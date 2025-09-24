HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Rõ thẩm quyền, sớm tái khởi động hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết

Châu Tỉnh

(NLĐO) – Xác định thẩm quyền hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết thuộc tỉnh Lâm Đồng, sẽ mở đường để dự án sớm tái khởi động

Ngày 24-9, nguồn tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết Văn phòng Chính phủ đã có văn bản cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết – Hạng mục hàng không dân dụng.

Theo đó, căn cứ các quy định, thẩm quyền chấm dứt hợp đồng dự án, quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với Hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết thuộc về HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng.

Văn phòng Chính phủ đề nghị tỉnh Lâm Đồng căn cứ các quy định, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Xây dụng tổ chức thực hiện các thủ tục tiếp theo đối với Hạng mục hàng không dân dụng.

Sân bay Phan Thiết được khởi công vào tháng 1-2015, gồm hạng mục sân bay quân sự và hạng mục sân bay dân dụng. Đến nay, các hạng mục quân sự đã cơ bản hoàn thiện.

Rõ thẩm quyền, sớm tái khởi động hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết- Ảnh 1.

Phối cảnh sân bay Phan Thiết. Ảnh: Sở Xây dựng Lâm Đồng

Riêng hạng mục dân dụng do có sự điều chỉnh từ cấp sân bay (nâng quy mô từ cấp 4C thành 4E), thay đổi nhà đầu tư (nhà đầu tư cũ là Tập đoàn Rạng Đông) nên tỉnh Lâm Đồng vẫn đang thực hiện các thủ tục theo quy định.

Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh đã được Hội đồng liên ngành thẩm định.

Vừa qua, tỉnh Lâm Đồng đã gửi hồ sơ chờ Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Như vậy, với văn bản mới nhất, thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết – Hạng mục hàng không dân dụng được xác định thuộc về tỉnh Lâm Đồng, tạo tiền đề để địa phương sớm xúc tiến các bước Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cũng như lựa chọn nhà đầu tư cho hạng mục sân bay dân dụng.

Trước đó, trong tháng 3-2025, UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) yêu cầu khẩn trương triển khai các công việc có liên quan để đẩy nhanh tiến độ hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết, phấn đấu khởi công trong tháng 10-2025.

Tin liên quan

Đề nghị tái khởi công dự án Hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết vào ngày 19-8

Đề nghị tái khởi công dự án Hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết vào ngày 19-8

(NLĐO) - Dự án Hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết được đề nghị tái khởi công với sự đề xuất đầu tư của công ty con thuộc Sun Group

Đẩy nhanh dự án hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết

(NLĐO) - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đôn đốc xúc tiến các bước để có thể khởi công hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết vào tháng 10-2025.

Đề xuất ngay việc sử dụng lưỡng dụng đối với sân bay Phan Thiết và Thành Sơn

(NLĐO)- Khẩn trương rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kịp thời xử lý các vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư các sân bay Thành Sơn và Phan Thiết.

Lâm Đồng sân bay Phan Thiết Hàng không Phan Thiết
