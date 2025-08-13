Rima Thanh Vy: "Tôi mong được kế thừa Ngô Thanh Vân"

Rima Thanh Vy vào vai Yến, cô dâu Việt ở Chiang Mai - Thái Lan

Buổi giao lưu, giới thiệu phim "Cô dâu ma" đã diễn ra vào chiều 13-8 tại TP HCM. Đây là tác phẩm hợp tác giữa Việt Nam - Thái Lan.

Rima Thanh Vy đóng vai nữ chính Yến, một cô gái Việt đến Chiang Mai – Thái Lan, đám cưới cùng người chồng gia đình giàu có Bank (JJ Krissanapoom đóng). Cô gặp phải nhiều hiện tượng kỳ bí cùng bí mật ẩn giấu của gia đình chồng.

Trước đây, Rima Thanh Vy từng tham gia phim "Mười: Lời nguyền trở lại" do Hằng Trịnh đạo diễn. Vì thế, nhà sản xuất Hằng Trịnh đã mời Rima Thanh Vy đến thử vai trong phim "Cô dâu ma". Ban đầu, cô không nghĩ mình được chọn nhưng may mắn đã mỉm cười.

"Tôi chỉ có một tháng để học thoại tiếng Thái Lan nên học theo kiểu đốt cháy giai đoạn. Từng lời thoại được phiên âm rõ ràng và có giáo viên hướng dẫn ngữ điệu, nhấn nhá chi tiết. Đây là tác phẩm đầu tiên hợp tác với ê-kíp nước ngoài nên tôi rất hồi hộp, nhiều lo ngại" - Rima Thanh Vy kể.

Cô nói thêm rằng khi sang Thái Lan đã được sự hỗ trợ nhiều từ bạn diễn, các thành viên trong đoàn phim. Cô chủ yếu giao tiếp tiếng Anh với mọi người, kể cả với đạo diễn Lee Thongkham. Bạn diễn người Thái Lan JJ Krissanapoom tranh thủ lúc không có cảnh quay thường hướng dẫn cô cách phát âm thoại tiếng Thái Lan. Nhờ thế, cô tiến bộ khá nhanh và cũng tạo được sự thân quen, gần gũi cần có giữa hai nhân vật vào vai vợ chồng.

Rima Thanh Vy học hỏi nhiều từ đàn chị Ngô Thanh Vân

Rima Thanh Vy cho biết nhờ vai diễn trong "Cô dâu ma", cô được đoàn phim Hàn Quốc để ý và mời vào phim của họ. Đây là dự án phim của Hàn Quốc, không phải hợp tác Việt - Hàn. Một trong yếu tố họ ấn tượng ban đầu với cô là khả năng tiếp cận, học lời thoại nước ngoài.

Là một diễn viên tham vọng, Rima Thanh Vy mong muốn tiếp nối Ngô Thanh Vân, trở thành diễn viên Việt phát triển được ở thị trường nước ngoài.

"Chị Ngô Thanh Vân là người giỏi, tài năng, trong quá trình làm việc cùng chị trong phim "Thanh Sói", tôi học hỏi nhiều. Tôi là người tham vọng, muốn vai diễn mới lạ thú vị, được giao lưu nhiều nền văn hóa khác nhau. Tôi mong muốn có thể trở thành kế thừa Ngô Thanh Vân trong việc trở thành diễn viên Việt Nam vươn tầm quốc tế" - Rima Thanh Vy thổ lộ.

Cô cũng học các kỹ năng như đánh võ, tìm hiểu phong cách diễn đặc trưng, được yêu thích của các nước khác. Tất cả sẵn sàng để khi có cơ hội, cô sẽ nắm bắt mà không bỏ lỡ chỉ vì lý do không có thời gian đủ để học kỹ năng nào đó cần thiết cho nhân vật trong phim.

Tại sự kiện giao lưu, diễn viên Thái Lan JJ Krissanapoom khen ngợi các bạn diễn người Việt. Nữ diễn viên Duangjai Hiransri vào vai mẹ của nhân vật Bank, mẹ chồng Yến cũng có mặt tại sự kiện. Bà chia sẻ mong khán giả Việt đừng ghét mình sau khi xem phim.

Đạo diễn của phim là Lee Thongkham không tham gia sự kiện do bận rộn dự án phim khác. Tuy nhiên, nhà sản xuất Hằng Trịnh mong ông sẽ xem phim mình làm khi tác phẩm công chiếu ở các nước.