Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 19-7, mưa dông mạnh nhiều khu vực ở Hà Nội khiến hàng rào tôn quây xung quanh tòa nhà "hàm cá mập" (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị đổ.



Hàng rào khu vực tòa nhà "hàm cá mập" bị đổ do gió lớn. Ảnh: Hoàng Hải

Thời điểm hàng rào chắn tòa nhà "hàm cá mập" bị quật đổ, có 2 du khách nước ngoài đi qua khu vực này và bị thương nhẹ. Sau vụ việc, người dân cùng lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa 2 du khách này đi bệnh viện để khám, chữa.

Trong cơn mưa lốc chiều nay, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết trên toàn thành phố có khoảng 274 cây xanh bị đổ, cành gãy.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết mưa dông kèm theo gió mạnh ở các tỉnh phía Bắc chiều nay không phải do ảnh hưởng bão Wipha (bão số 3).

Theo ông Khiêm, rìa hoàn lưu bão có thể gây mưa dông cho đất liền nước ta từ chiều tối và đêm 20-7. Mưa dông chiều nay ở Bắc Bộ hình thành do hội tụ gió trên dọc rãnh thấp vắt qua Bắc Bộ theo hướng Tây Bắc - Đông Nam.

Theo dự báo, do ảnh hưởng của bão Wipha, từ chiều tối 20-7, nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bắt đầu có mưa, có nơi mưa to đến rất to. Mưa kéo dài đến hết ngày 24-7.

Cây xanh bị bật gốc đè trúng ô tô Lexus tại trước cửa số nhà 505 đường Nguyễn Trãi.

Để chủ động ứng phó với bão và nguy cơ mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn, UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các công điện, văn bản của các bộ, Thủ tướng với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, không để bị động, bất ngờ trong ứng phó với thiên tai.

Chủ tịch UBND các phường, xã được thành phố giao chỉ đạo rà soát kỹ các khu dân cư, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ mất an toàn, nhất là các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, ngập sâu để chủ động ứng phó.

TP Hà Nội cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan sẵn sàng phương án bố trí lực lượng, phương tiện, lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực xung yếu có nguy cơ xảy ra chia cắt khi mưa lũ lớn, sạt lở đất, ngập lụt để chủ động, kịp thời thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân khi có tình huống.