Với tiêu chí đặt uy tín công ty lên hàng đầu, tạo dựng thương hiệu đáng tin cậy và chất lượng dịch vụ xứng tầm, Resorts International đã chinh phục trái tim của hàng triệu du khách trên toàn thế giới.

Uy tín và đáng tin cậy

Tập đoàn Resorts International (Tập đoàn) với trụ sở chính tọa lạc tại New York (Mỹ), hoạt động trong lĩnh vực du lịch - nghỉ dưỡng với quy mô toàn cầu. Năm 2015, Resorts International Vietnam được thành lập, là đơn vị uy tín được uỷ quyền, có tư cách pháp nhân độc lập và hợp pháp tại Việt Nam.

Resorts International luôn tự hào đồng hành cùng khách hàng trong mỗi cuộc hành trình

Với 9 năm hoạt động trong ngành công nghiệp du lịch tại Việt Nam, Resorts International Vietnam đã xây dựng một uy tín vững chắc và đáng tin cậy. Không chỉ có uy tín trong việc cung cấp dịch vụ đẳng cấp, Resorts International Vietnam còn luôn duy trì cam kết với khách hàng về tính minh bạch và trung thực trong mọi giao dịch. Khách hàng của Resorts International Vietnam không chỉ tận hưởng những trải nghiệm đáng nhớ mà còn cảm nhận sự chuyên nghiệp và tận tâm trong mỗi khía cạnh của dịch vụ.

Resorts International không chỉ là một điểm đến, mà là người bạn đồng hành đáng tin cậy, giúp mỗi chuyến đi là một hành trình đáng nhớ

Trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời, an toàn và đảm bảo

Resorts International Vietnam luôn tự hào về chất lượng dịch vụ tuyệt vời mà Tập đoàn cung cấp. Từ khi đặt chân đến nơi nghỉ dưỡng, khách hàng sẽ được đón tiếp với nụ cười tươi tắn của nhân viên cùng với sự nhiệt tình và chuyên nghiệp.

Resorts International Vietnam không ngừng cải tiến các dịch vụ của mình để đảm bảo rằng khách hàng luôn được trải nghiệm những tiện nghi hiện đại và phong cách sống tiện ích. An toàn luôn được đặt lên hàng đầu tại Resorts International Vietnam. Dịch vụ, quy trình và chính sách an toàn được đảm bảo tuân thủ chặt chẽ để bảo vệ sự an toàn và sức khỏe của tất cả khách hàng. Tại các khu nghỉ dưỡng hệ thống an ninh hiện đại được triển khai, từ cổng an ninh đến hệ thống giám sát 24/7, để đảm bảo rằng môi trường nghỉ dưỡng luôn an toàn và bình yên.

Resorts International luôn tự hào đồng hành cùng khách hàng trong mỗi cuộc hành trình

Tận hưởng trải nghiệm đa dạng

Resorts International Vietnam mang đến cho khách hàng sự đa dạng về trải nghiệm nghỉ dưỡng. Với các điểm đến phong phú trên khắp thế giới, từ bãi biển nhiệt đới đến cánh đồng hoa mê hoặc hay thậm chí là những khu du lịch núi rừng hùng vĩ, khách hàng có thể tận hưởng trọn vẹn những nét đặc trưng của địa phương mà khách hàng đến thăm.

Với nhiều địa điểm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của gia đình, Resorts International đã tạo nên những trải nghiệm không thể nào quên cho khách hàng

Resorts International Vietnam không chỉ đạt được uy tín và đáng tin cậy mà còn nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng trên khắp thế giới. Những lời khen ngợi và đánh giá tích cực về dịch vụ chất lượng đã góp phần đưa Resorts International Vietnam trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu trong ngành du lịch.

Đáng chú ý, Resorts International Vietnam vừa được vinh danh "Sản phẩm - Dịch Vụ tin dùng 2024", tại sự kiện tôn vinh "Thương hiệu mạnh quốc gia".

Resorts International tự hào là điểm dừng chân lý tưởng khi khách hàng khao khát tìm lại cảm giác ấm cúng và sum họp bên gia đình

Trải qua hàng thập kỷ xây dựng và phát triển, Resorts International Vietnam không ngừng khẳng định mình là một lựa chọn đáng tin cậy cho trải nghiệm nghỉ dưỡng tuyệt vời. Với uy tín, chất lượng dịch vụ và cam kết an toàn, Tập đoàn đã tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ cho hàng triệu du khách trên khắp thế giới.