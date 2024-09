Ra quân dẹp nạn “cò mồi”, móc túi ở Khu Du lịch quốc gia Núi Sam

Nhằm thực hiện các giải pháp xây dựng văn minh thương mại khu vực Khu Du lịch quốc gia Núi Sam trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 và hàng tuần, Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam vừa phối hợp UBND phường Núi Sam (TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) và Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam ra quân đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách.

Lễ tắm Bà Chúa xứ núi Sam. Ảnh: BQL Khu Du lịch quốc gia núi Sam

Theo đó, các đơn vị kết hợp Công an phường Núi Sam thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý các loại xe ôm, xe lôi đạp, xe bán hàng rong, xe chở khách… đậu đỗ không đúng nơi quy định, mua bán hàng rong lấn chiếm lòng, lề đường.

Các đơn vị phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm tra (nhất là các ngày cao điểm, thứ bảy và chủ nhật, ngày lễ); tăng cường công tác quản lý các điểm tham quan nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách như ngăn ngừa tình trạng móc túi, cướp giật, lôi kéo, cò mồi, tệ nạn ăn xin và các tệ nạn xã hội khác.

Ngoài ra, Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam và UBND phường Núi Sam còn thành lập 2 tổ thông tin hỗ trợ du khách và đảm bảo an ninh trật tự tại Di tích Quốc gia chùa Tây An và Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, lăng Thoại Ngọc Hầu.

Công bố số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ du khách 24/24 giờ

Đợt này, các đơn vị còn công bố số điện thoại đường dây nóng hoạt động 24/24 giờ để hỗ trợ du khách phản ánh các các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, văn minh thương mại, gồm: Công an phường Núi Sam (0967.885.644) và Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam (0969.536.584).