Sáng 11-6, Tổ chức Phát triển thể thao cộng đồng Việt Nam (Sport Community- VSC) phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận Gò Vấp và Ủy ban Paralympic Việt Nam chính thức giới thiệu Dự án phổ cập bơi và phòng chống đuối nước - Frogman, đồng thời khai mạc Giải bơi cộng đồng "Chú ếch xanh" năm 2024 tại TP HCM.



Lễ ra mắt Dự án phổ cập bơi và phòng chống đuối nước - Frogman

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong ở trẻ em dưới 15 tuổi, hơn 90% số ca tử vong do đuối nước trên toàn cầu xảy ra ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Tại Việt Nam, trung bình mỗi năm có khoảng trên 2.000 trẻ em, học sinh tử vong do đuối nước, tỉ lệ cao nhất so với khu vực Đông Nam Á và cao gấp 8 lần các nước phát triển.

Dự án nhằm góp phần nâng cao nhận thức trong công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em

Dự án phổ cập bơi và chống đuối nước – Frogman được ra đời nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống đuối nước, phổ cập bơi lội cho cộng đồng, đặc biệt là trẻ em, góp phần nâng cao nhận thức trong công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em, đặc biệt là nhóm đối tượng trẻ em yếu thế, khó khăn trong xã hội.

Dự án được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em tiếp cận và học hỏi kỹ năng bơi lội và nắm vững biện pháp phòng tránh tai nạn đuối nước một cách an toàn và hiệu quả. Thông qua các hoạt động này, dự án sẽ hỗ trợ tăng cường năng lực quản lý, điều phối, phối hợp triển khai công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em tại Việt Nam.

Khai mạc Giải bơi cộng đồng "Chú ếch xanh" TP HCM năm 2024

Chương trình tập trung vào việc phổ cập, cung cấp các khóa học bơi và huấn luyện chống đuối miễn phí cho các đối tượng khác nhau trong xã hội, trẻ em khuyết tật, khó khăn. Các hoạt động của dự án bao gồm phổ cập bơi cơ bản, huấn luyện phòng chống đuối nước, tư vấn an toàn bơi...

Tăng cường sức khỏe và học hỏi kỹ năng về phòng, chống đuối nước qua bơi lội

Ông Nguyễn Tuấn Khởi, người sáng lập dự án và hiện là chủ tịch Tổ chức Phát triển thể thao cộng đồng Việt Nam (Sport Community) chia sẻ: "Việc xây dựng một cộng đồng an toàn và lành mạnh là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Thể thao không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn xây dựng tình đồng đội, lòng kiên nhẫn và sự tự tin, hơn hết là sự an toàn cho tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ em".

"Dự án Frogman là một bước tiến quan trọng trong hành trình của chúng tôi để mang lại cho tất cả các thế hệ trẻ em, đặc biệt là những em nhỏ yếu thế có cơ hội tiếp cận và phát triển kỹ năng bơi lội cũng như ý thức về an toàn trong môi trường nước. Đây cũng là bước tiến chuẩn bị cho chiến dịch "Hành trình Xanh" tiếp cận và hỗ trợ tối đa trong vấn đề phổ cập và phòng chống đuối nước trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố sẽ được triển khai trong năm 2025" - ông Khởi nói thêm

Hơn 200 trẻ đến từ các mái ấm, trung tâm bảo trợ, nhà tình thương, trường tình thương

Nhân lễ ra mắt Dự án phổ cập bơi và phòng chống đuối nước, Giải bơi cộng đồng "Chú ếch xanh" năm 2024 cũng chính thức được khai mạc tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao Quận Gò Vấp. Giải thu hút sự tham dự của hơn 200 trẻ đến từ các mái ấm, trung tâm bảo trợ, nhà tình thương, trường tình thương…, tạo cơ hội cho các em được giao lưu, rèn luyện kỹ năng bơi lội, tăng cường sức khỏe và thể chất đồng thời học hỏi kỹ năng về phòng, chống đuối nước.