Văn hóa - Văn nghệ

Ra mắt phim tài liệu "Mùa thu khải hoàn"

Minh Khuê

(NLĐO) – Phim tài liệu "Mùa thu khải hoàn" của Hãng phim TFS – Đài Truyền hình TP HCM được chiếu ra mắt vào chiều 29-8.

"Mùa thu khải hoàn" đưa những hình ảnh tư liệu quý hiếm, khơi dậy niềm tự hào dân tộc

Phim thực hiện nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Không chỉ tái hiện những trang sử hào hùng qua tư liệu quý, nhân chứng sống, tác phẩm còn truyền tải thông điệp độc lập – tự do là khát vọng vĩnh hằng, thành quả nhiều thế hệ ngã xuống.

Ra mắt phim tài liệu "Mùa thu khải hoàn" - Ảnh 1.

Những khoảnh khắc lịch sử trong "Mùa thu khải hoàn"

Ra mắt phim tài liệu "Mùa thu khải hoàn" - Ảnh 2.

Mọi người đều cười vui

Ra mắt phim tài liệu "Mùa thu khải hoàn" - Ảnh 3.

Rạng ngời hạnh phúc

Ra mắt phim tài liệu "Mùa thu khải hoàn" - Ảnh 4.

Đường phố rộn ràng

Ra mắt phim tài liệu "Mùa thu khải hoàn" - Ảnh 5.

Các tư liệu quý giá

Ra mắt phim tài liệu "Mùa thu khải hoàn" - Ảnh 6.

Được đưa vào phim

Ra mắt phim tài liệu "Mùa thu khải hoàn" - Ảnh 7.

Để khán giả có cơ hội nhìn lại hành trình 30 năm từ ngày độc lập 1945 đến ngày thống nhất 1975.

Ra mắt phim tài liệu "Mùa thu khải hoàn" - Ảnh 8.

Từ trái sang: Giáo sư - tiến sĩ Vũ Gia Hiền, bà Lê Tú Cẩm - Chủ tịch Hội Di sản văn hóa TP HCM, ông Trần Thích

Ra mắt phim tài liệu "Mùa thu khải hoàn" - Ảnh 9.

"Mùa thu khải hoàn" là những thước phim giúp khán giả, nhất là thế hệ trẻ, có cơ hội nhìn lại hành trình 30 năm từ ngày độc lập 1945 đến ngày thống nhất 1975. Qua đó, phim khơi dậy niềm tự hào, sự tri ân và ý thức trách nhiệm tiếp nối các giá trị bất diệt của dân tộc.

Tại buổi giao lưu, ra mắt phim "Mùa thu khải hoàn", các nhân chứng sống như bà Lê Tú Cẩm - Chủ tịch Hội Di sản văn hóa TP HCM, Giáo sư - tiến sĩ Vũ Gia Hiền, ông Trần Thích chia sẻ nhiều với khán giả. Những câu chuyện kỷ niệm một thời được kể lại truyền tinh thần yêu nước, mong mỏi gửi đến thế hệ trẻ về niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Những ký ức xúc động cũng được tái hiện qua lời kể từ các nhân chứng

Phim mở đầu bằng mùa thu năm 1945, Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh vang vọng Quảng trường Ba Đình. Từ đó, mạch phim dẫn dắt khán giả đi qua ba thập kỷ kháng chiến, đến mùa thu năm 1975 đất nước hoàn toàn độc lập, non sông liền một dải.

Ra mắt phim tài liệu "Mùa thu khải hoàn" - Ảnh 10.

Các nhân chứng kể lại

Ra mắt phim tài liệu "Mùa thu khải hoàn" - Ảnh 11.

Đưa khán giả vào thời khắc hạnh phúc, vinh quang của độc lập - tự do

Ra mắt phim tài liệu "Mùa thu khải hoàn" - Ảnh 12.

Ra mắt phim tài liệu "Mùa thu khải hoàn" - Ảnh 13.

Ra mắt phim tài liệu "Mùa thu khải hoàn" - Ảnh 14.

Ra mắt phim tài liệu "Mùa thu khải hoàn" - Ảnh 15.

Ra mắt phim tài liệu "Mùa thu khải hoàn" - Ảnh 16.

Ra mắt phim tài liệu "Mùa thu khải hoàn" - Ảnh 17.

Trong phim, khán giả được thưởng thức những cảnh quay tư liệu hiếm hoi có không khí cờ hoa ngợp trời, niềm vui lan tỏa khắp phố phường ở các thời điểm lịch sử. Các nhân chứng sống kể lại không khí trong và sau ngày này.

Những ký ức xúc động của những con người từng chứng kiến ngày lịch sử ấy, từ cụ già từng trải qua Cách mạng Tháng Tám, đến những thanh niên hòa vào dòng người trong ngày lễ độc lập đầu tiên của đất nước thống nhất. Tất cả góp phần tạo nên một "ký ức tập thể" để hậu thế mãi ghi nhớ. Phim dành thời lượng nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ hôm nay. "Mùa thu khải hoàn" do Thanh Phúc đạo diễn, có mặt trên ứng dụng HTVm từ ngày 29-8.

Trên truyền hình, phim chiếu lúc 21 giờ thứ 2, ngày 1-9 trên HTV9 và phát lại lúc 8 giờ thứ 3, ngày 2-9 trên kênh HTV 9 và các nền tảng số của HTV (OTT HTVm, YouTube HTV).

Ra mắt phim tài liệu "Mùa thu khải hoàn" - Ảnh 18.

Ra mắt phim tài liệu "Mùa thu khải hoàn" - Ảnh 19.

Ra mắt phim tài liệu "Mùa thu khải hoàn" - Ảnh 20.

 

Tin liên quan

Ra mắt phim tài liệu "Vượt sóng"

Ra mắt phim tài liệu "Vượt sóng"

(NLĐO) - Đài Truyền hình TP HCM ra mắt phim tài liệu "Vượt sóng", kể về quá trình 50 năm xây dựng và phát triển TP HCM.

Giới thiệu 20 bộ phim tài liệu đặc sắc về Hà Nội

(NLĐO) - Tuần phim tài liệu Hà Nội được giới thiệu tới khán giả trên VTVGo từ ngày 4 đến 10-10 nhân kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô

VTV giới thiệu phim tài liệu đặc biệt về Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, VTV1 và VTV4 sẽ phát sóng bộ phim tài liệu đặc biệt "Điện Biên Phủ - Nhìn từ nước Pháp" lúc 20 giờ ngày 7-5.

Mùa thu khải hoàn phim tài liệu khoảnh khắc xúc động lòng yêu nước tinh thần tự hào dân tộc
