Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Rà soát quy hoạch các dự án lớn ven biển Đà Nẵng từ tiếng nói cử tri

Minh Sơn

Sau khi hợp nhất, TP Đà Nẵng có diện tích gần 12.000 km², trở thành thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất cả nước.

Sự kiện này mở ra cơ hội định hình lại không gian phát triển đô thị biển, với hơn 125 km bờ biển kéo dài từ bán đảo Sơn Trà đến Núi Thành cùng quỹ đất ven sông Cổ Cò, Trường Giang, tạo tiềm năng hình thành các đô thị, khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp tầm khu vực và quốc tế.

Rà soát quy hoạch các dự án lớn ven biển Đà Nẵng từ tiếng nói cử tri - Ảnh 1.

Vịnh Đà Nẵng dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành .Ảnh: HẢI ĐỊNH

Trong báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri gửi trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 15-10-2025, cử tri Nguyễn Bá Lào (phường Hòa Khánh) kiến nghị thành phố rà soát, điều chỉnh quy hoạch vịnh Đà Nẵng để cân bằng giữa phát triển kinh tế - du lịch với bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững.

Vịnh Đà Nẵng có cảnh quan thơ mộng, uốn cong mềm mại, cát trắng, nước trong xanh, được ví như bãi biển Bondi (Sydney - Úc). Các bãi biển tại Úc hầu như được giữ nguyên vẹn, trở thành hình mẫu trong bảo tồn môi trường biển - điều mà Đà Nẵng có thể học hỏi khi phát triển không gian ven biển.

Theo ThS-KTS Hoàng Sừ, nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam, hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Quy hoạch đô thị TP Đà Nẵng, khu vực biển từ Liên Chiểu - Nam Ô - Xuân Thiều - Thanh Bình nằm giữa hai cửa sông Hàn và Cu Đê. Thông thường, vùng cửa sông thường được bồi tụ nhưng tại đây lại bị xói lở, hình thành dáng vịnh cong hiện nay - cho thấy tác động mạnh của dòng chảy và gió từ biển Đông. Ông cảnh báo nếu quy hoạch các dự án lấn biển quá sâu sẽ làm thay đổi cấu trúc dòng chảy, gây hậu quả khó lường. Lịch sử từng ghi nhận bão lớn đánh dạt tàu hàng nghìn tấn vào đường Nguyễn Tất Thành.

Đồng quan điểm, ThS Nguyễn Văn Công, kỹ sư cầu đường, cho rằng các dự án lấn biển, đặc biệt trong khu vực vịnh, sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái, gây xói lở và biến vùng vịnh - nơi "giảm năng lượng tự nhiên" của sóng - thành "bức tường chắn bão" hứng chịu trực tiếp sức tàn phá từ biển Đông và Thái Bình Dương. Ông đề nghị thành phố cần nghiên cứu kinh nghiệm quản lý bờ biển của các nước như Úc, Pháp.

Dự án "Vịnh Tình Yêu" - một trong những dự án lấn biển đang được dư luận quan tâm - đã được UBND thành phố giao Sở Xây dựng lấy ý kiến người dân, nhằm hướng tới mục tiêu bảo vệ cảnh quan, môi trường và phát triển bền vững. Đây là bước đi thể hiện tinh thần chính quyền gần dân, cầu thị, tăng cường sự đồng thuận và trách nhiệm cộng đồng trong quy hoạch đô thị ven biển.

Việc tiếp tục lắng nghe ý kiến cử tri, rà soát và điều chỉnh quy hoạch các dự án lớn ven biển Đà Nẵng là yêu cầu cần thiết, nhằm bảo đảm phát triển hài hòa giữa kinh tế, thiên nhiên và con người, để Đà Nẵng thực sự trở thành "thành phố biển đáng sống" của Việt Nam.

Rà soát quy hoạch các dự án lớn ven biển Đà Nẵng từ tiếng nói cử tri - Ảnh 2.

 

    Thông báo