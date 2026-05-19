Răng bị sâu, ê buốt có phải do thiểu sản men?

Bạn đọc NGỌC LÀI (ở TP Đồng Nai) hỏi: Răng tôi ê buốt khi ăn đồ lạnh, còn con tôi (10 tuổi) dù vệ sinh thường xuyên nhưng vẫn bị sâu răng. Xin bác sĩ cho biết đây có phải do thiểu sản men răng không, cả người lớn và trẻ em?

BS.CKII NGUYỄN PHẠM PHI VŨ - Giám đốc chuyên môn Phòng khám Homy Dentistry, giảng viên Khoa Răng Hàm Mặt - Trường ĐH Khoa học Sức khỏe - trả lời: Thiểu sản men răng là tình trạng men răng - lớp ngoài cùng bảo vệ răng - bị khiếm khuyết về số lượng hoặc chất lượng ngay trong giai đoạn hình thành, biểu hiện qua các đốm trắng đục, vàng hoặc nâu trên răng, men mỏng dễ vỡ, răng ê buốt và rất dễ sâu dù vệ sinh tốt.

Ở người trưởng thành, ê buốt khi ăn lạnh thường liên quan nhiều hơn đến mòn cổ răng do chải răng quá mạnh theo chiều ngang, tụt nướu, mòn men vì thực phẩm có tính axít như nước ngọt có ga, chanh, dưa muối, nghiến răng khi ngủ hoặc sâu răng giai đoạn sớm. Thiểu sản men răng ít gặp hơn ở nhóm tuổi này.

Ở trẻ em, một dạng phổ biến là MIH (thiểu khoáng hóa men răng cối lớn và răng cửa vĩnh viễn), gặp ở khoảng 10%-15% trẻ trong độ tuổi đi học. Tuy nhiên, trẻ bị sâu răng dù đánh răng đều không chỉ do thiểu sản men mà còn liên quan kỹ thuật chải răng chưa đúng, bỏ sót mặt nhai và kẽ răng, răng có hố rãnh sâu, ăn nhiều đồ ngọt, ăn vặt nhiều lần, chưa dùng chỉ nha khoa hoặc thiếu fluoride tại chỗ.

Nguyên nhân gây thiểu sản men răng ở trẻ thường bắt nguồn từ giai đoạn mang thai và 3 năm đầu đời như sinh non, sốt cao kéo dài, suy dinh dưỡng hoặc sử dụng một số loại kháng sinh trong thai kỳ và giai đoạn sơ sinh. Nếu không điều trị sớm, men răng yếu hoặc lộ ngà có thể khiến sâu răng tiến triển nhanh, gây viêm tủy, thậm chí mất răng. Với trẻ em, men răng vĩnh viễn không thể tự tái tạo nên tổn thương ở răng cối lớn có thể ảnh hưởng lâu dài đến chức năng ăn nhai, thẩm mỹ và sự phát triển khớp cắn.