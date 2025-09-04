Ngày 4-9, Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức lễ ra mắt sách "Đài Tiếng nói Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng đất nước" nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7-9-1945 - 7-9-2025).



Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút ra mắt ấn phẩm “Đài Tiếng nói Việt Nam – 80 năm đồng hành cùng đất nước”

Với dung lượng gần 500 trang, nội dung sách tập trung vào ba nội dung: Tái hiện truyền thống và bản lĩnh vượt khó trong 80 năm xây dựng, phát triển, khẳng định vị thế của VOV trong lòng quốc gia – dân tộc; Phản ánh sự gắn bó, cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, với sứ mệnh cao cả: Kết nối ý Đảng lòng dân, Định hướng chiến lược phát triển trong kỷ nguyên số, trước thềm một giai đoạn mới của đất nước.

Điểm mới nổi bật là phần kỷ yếu có ứng dụng mã QR, giúp độc giả tiếp cận thêm thông tin về các giai đoạn phát triển, đơn vị trực thuộc, đội ngũ lãnh đạo và các phần thưởng cao quý. Bên cạnh đó, mục "Những câu chuyện của Bác Hồ với Đài Tiếng nói Việt Nam" được biên soạn kỹ lưỡng, phản ánh tình cảm, sự quan tâm của Người với Đài.

Sách “Đài Tiếng nói Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng đất nước” được ra mắt nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam

Trong quá trình biên soạn, dù đối diện với khó khăn về nguồn tư liệu, nhất là thời kỳ kháng chiến, nhóm biên soạn vẫn bám sát nguyên tắc khoa học, đối chiếu khách quan các sự kiện, nhân vật. Nhiều bức thư, bài viết của công chúng bày tỏ tình cảm dành cho VOV qua các thời kỳ cũng được đưa vào, phản ánh mối gắn bó giữa Đài và thính giả.

PGS - TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, cho biết quá trình biên tập, xuất bản, đội ngũ biên tập viên Nhà xuất bản đã phối hợp chặt chẽ với Ban Biên soạn cuốn sách rà soát, đối chiếu, kiểm tra tính chính xác của những sự kiện, nhân vật, mốc lịch sử và các nội dung thông tin của bản thảo dựa trên các tài liệu chính thống của Đảng, Nhà nước đã được công bố như các sách: Hồ Chí Minh toàn tập, Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Văn kiện Đảng toàn tập, Văn kiện Quốc hội toàn tập, Lịch sử Chính phủ Việt Nam, Lịch sử Quốc hội…. Đồng thời tham khảo ý kiến của các chuyên gia về lịch sử Đảng, về Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Khu di tích Phủ Chủ tịch… để từ đó xác minh tính chính xác của các thông tin, sửa chữa, hoàn thiện và nâng cấp chất lượng bản thảo.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng khẳng định: Trong bối cảnh bộn bề công việc, 6 tháng để hoàn thành cuốn sách là một quãng thời gian vô cùng eo hẹp. Vừa viết những nội dung mới, vừa thẩm định lại các dữ liệu lịch sử có điểm mờ, vừa tổ chức tham vấn các nguyên lãnh đạo Đài qua các thời kỳ, Hội đồng biên soạn đã xây dựng cuốn sách với tất cả tâm huyết và trách nhiệm cao nhất: Trách nhiệm với các thế hệ sáng lập Đài, với chặng đường 80 năm đầy gian khổ nhưng vinh quang của Đài, trách nhiệm với độc giả hôm nay và mai sau, trách nhiệm với những người sẽ vì "Tiếng nói Việt Nam" mà tiếp bước con đường của chúng tôi hôm nay.

"Chúng tôi hy vọng rằng, từng trang viết của cuốn sách sẽ giúp độc giả hình dung rõ nét chặng đường phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam; hun đúc niềm tự hào lớn lao cho những người đứng dưới thương hiệu "Tiếng nói Việt Nam", để từ đó thấy được trọng trách của mình đối với sự phát triển trong tương lai của Đài"- Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh.

Qua cuốn sách, có thể thấy ở mọi thời khắc quan trọng của đất nước, đều có sự đồng hành và phản ánh của Đài Tiếng nói Việt Nam. Mỗi trang sách không chỉ chứa dữ kiện, hình ảnh mà còn là những câu chuyện, kỷ niệm, cảm xúc của người trong cuộc. Từ đó, giúp công chúng hình dung rõ hơn quá trình hình thành và phát triển của Đài, gắn với lịch sử 80 năm kiên cường vì độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc.

