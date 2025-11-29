HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thể thao

Ra mắt Giải Billiards carom 3 băng đồng đội Team League VN 2025

Đông Linh

(NLĐO) - Giải Billiards carom 3 băng Team League VN 2025 (VBTL) chính thức được công bố khởi động mùa giải đầu tiên, sẽ diễn ra cuối tháng 12 tại TP HCM.

VBTL 2025 được định vị là sân chơi mang tiêu chuẩn chuyên nghiệp, gần gũi và gắn kết cộng đồng billiards carom với mục tiêu hiện đại hóa và phát triển văn hóa billiards tại Việt Nam.

Điểm nhấn của VBTL là thể thức Team League độc đáo, quy tụ 8 đội tuyển tranh tài vòng tròn tính điểm và mỗi trận đấu được xác định sẽ là một cuộc chiến tổng lực. Thi đấu theo thể thức đồng đội, mỗi đội được đăng ký tối đa 8 thành viên, bao gồm các vận động viên nam, nữ, cơ thủ dự bị và huấn luyện viên (hoặc đội trưởng).

Ra mắt Giải Billiards carom 3 băng đồng đội Team League VN 2025 - Ảnh 1.

Lễ công bố Giải Billiards carom 3 băng Team League VN 2025 tại TP HCM sáng 29-11

Trong đội hình bắt buộc có ít nhất 1 cơ thủ nam U22 và tối đa 1 cơ thủ trong Top 48 bảng xếp hạng của Liên đoàn Billards carom thế giới (UMB). Các đội sẽ thi đấu nhiều nội dung khác nhau, bao gồm đơn và "song tô" nam, đơn nữ, đơn nam U22, "song tô" nam - nữ, cũng như nội dung tiếp sức đồng đội dành cho sáu người, được tổ chức theo thể thức vòng tròn tính điểm.

Mỗi trận đấu áp dụng thể thức BO7, trong đó mỗi nội dung được tính là một trận nhỏ và mỗi vận động viên thi đấu tối đa hai nội dung, trừ trận thứ bảy. Cách tính điểm được quy định rõ ràng: Thắng áp đảo mang về ba điểm, thua không nhận điểm và các trận thắng sít sao sẽ chia điểm cho cả hai đội.

Ra mắt Giải Billiards carom 3 băng đồng đội Team League VN 2025 - Ảnh 2.

Trưởng BTC Ngô Văn Đức và cơ thủ hạng 16 thế giới Bao Phương Vinh

Mỗi trận đấu giữa hai đội sẽ được phân định thông qua 7 ván đấu nhỏ, mỗi ván đại diện cho các thể thức Carom khác nhau. Đội nào giành chiến thắng đa số (4/7) sẽ thắng toàn trận.

VBTL được tổ chức với tinh thần thông điệp "Billiards cho tất cả - Nối liền đam mê, nâng tầm phong trào". Mỗi đội tuyển được xây dựng với sự kết hợp hài hòa giữa vận động viên chuyên nghiệp (Pro Player), người có tầm ảnh hưởng (KOL) hoặc người chơi dạng bán chuyên.

Sự kết hợp này không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn kéo gần khoảng cách giữa giới VĐV chuyên nghiệp và cộng đồng phong trào, tạo ra những tương tác tự nhiên, vui vẻ, mang đúng tinh thần "người chơi thật, cảm xúc thật" của billiards Việt Nam.

Ra mắt Giải Billiards carom 3 băng đồng đội Team League VN 2025 - Ảnh 3.

Đội "Thế giới billiards" của Trần Quyết Chiến

Sự hiện diện của các cơ thủ nữ - mỗi đội tuyển phải có ít nhất 2 cơ thủ nữ trong đội hình chính thức - nhằm thúc đẩy sự phát triển bình đẳng giới và sự tham gia của phái nữ vào loại hình billiards chuyên nghiệp,. Điều này đảm bảo rằng VBTL là sân chơi công bằng, nơi tài năng của các cơ thủ nữ được nhìn nhận và phát huy tối đa trong môi trường đồng đội.

Giải thưởng của giải đấu thực sự hấp dẫn, với tổng giá trị lên đến hơn 300 triệu đồng. Đội vô địch sẽ nhận 120 triệu đồng, các ê-kip xếp nhì và ba lần lượt nhận 60 và 30 triệu đồng, các đội xếp hạng tiếp theo cũng nhận phần thưởng tương xứng. Ngoài ra, còn có các giải thưởng phụ cho các cơ thủ giành thành tích xuất sắc.

Giải đấu sẽ được livestream trực tiếp trên fanpage chính thức của VBTL và dự kiến trên các kênh truyền hình lớn như VTVGo, SCTV Thể thao, đảm bảo độ phủ sóng rộng khắp cả nước.

Ông Ngô Văn Đức, trưởng Ban tổ chức VBTL 2025, chia sẻ: "VBTL không chỉ là một giải đấu mà còn là một nền tảng văn hóa. Thông qua thể thức đấu đội và sự kết nối giữa các ngôi sao với cộng đồng, chúng tôi tin tưởng sẽ tạo ra một sân chơi công bằng, chuyên nghiệp và vui vẻ, giúp billiards Việt Nam khẳng định vị thế hiện đại và thân thiện hơn".

VBTL là giải đấu billiards chuyên nghiệp theo mô hình mới, được tổ chức bởi Liên đoàn Billiards & Snooker TP HCM, Công ty CP TOP MANAGEMENT, Công ty TNHH Công nghệ số Bida Việt Nam (9SCOREBOARD), Công ty CP Phát triển Esports Việt Nam (VEDC), với mục tiêu thử nghiệm format đấu đội sáng tạo, khuyến khích sự tương tác và phát triển bền vững của phong trào Billiards tại Việt Nam.

