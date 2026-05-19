HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Răng bị sâu, ê buốt có phải do thiểu sản men?

Hải Yến ghi

Nếu không điều trị sớm, men răng yếu hoặc lộ ngà có thể khiến sâu răng tiến triển nhanh, gây viêm tủy, thậm chí mất răng

 Bạn đọc NGỌC LÀI (ở TP Đồng Nai) hỏi: Răng tôi ê buốt khi ăn đồ lạnh, còn con tôi (10 tuổi) dù vệ sinh thường xuyên nhưng vẫn bị sâu răng. Xin bác sĩ cho biết đây có phải do thiểu sản men răng không, cả người lớn và trẻ em?

BS.CKII NGUYỄN PHẠM PHI VŨ - Giám đốc chuyên môn Phòng khám Homy Dentistry, giảng viên Khoa Răng Hàm Mặt - Trường ĐH Khoa học Sức khỏe - trả lời: Thiểu sản men răng là tình trạng men răng - lớp ngoài cùng bảo vệ răng - bị khiếm khuyết về số lượng hoặc chất lượng ngay trong giai đoạn hình thành, biểu hiện qua các đốm trắng đục, vàng hoặc nâu trên răng, men mỏng dễ vỡ, răng ê buốt và rất dễ sâu dù vệ sinh tốt.

Ở người trưởng thành, ê buốt khi ăn lạnh thường liên quan nhiều hơn đến mòn cổ răng do chải răng quá mạnh theo chiều ngang, tụt nướu, mòn men vì thực phẩm có tính axít như nước ngọt có ga, chanh, dưa muối, nghiến răng khi ngủ hoặc sâu răng giai đoạn sớm. Thiểu sản men răng ít gặp hơn ở nhóm tuổi này.

Ở trẻ em, một dạng phổ biến là MIH (thiểu khoáng hóa men răng cối lớn và răng cửa vĩnh viễn), gặp ở khoảng 10%-15% trẻ trong độ tuổi đi học. Tuy nhiên, trẻ bị sâu răng dù đánh răng đều không chỉ do thiểu sản men mà còn liên quan kỹ thuật chải răng chưa đúng, bỏ sót mặt nhai và kẽ răng, răng có hố rãnh sâu, ăn nhiều đồ ngọt, ăn vặt nhiều lần, chưa dùng chỉ nha khoa hoặc thiếu fluoride tại chỗ.

Nguyên nhân gây thiểu sản men răng ở trẻ thường bắt nguồn từ giai đoạn mang thai và 3 năm đầu đời như sinh non, sốt cao kéo dài, suy dinh dưỡng hoặc sử dụng một số loại kháng sinh trong thai kỳ và giai đoạn sơ sinh. Nếu không điều trị sớm, men răng yếu hoặc lộ ngà có thể khiến sâu răng tiến triển nhanh, gây viêm tủy, thậm chí mất răng. Với trẻ em, men răng vĩnh viễn không thể tự tái tạo nên tổn thương ở răng cối lớn có thể ảnh hưởng lâu dài đến chức năng ăn nhai, thẩm mỹ và sự phát triển khớp cắn.

Tin liên quan

Nhổ răng sâu, răng văng luôn vào đường thở khiến bé gái phải nhập viện

Nhổ răng sâu, răng văng luôn vào đường thở khiến bé gái phải nhập viện

(NLĐO)- Nha sĩ cho rằng bé nuốt răng vào đường tiêu hóa nên cho về. Sau đó, bé bị ho nặng, rồi chụp phim thì phát hiện dị vật nên gia đình tức tốc đưa bé từ Hậu Giang đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP HCM).

Sâu răng: Nhổ là được, sao phải lấy tủy?

Trong trường hợp sâu răng đến tủy không được điều trị, tình trạng nhiễm khuẩn sẽ lan xuống chóp chân răng và gây ra những bệnh lý quanh chóp, dẫn đến việc điều trị sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Ăn uống để phòng ngừa sâu răng

Sâu răng có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là nguyên nhân ngoại sinh và nội sinh. Nguyên nhân ngoại sinh thường gặp là thiếu ý thức vệ sinh răng miệng, để cao răng bám nhiều, ăn nóng lạnh đột ngột như uống nước đá, ăn kem; làm sang chấn răng như ăn phải sạn, va đập từ bên ngoài vào răng, dùng răng cắn những vật rắn…

bác sĩ trẻ em sức khỏe Răng Hàm Mặt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo