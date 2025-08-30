Ra mắt phim tài liệu "Mùa thu khải hoàn"

"Mùa thu khải hoàn" đưa những hình ảnh tư liệu quý hiếm, khơi dậy niềm tự hào dân tộc

Phim thực hiện nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Không chỉ tái hiện những trang sử hào hùng qua tư liệu quý, nhân chứng sống, tác phẩm còn truyền tải thông điệp độc lập – tự do là khát vọng vĩnh hằng, thành quả nhiều thế hệ ngã xuống.

Những khoảnh khắc lịch sử trong "Mùa thu khải hoàn"

Mọi người đều cười vui

Rạng ngời hạnh phúc

Đường phố rộn ràng

Các tư liệu quý giá

Được đưa vào phim

Để khán giả có cơ hội nhìn lại hành trình 30 năm từ ngày độc lập 1945 đến ngày thống nhất 1975.

Từ trái sang: Giáo sư - tiến sĩ Vũ Gia Hiền, bà Lê Tú Cẩm - Chủ tịch Hội Di sản văn hóa TP HCM, ông Trần Thích

"Mùa thu khải hoàn" là những thước phim giúp khán giả, nhất là thế hệ trẻ, có cơ hội nhìn lại hành trình 30 năm từ ngày độc lập 1945 đến ngày thống nhất 1975. Qua đó, phim khơi dậy niềm tự hào, sự tri ân và ý thức trách nhiệm tiếp nối các giá trị bất diệt của dân tộc.

Tại buổi giao lưu, ra mắt phim "Mùa thu khải hoàn", các nhân chứng sống như bà Lê Tú Cẩm - Chủ tịch Hội Di sản văn hóa TP HCM, Giáo sư - tiến sĩ Vũ Gia Hiền, ông Trần Thích chia sẻ nhiều với khán giả. Những câu chuyện kỷ niệm một thời được kể lại truyền tinh thần yêu nước, mong mỏi gửi đến thế hệ trẻ về niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Những ký ức xúc động cũng được tái hiện qua lời kể từ các nhân chứng

Phim mở đầu bằng mùa thu năm 1945, Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh vang vọng Quảng trường Ba Đình. Từ đó, mạch phim dẫn dắt khán giả đi qua ba thập kỷ kháng chiến, đến mùa thu năm 1975 đất nước hoàn toàn độc lập, non sông liền một dải.

Các nhân chứng kể lại

Đưa khán giả vào thời khắc hạnh phúc, vinh quang của độc lập - tự do

Trong phim, khán giả được thưởng thức những cảnh quay tư liệu hiếm hoi có không khí cờ hoa ngợp trời, niềm vui lan tỏa khắp phố phường ở các thời điểm lịch sử. Các nhân chứng sống kể lại không khí trong và sau ngày này.

Những ký ức xúc động của những con người từng chứng kiến ngày lịch sử ấy, từ cụ già từng trải qua Cách mạng Tháng Tám, đến những thanh niên hòa vào dòng người trong ngày lễ độc lập đầu tiên của đất nước thống nhất. Tất cả góp phần tạo nên một "ký ức tập thể" để hậu thế mãi ghi nhớ. Phim dành thời lượng nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ hôm nay. "Mùa thu khải hoàn" do Thanh Phúc đạo diễn, có mặt trên ứng dụng HTVm từ ngày 29-8.

Trên truyền hình, phim chiếu lúc 21 giờ thứ 2, ngày 1-9 trên HTV9 và phát lại lúc 8 giờ thứ 3, ngày 2-9 trên kênh HTV 9 và các nền tảng số của HTV (OTT HTVm, YouTube HTV).