Ra mắt phiên bản sách nói về Doraemon

Dự án do Fonos thực hiện, mong muốn đưa chú mèo máy Doraemon đến gần hơn với người khiếm thị, vốn khó tiếp cận truyện tranh và phim ảnh.

Sách nói “Doraemon - Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh”. (Ảnh: NVCC)

Thay vì lật giở từng trang truyện quen thuộc, người nghe có thể theo dõi hành trình của chú mèo máy đến từ tương lai thông qua giọng đọc truyền cảm, kết hợp hiệu ứng âm thanh sinh động. Hình thức này không chỉ mang lại trải nghiệm giải trí khác biệt mà còn phù hợp với nhịp sống bận rộn, khi người dùng có thể "đọc" truyện mọi lúc, mọi nơi.

Đây cũng là xu hướng chung của ngành xuất bản khi ngày càng chú trọng đa dạng hóa định dạng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nội dung linh hoạt của công chúng hiện đại.