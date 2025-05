Rà soát, tăng cường bảo vệ bảo vật quốc gia

Chiều 29-5, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương liên quan, đề nghị rà soát, đánh giá và tăng cường bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị bảo vật quốc gia.

Theo đó, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đề nghị rà soát, đánh giá thực trạng việc trưng bày, bảo quản, bảo vệ và các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn đối với bảo vật quốc gia. Các đơn vị, địa phương liên quan cần xây dựng, hoàn thiện và kịp thời triển khai phương án bảo vệ; trong đó lưu ý có biện pháp phòng chống trộm cắp, cháy nổ, thiên tai và nguy cơ gây hư hại khác để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho bảo vật quốc gia.

Bảo vật quốc gia “Ngai vua triều Nguyễn” tại Đại nội Huế. (Ảnh: NGÂN PHẠM)

Chính quyền địa phương nơi có di tích được đề nghị tổ chức lập và phê duyệt phương án bảo vệ đối với từng hiện vật giá trị; giao tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý di tích chịu trách nhiệm phối hợp với công an địa phương phân công trách nhiệm quản lý hiện vật.

Đối với hiện vật ở di tích mà không thể cất giữ hoặc trưng bày phiên bản phục chế thay thế, phương án bảo vệ cần bảo đảm hạn chế hoặc không cho khách tham quan tiếp cận, tác động trực tiếp; thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn các tác nhân gây hại hiện vật.

Trường hợp hiện vật có thể cất giữ, thay thế bằng phiên bản phục chế, phương án cất giữ phải bảo đảm có thiết bị bảo quản, có thiết bị báo động chống trộm cắp. Vị trí bảo vệ hiện vật cần cách xa khu vực có nguy cơ cháy nổ, ngập nước; có camera theo dõi kết nối với tổ chức, cá nhân được phân công bảo vệ hiện vật...