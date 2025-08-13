Rõ thêm nhiều giá trị nhóm tháp L ở Mỹ Sơn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Rõ thêm nhiều giá trị nhóm tháp L ở Mỹ Sơn

Trần Thường

Nhóm tháp L nằm biệt lập trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ, cách khu tháp B-C-D khoảng 75 m về phía Nam.

Mới đây, Ban Quản lý (BQL) Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) đã tổ chức hội nghị công bố kết quả sơ bộ của cuộc khai quật khảo cổ tại nhóm tháp L, một trong những khu vực kiến trúc còn nhiều bí ẩn tại thung lũng Mỹ Sơn.

Nhóm tháp L nằm biệt lập trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ, cách khu tháp B-C-D khoảng 75 m về phía Nam. Vị trí đặc biệt này mang lại tầm nhìn bao quát toàn bộ khu đền tháp, đồng thời tạo nên một cảnh quan nổi bật trong tổng thể không gian. Từ đầu thế kỷ XX, địa điểm nhóm tháp L được ghi nhận bởi Henri Parmentier (Viện Viễn Đông bác cổ Pháp) là một kiến trúc như một phòng dài, lợp ngói có hai cửa mở đối diện. Cuộc khai quật đầu tiên do Quỹ C.M. Lerici (Ý) tiến hành vào năm 2019 đã ghi nhận thêm một nền móng kiến trúc nằm ở phía Tây của phòng dài L. Các nhà khảo cổ đặt tên cho công trình phát hiện trước đó là L1 và nền móng phát hiện sau là L2.

Rõ thêm nhiều giá trị nhóm tháp L ở Mỹ Sơn- Ảnh 1.

Kết quả khai quật nhóm tháp L không chỉ giúp làm rõ niên đại và cấu trúc của các công trình, mà còn mở ra hướng phát triển du lịch khảo cổ độc đáo (Ảnh do Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn cung cấp)

Trước những giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, đặc biệt là những phát hiện mới cần được làm rõ thêm, ngày 6-5, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch có quyết định cho phép BQL Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn phối hợp với Viện Bảo tồn di tích, Viện Khảo cổ học và Quỹ C.M. Lerici tiếp tục khai quật khảo cổ tại nhóm tháp L. Thời gian khai quật được thực hiện từ ngày 9-5 đến 30-7, với diện tích khai quật cho phép là 150 m2. Mục tiêu chính của dự án lần này là làm rõ cấu trúc tường bao quanh hai kiến trúc chính L1 và L2, thu thập thêm dữ liệu về các hiện vật liên quan và hoàn thiện bản vẽ để phục vụ công tác bảo tồn.

Trong 2 tháng làm việc, các nhà khảo cổ đã bóc tách có hệ thống các lớp vật liệu sụp đổ, phát hiện nhiều mảnh gốm và các loại ngói lợp nằm trên nền và lối đi xung quanh kiến trúc L1. Công tác khai quật cũng cho thấy quá trình hủy hoại của thiên nhiên và đặc biệt là bom đạn chiến tranh đã tác động nghiêm trọng đến di tích. Từ những dữ liệu thu thập được, các chuyên gia đã đưa ra nhận định quan trọng: các kiến trúc tại nhóm L có niên đại tương đối muộn, khoảng từ thế kỷ XIII đến đầu thế kỷ XIV. Đây là lần đầu tiên việc xác định niên đại kiến trúc tại khu vực này được làm rõ một cách khoa học dựa trên kết quả khảo cổ thực tế.

Ông Nguyễn Công Khiết, Giám đốc BQL Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, cho biết các chuyên gia quốc tế, các nhà nghiên cứu đều thống nhất cho rằng các kiến trúc và các thành phần cấu trúc gạch hiện còn tại nhóm L cần được củng cố ổn định, khắc phục hậu quả tác động của thời gian, của chiến tranh để lại. Tổng thể khu vực nhóm tháp L cần được bảo vệ toàn vẹn lâu dài, bền vững, sẵn sàng đóng góp vào việc phát huy giá trị của di sản. "Giá trị nhóm tháp L được công bố lần này là những phát hiện mới, có giá trị góp phần vào sự phong phú, đa dạng của không gian văn hóa khu đền tháp, chứng minh khu di sản còn nhiều giá trị độc đáo chứa đựng trong lòng đất. Những phát hiện này đóng góp vào lịch sử bảo tồn, khai quật trùng tu của Mỹ Sơn, là nguồn tài nguyên có giá trị để khai thác phát triển du lịch, thu hút khách" - ông Khiết chia sẻ.

Rõ thêm nhiều giá trị nhóm tháp L ở Mỹ Sơn- Ảnh 2.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo