góp phần triển khai hiệu quả mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền cấp xã trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ nhân dân.

