Ráo riết xử lý tình trạng giả mạo Fanpage khách sạn

Ngày 24-10, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho hay đã tiếp nhận phản ánh của 15 cơ sở lưu trú bị kẻ xấu lập Fanpage giả mạo, trong đó có những khách sạn, khu nghỉ dưỡng nổi tiếng.

Triệu tập chủ tài khoản "Thảo Cherry"

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, hiện nay, một số đối tượng thường chọn những khách sạn, khu nghỉ dưỡng 4-5 sao, nằm ở vị trí đắc địa, gần đường ven biển Trần Phú (TP Nha Trang) để lập các trang giả trên mạng xã hội và chạy quảng cáo khiến khách nhầm lẫn, bị lừa tiền đặt phòng.

Hệ thống khách sạn Vinpearl có 3 Fanpage bị giả mạo. Hàng loạt khách sạn 3-5 sao khác cũng chung tình trạng này, như: InterContinental Nha Trang, Havana Nha Trang, Masova Nha Trang, Grand Gosia, Ana Mandara Cam Ranh…

Sở Du lịch cho biết các trang giả mạo thường sử dụng bài đăng của khách sạn và thay đổi số điện thoại ở cuối, yêu cầu khách đặt phòng qua Fanpage hoặc đặt tiền cọc 50%. Khi tiếp cận khách, họ nhiệt tình tư vấn và đốc thúc chuyển tiền. Sau khi khách chuyển tiền, những người này không cung cấp dịch vụ như thỏa thuận. Chỉ khi kiểm tra tên mình không có trên hệ thống, khách mới biết bị lừa. Ðối tượng lừa đảo sau đó không nghe điện thoại hoặc chặn liên lạc.

Sở Du lịch nhận định đây là những thủ đoạn và hành vi có tính hệ thống, diễn ra rất nhiều lần với nhiều tổ chức, cá nhân khác nhau. Các đối tượng này đã lợi dụng niềm tin của khách hàng với mục đích chiếm đoạt tiền.

Về vụ việc này, Báo Người Lao Ðộng ngày 27-9 đã có bài viết "Mạo danh hàng loạt khách sạn để lừa đảo". Ngay sau đó, lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hòa đã yêu cầu lực lượng chức năng vào cuộc làm rõ, xử lý.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Khánh Hòa, đến nay, cơ quan chức năng đã ghi nhận 16 khách hàng bị lừa đảo bởi Fanpage giả mạo khách sạn với tổng số tiền 47,6 triệu đồng. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao - Công an tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các nhà mạng cung cấp thông tin của chủ thuê bao, tình trạng hoạt động của các số điện thoại. Công an cũng yêu cầu ngân hàng cung cấp các hồ sơ mở tài khoản, giao dịch phát sinh của các đối tượng lừa đảo để tiếp tục điều tra, xử lý.

Về vụ việc một tài khoản mạng xã hội tên "Thảo Cherry" lừa khách đặt phòng ở Nha Trang mà Báo Người Lao Ðộng đã phản ánh, từ ngày 22-8, Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch - Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận các đơn phản ánh của du khách về việc bị chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đặt cọc dịch vụ du lịch. Trung tâm Xúc tiến Du lịch đã có công văn gửi Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị giải quyết vụ việc.

Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã làm việc, ghi lời khai đối với Nguyễn Thị Thu Thảo ("Thảo Cherry") và tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ. Cơ quan CSĐT cũng đã có văn bản trao đổi với Công an thị xã Ninh Hòa về việc tiếp nhận hồ sơ để xử lý đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thảo.

Nâng cao cảnh giác

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Ðộng, bà Nguyễn Mộng Tường Ny, Phó Giám đốc điều hành khách sạn Havana Nha Trang, cho biết dù báo chí đã liên tục phản ánh, khách sạn đã nhiều lần cảnh báo nhưng đến nay vẫn có du khách bị lừa. Khách sạn đã phản ánh đến Sở Du lịch về việc thêm 4 du khách bị lừa hơn 8 triệu đồng khi đặt phòng qua Fanpage giả mạo.

Khách sạn Havana đã phát hiện 5 Fanpage giả mạo và đăng thông tin để khách hàng cảnh giác. "Chúng tôi rất mong Sở Du lịch, Công an tỉnh cùng các cơ quan chức năng có biện pháp can thiệp kịp thời, mạnh tay xử lý để chấm dứt tình trạng này" - bà Ny kiến nghị.

Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của du khách, không để xảy ra thêm những vụ việc khác làm ảnh hưởng hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, ông Cung Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở Du lịch, đã có văn bản khẩn gửi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan, đề nghị nâng cao tinh thần cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn lừa đảo của kẻ xấu.

"Khi phát hiện Fanpage giả mạo, doanh nghiệp cần có văn bản báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông để kịp thời ngăn chặn. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch phải cung cấp thông tin Fanpage chính thống của đơn vị rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và liên hệ" - lãnh đạo Sở Du lịch nhấn mạnh.

Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị Hiệp hội Du lịch Nha Trang phối hợp với công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tuyên truyền chống lừa đảo, thông tin về an toàn, an ninh mạng trong lĩnh vực kinh doanh du lịch cho các doanh nghiệp.