Thời sự

Rắn hổ mang chúa nặng 7 kg bất ngờ xuất hiện trong khu dân cư

Như Quỳnh

(NLĐO) - Một con rắn hổ mang chúa nặng 7 kg bất ngờ xuất hiện ở vườn nhà dân, trong khu dân cư đông đúc.

Ngày 27-11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết người dân thôn Ninh Nội (xã An Bình, Phú Thọ) đã trình báo phát hiện rắn hổ mang chúa trong vườn nhà.

Rắn hổ mang chúa nặng 7 kg bất ngờ xuất hiện trong khu dân cư - Ảnh 1.

Rắn hổ mang chúa nặng 7 kg bất ngờ xuất hiện trong vườn nhà dân

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã An Bình phối hợp Phòng Kinh tế xã và cán bộ Kiểm lâm nhanh chóng tiếp cận hiện trường, khoanh vùng khu vực rậm rạp nơi con rắn trú ẩn.

Sau quá trình tiếp cận thận trọng, lực lượng chức năng đã khống chế thành công con rắn hổ mang chúa dài, lớn, nặng khoảng 7 kg, sức khỏe ổn định. Đây là loài động vật hoang dã thuộc nhóm nguy cấp, hiếm gặp trong khu dân cư.

Công an xã và Kiểm lâm sau đó lập biên bản theo quy định, đảm bảo đúng quy trình chuyên môn. Con rắn hổ mang chúa sau đó đã được thả vào khu rừng tự nhiên trên địa bàn.

Tin liên quan

Dùng tay bắt rắn hổ mang chúa dài 3 m, người đàn ông bị cắn chết

(NLĐO) - Trong lúc dùng tay bắt một con rắn hổ mang chúa dài khoảng 3 m vào bắt gà, một người đàn ông ở huyện Quỳ Châu, Nghệ An đã bị rắn cắn chết.

Rùng mình cảnh nam thanh niên dùng tay không bắt rắn hổ mang chúa

(NLĐO)- Phát hiện con rắn hổ mang lớn dài khoảng 2 m nghi là rắn hổ mang chúa vào bắt gà, nam thanh niên đã dùng tay không bắt gọn con rắn trước sự lo lắng của những người chứng kiến.

Bị răng rắn hổ mang chúa găm vào tay, 1 người ở Đồng Nai tử vong sau 2 ngày

(NLĐO) - Khi rắn hổ chui vào hang, ông C. dùng tay không để bắt và bịt đầu rắn bằng bao bố thì con rắn cắn thủng bao bố và răng găm vào tay trái ông C.

động vật hoang dã công an tỉnh rừng tự nhiên rắn hổ mang chúa
