Ra mắt cẩm nang sức khỏe phòng chống đột quỵ cho cộng đồng

Ngày 29-6, tại đường sách Nguyễn Văn Bình (TP HCM, cẩm nang sức khỏe phòng chống đột quỵ được ra mắt đưa đến cộng đồng.

Sau nhiều năm ấp ủ, công trình kiến thức y học của bác sĩ Trần Chí Cường được đưa đến cộng đồng

Đây là cuốn sách do TS-BS Trần Chí Cường - Chủ tịch Liên chi hội Can thiệp Thần kinh TP HCM, Ban chấp hành Hội Can thiệp Thần kinh Á Úc, thành viên Hội Can thiệp Thần kinh Thế giới, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, làm chủ biên.

Bác sĩ Cường tin rằng kiến thức trong sách giúp cộng đồng có thể áp dụng phòng được căn bệnh nguy hiểm

Công trình còn có sự góp mặt về chuyên môn của nhóm tác giả là các chuyên gia, bác sĩ có chuyên môn giỏi trong lĩnh vực thần kinh, đột quỵ…

TS-BS Trần Chí Cường cho biết nhận thấy cần cấp thiết nâng cao nhận thức, giáo dục và phổ biến kiến thức về đột quỵ trong cộng đồng. Công trình này được ông ấp ủ nhiều năm qua để đến hôm nay ra mắt đưa thông tin hữu ích, kiến thức y học thường thức đến cho cộng đồng trong việc phòng chống căn bệnh thời đại nguy hiểm-đột quỵ.

Cẩm nang được người dân đón nhận như là một phương thuốc quý phòng bệnh

Sách gồm các chuyên đề về bệnh đột quỵ và các bệnh có liên quan khác như bệnh động mạch vành, tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, rối loạn nhịp tim… Qua đó, cẩm nang sức khỏe phòng chống đột quỵ giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về bệnh, cùng các dấu hiệu nhận biết bệnh sớm, cách điều trị, chăm sóc bệnh nhân sau đột quỵ, cách phòng ngừa bệnh…