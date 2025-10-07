HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Regal Sunset in Da Nang - The Silk Show: Điểm hẹn thưởng lãm nghệ thuật cuối tuần cho giới tinh hoa

Võ Thơ

(NLĐO)- Sự kiện không chỉ là đêm trình diễn nghệ thuật mà còn là chuyên chở phong cách sống Wellness Luxury - nơi âm nhạc, ánh sáng và kiến trúc cùng hòa quyện.

Giữa khung cảnh hoàng hôn lãng mạn bên dòng Cổ Cò, Regal Sunset | The Silk Show – Hành trình tìm về tinh hoa di sản do Regal Group tổ chức đã mở ra một không gian giao thoa giữa nghệ thuật và phong cách sống.

Regal Sunset in Da Nang - The Silk Show: Điểm hẹn thưởng lãm nghệ thuật cuối tuần dành cho giới tinh hoa - Ảnh 1.

Sự kiện không chỉ là đêm trình diễn nghệ thuật mà còn là chuyên chở phong cách sống Wellness Luxury - nơi âm nhạc, ánh sáng và kiến trúc cùng hòa quyện để khơi dậy cảm xúc, kết nối con người với thiên nhiên và chính nội tâm của mình.

Giữa không gian đón hoàng hôn lãng mạn trên dòng Lộ Cảnh Giang (Cổ Cò) thơ mộng, The Silk Show tái hiện hành trình kiến tạo một biểu tượng sống đẳng cấp – nơi cảm hứng từ Sóng và Lụa được chuyển hóa thành ngôn ngữ kiến trúc trong Regal Complex, khu phức hợp căn hộ hạng sang và trung tâm thương mại kiểu mới đầu tiên tại Đà Nẵng.

Nếu Sóng là biểu tượng của nhịp sống năng động, kết nối và phồn vinh, thì Lụa đại diện cho sự tinh tế, mềm mại và nghệ thuật. Hai yếu tố tưởng chừng đối lập ấy lại hòa quyện để dệt nên một kiệt tác sống hiện đại nhưng thấm đẫm giá trị di sản, nơi văn hóa địa phương gặp gỡ tinh hoa toàn cầu, mở ra chương mới cho hành trình phát triển ven sông Cổ Cò.

Regal Sunset in Da Nang - The Silk Show: Điểm hẹn thưởng lãm nghệ thuật cuối tuần dành cho giới tinh hoa - Ảnh 3.

Theo đại diện Regal Group, chuỗi sự kiện nghệ thuật như The Silk Show không chỉ là hoạt động gắn kết khách hàng, mà còn là "đặc quyền sống" của cộng đồng cư dân Regal Homes – nơi những người cùng gu thẩm mỹ, cùng giá trị sống gặp gỡ, sẻ chia, thưởng thức nghệ thuật và tái tạo năng lượng, biến nơi đây thực sự trở thành "chốn về" cho tâm hồn.

Mỗi đêm nhạc là một "bản giao hưởng cảm xúc", nơi âm nhạc, nghệ thuật và kiến trúc cùng lên tiếng, khẳng định phong cách sống đẳng cấp, văn minh và đầy chất thơ của chủ nhân Regal Homes.

Regal Sunset in Da Nang - The Silk Show: Điểm hẹn thưởng lãm nghệ thuật cuối tuần dành cho giới tinh hoa - Ảnh 4.

Trong không gian ngập tràn cảm xúc của The Silk Show, sự xuất hiện của nữ ca sĩ Phương Vy với giọng ca ngọt ngào, truyền cảm đã dẫn dắt khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc: từ khởi nguồn di sản, đến giao thoa đương đại, và hướng tới tương lai thịnh vượng. Mỗi giai điệu là một mảnh ghép của hành trình "dệt nên kiệt tác sống", tựa như cách Regal Complex đang được kiến tạo: tinh xảo trong từng chi tiết, thời thượng trong phong cách và vững bền trong giá trị.

Chia sẻ tại đêm nhạc, anh Võ Trọng T., một khách hàng đang tìm kiếm căn hộ 3 phòng ngủ cho gia đình, cho biết: "Gia đình tôi có ý định định cư lâu dài tại Đà Nẵng nên rất chú trọng đến không gian sống. Các căn hộ tại Regal Complex không chỉ rộng rãi, thoáng mát mà còn mang lại cảm giác yên bình, riêng tư – điều tôi thực sự tìm kiếm."

Regal Sunset in Da Nang - The Silk Show: Điểm hẹn thưởng lãm nghệ thuật cuối tuần dành cho giới tinh hoa - Ảnh 5.

Còn chị Tạ Thiên N. lại bị chinh phục bởi tầm view đắt giá của dự án: "Căn hộ vừa hướng sông, vừa hướng biển, thiên nhiên trong lành đúng như tiêu chí sống xanh của gia đình tôi. Ngoài ra, nội thất được nhập khẩu từ thương hiệu nổi tiếng khiến tôi hoàn toàn yên tâm về chất lượng."

The Silk Show không chỉ dừng lại ở một đêm nhạc, đó là một lời tuyên ngôn về phong cách sống đặc quyền mà Regal Group đang kiến tạo – một tổ ấm nơi các giá trị vật chất và tinh thần hòa quyện, để mỗi cư dân không chỉ sở hữu một căn hộ, mà còn thực sự sở hữu một lối sống đáng mơ ước.

Tin liên quan

VictoryCons bắt tay Regal Group và Đất Xanh Miền Trung khởi công Solera Quy Nhơn

VictoryCons bắt tay Regal Group và Đất Xanh Miền Trung khởi công Solera Quy Nhơn

Ngày 31-5, tại TP. Quy Nhơn, Regal Group, Đất Xanh Miền Trung và VictoryCons bắt tay khởi công dự án Solera – biểu tượng sống mới tại đô thị biển năng động.

Regal Group sắp ra mắt bộ sưu tập căn hộ mặt biển giới hạn tại trung tâm Đồng Hới

(NLĐO)- View biển trực diện, pháp lý sở hữu lâu dài, Regal Group – Tâm huyết kiến tạo chuẩn sống quốc tế tại Đồng Hới

    Thông báo