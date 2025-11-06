HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế Kinh doanh

Ra mắt sản phẩm trên sàn TMĐT: “Cú hích” thương mại mới của các thương hiệu

N.Phương

Kênh thương mại điện tử (TMĐT) đang trở thành ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp khi giới thiệu sản phẩm mới ra thị trường.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người tiêu dùng Việt tìm đến các nền tảng trực tuyến để khám phá các trải nghiệm mới, Shopee Debut đã trở thành bệ phóng tiềm năng thúc đẩy tăng trưởng cho các dòng sản phẩm mới của nhiều thương hiệu.

Kênh thương mại điện tử (TMĐT) đang trở thành ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp khi giới thiệu sản phẩm mới ra thị trường. Bắt nhịp xu hướng này, nhiều thương hiệu đã lựa chọn Shopee Debut để mở rộng tệp khách hàng và nâng cao hiệu quả truyền thông. Sau hai tháng đầu triển khai, chương trình đã ghi nhận những kết quả tích cực, cho thấy sức bật của mô hình ra mắt sản phẩm trực tuyến.

Các thương hiệu lớn đẩy mạnh ra mắt sản phẩm mới trên Shopee Debut

Từ chiến lược thử nghiệm ban đầu, Shopee Debut hiện đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của các thương hiệu khi muốn giới thiệu sản phẩm mới đến người tiêu dùng ở nhiều ngành hàng và phân khúc khác nhau.

Chỉ trong vòng hai tháng, hàng loạt thương hiệu đã hợp tác cùng Shopee Debut bán ra tổng cộng hơn 4 triệu đơn gồm các sản phẩm thuộc danh mục hàng mới lên sàn. Đặc biệt, gần 200 thương hiệu đã góp mặt trong sáu phiên livestream của Debut Master diễn ra định kỳ vào các ngày 19 và 29 trong tháng 9 và 10. Trung bình mỗi phiên quảng bá hơn 1.000 sản phẩm mới, thu hút tổng cộng hơn 11 triệu lượt xem.

- Ảnh 1.

Sản phẩm mới đến từ các thương hiệu Dyson, Maybelline, Popmart, Carslan đều hội tụ tại sân khấu Shopee Debut tháng 10 vừa qua

Nếu như tháng 9, Shopee Debut gây chú ý với các thương hiệu quen thuộc gồm L’Oréal Paris, d’Alba hay POP MART thì sang tháng 10, chương trình mở rộng mạnh mẽ, với sự tham gia của nhóm thương hiệu cao cấp thuộc Shopee Premium. Dyson - một trong những thương hiệu hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực chăm sóc tóc và thiết bị gia dụng - đã chọn Shopee Debut làm nền tảng ra mắt dòng sản phẩm mới.

Đại diện của thương hiệu Dyson cho biết: "Thay vì chỉ dựa vào truyền thông trên các trang mạng xã hội, chúng tôi tận dụng Shopee Debut và hệ sinh thái của nền tảng để tạo hiệu ứng lan tỏa, rút ngắn thời gian và tối ưu chuyển đổi từ giai đoạn xây dựng độ nhận diện đến thúc đẩy doanh số cho dòng sản phẩm mới".

Công thức tạo hiệu ứng bùng nổ và gia tăng doanh số hiệu quả cho sản phẩm mới

Nhiều doanh nghiệp bắt đầu xem Shopee Debut là một phần quan trọng trong chiến lược ra mắt sản phẩm mới. Với đa dạng chương trình ưu đãi và hoạt động truyền thông cộng hưởng tận dụng công cụ Shopee Live, Shopee Video và mạng lưới tiếp thị liên kết rộng lớn của sàn,... Shopee Debut không chỉ đồng hành cùng các thương hiệu gia tăng sức hút của sản phẩm mà còn tối ưu hiệu quả quảng bá - bán hàng.

Trong tháng 10, Dyson chính thức giới thiệu dòng máy sấy và tạo kiểu tóc Dyson Airwrap™ Origin HS02 (Xám Vàng Đồng) trên Shopee Debut. Thương hiệu đã tạo ra hơn 400 nội dung quảng bá trên Shopee gồm các phiên livestream cùng KOL và video review sản phẩm trên Shopee Video, thu hút hơn 200.000 lượt xem sản phẩm.

- Ảnh 2.

Livestream ra mắt sản phẩm mới của Dyson trên Shopee Debut thu hút sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng.

Đại diện Dyson cho biết, việc đầu tư mạnh hơn cho kênh TMĐT nằm trong chiến lược mở rộng tệp khách hàng của thương hiệu. Chia sẻ về sự hợp tác với Shopee Debut, đại diện Dyson nhấn mạnh: "Shopee Debut giúp chúng tôi tiếp cận hiệu quả hơn với tệp khách hàng cao cấp trên sàn TMĐT, tạo được sức hút ngay từ giai đoạn ra mắt".

- Ảnh 3.

Theo dữ liệu từ thương hiệu, sản phẩm mới đã đóng góp 14% trên tổng GMV của gian hàng Dyson trên Shopee Premium trong tháng 10

Bên cạnh đó, nhiều thương hiệu còn ghi nhận kết quả tăng trưởng ổn định sau khi tham gia Shopee Debut.

Trong tháng 9, thương hiệu làm đẹp đến từ Hàn Quốc d’Alba kết hợp cùng Shopee Debut để quảng bá dòng xịt khoáng mới. Chỉ sau 12 ngày, gần 5.000 sản phẩm được bán ra, thu về hơn 500 lượt đánh giá với điểm trung bình 4.9/5. Bước vào tháng 10, ngay cả sau khi chiến dịch ra mắt đã kết thúc, sản phẩm này vẫn duy trì sức hút và thường xuyên nằm trong nhóm sản phẩm có doanh thu cao nhất mỗi ngày của gian hàng d’Alba trên Shopee Mall.

Từ những kết quả ghi nhận được, có thể thấy Shopee Debut đang trở thành bệ phóng thương mại và truyền thông toàn diện giúp các thương hiệu vừa xây dựng độ nhận diện, vừa thúc đẩy doanh số hiệu quả cho sản phẩm mới ra mắt.

Về Shopee Debut

Chính thức khởi động từ tháng 9-2025, Shopee Debut là chương trình ra mắt các sản phẩm mới, đến từ nhiều thương hiệu đình đám. Điểm nhấn của chương trình là chuỗi livestream diễn ra định kỳ vào ngày 19 và 29 hằng tháng với sự đồng hành của dàn "Debut Master" gồm các KOL hàng đầu ở nhiều lĩnh vực. Tại đây, người dùng có thể sở hữu các deal được mở bán lần đầu trên sàn Shopee đi cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Chi tiết xem tại: https://shopee.vn/m/shopeedebut.

