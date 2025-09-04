Ra mắt sách "Đài Tiếng nói Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng đất nước"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Ra mắt sách "Đài Tiếng nói Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng đất nước"

Yến Anh

(NLĐO)- Cuốn sách tái hiện truyền thống và bản lĩnh vượt khó trong 80 năm xây dựng, phát triển, khẳng định vị thế của VOV trong lòng quốc gia - dân tộc.

Ngày 4-9, Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức lễ ra mắt sách "Đài Tiếng nói Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng đất nước" nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7-9-1945 - 7-9-2025).

Ra mắt sách "Đài Tiếng nói Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng đất nước"- Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút ra mắt ấn phẩm “Đài Tiếng nói Việt Nam – 80 năm đồng hành cùng đất nước”

Với dung lượng gần 500 trang, nội dung sách tập trung vào ba nội dung: Tái hiện truyền thống và bản lĩnh vượt khó trong 80 năm xây dựng, phát triển, khẳng định vị thế của VOV trong lòng quốc gia – dân tộc; Phản ánh sự gắn bó, cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, với sứ mệnh cao cả: Kết nối ý Đảng lòng dân, Định hướng chiến lược phát triển trong kỷ nguyên số, trước thềm một giai đoạn mới của đất nước.

Điểm mới nổi bật là phần kỷ yếu có ứng dụng mã QR, giúp độc giả tiếp cận thêm thông tin về các giai đoạn phát triển, đơn vị trực thuộc, đội ngũ lãnh đạo và các phần thưởng cao quý. Bên cạnh đó, mục "Những câu chuyện của Bác Hồ với Đài Tiếng nói Việt Nam" được biên soạn kỹ lưỡng, phản ánh tình cảm, sự quan tâm của Người với Đài.

Ra mắt sách "Đài Tiếng nói Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng đất nước"- Ảnh 2.

Sách “Đài Tiếng nói Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng đất nước” được ra mắt nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam

Trong quá trình biên soạn, dù đối diện với khó khăn về nguồn tư liệu, nhất là thời kỳ kháng chiến, nhóm biên soạn vẫn bám sát nguyên tắc khoa học, đối chiếu khách quan các sự kiện, nhân vật. Nhiều bức thư, bài viết của công chúng bày tỏ tình cảm dành cho VOV qua các thời kỳ cũng được đưa vào, phản ánh mối gắn bó giữa Đài và thính giả.

PGS - TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, cho biết quá trình biên tập, xuất bản, đội ngũ biên tập viên Nhà xuất bản đã phối hợp chặt chẽ với Ban Biên soạn cuốn sách rà soát, đối chiếu, kiểm tra tính chính xác của những sự kiện, nhân vật, mốc lịch sử và các nội dung thông tin của bản thảo dựa trên các tài liệu chính thống của Đảng, Nhà nước đã được công bố như các sách: Hồ Chí Minh toàn tập, Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Văn kiện Đảng toàn tập, Văn kiện Quốc hội toàn tập, Lịch sử Chính phủ Việt Nam, Lịch sử Quốc hội…. Đồng thời tham khảo ý kiến của các chuyên gia về lịch sử Đảng, về Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Khu di tích Phủ Chủ tịch… để từ đó xác minh tính chính xác của các thông tin, sửa chữa, hoàn thiện và nâng cấp chất lượng bản thảo.

Ra mắt sách "Đài Tiếng nói Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng đất nước"- Ảnh 3.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng khẳng định: Trong bối cảnh bộn bề công việc, 6 tháng để hoàn thành cuốn sách là một quãng thời gian vô cùng eo hẹp. Vừa viết những nội dung mới, vừa thẩm định lại các dữ liệu lịch sử có điểm mờ, vừa tổ chức tham vấn các nguyên lãnh đạo Đài qua các thời kỳ, Hội đồng biên soạn đã xây dựng cuốn sách với tất cả tâm huyết và trách nhiệm cao nhất: Trách nhiệm với các thế hệ sáng lập Đài, với chặng đường 80 năm đầy gian khổ nhưng vinh quang của Đài, trách nhiệm với độc giả hôm nay và mai sau, trách nhiệm với những người sẽ vì "Tiếng nói Việt Nam" mà tiếp bước con đường của chúng tôi hôm nay.

"Chúng tôi hy vọng rằng, từng trang viết của cuốn sách sẽ giúp độc giả hình dung rõ nét chặng đường phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam; hun đúc niềm tự hào lớn lao cho những người đứng dưới thương hiệu "Tiếng nói Việt Nam", để từ đó thấy được trọng trách của mình đối với sự phát triển trong tương lai của Đài"- Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh.

Qua cuốn sách, có thể thấy ở mọi thời khắc quan trọng của đất nước, đều có sự đồng hành và phản ánh của Đài Tiếng nói Việt Nam. Mỗi trang sách không chỉ chứa dữ kiện, hình ảnh mà còn là những câu chuyện, kỷ niệm, cảm xúc của người trong cuộc. Từ đó, giúp công chúng hình dung rõ hơn quá trình hình thành và phát triển của Đài, gắn với lịch sử 80 năm kiên cường vì độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc.

Sách "Đài Tiếng nói Việt Nam – 80 năm đồng hành cùng đất nước" được thiết kế và xuất bản theo hai định dạng: Một là sách in truyền thống; hai là sách điện tử. Trong đó, sách in truyền thống có 2 phiên bản: Phiên bản bìa cứng, bọc áo; và phiên bản bìa da, có hộp.

Sách điện tử có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, có thể quét QR code để đọc trên các phương tiện như máy tính để bàn, laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh… Do đó, nội dung của cuốn sách có thể dễ dàng đến với đông đảo độc giả, thuộc nhiều lứa tuổi, nhất là các bạn trẻ.

Tin liên quan

NSND Tuyết Mai, giọng đọc huyền thoại của VOV qua đời

NSND Tuyết Mai, giọng đọc huyền thoại của VOV qua đời

(NLĐO)- Nhạc sĩ Phan Tuyết Minh, con gái NSND Tuyết Mai, giọng đọc huyền thoại của VOV, xác nhận với Báo Người Lao Động, NSND Tuyết Mai đã qua đời vào 22 giờ 12 phút ngày 5-3

Đài Tiếng nói Việt Nam 80 năm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo