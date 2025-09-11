Rộ tin Bạch Chân của "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa" ngã lầu thiệt mạng

Bạch Chân của "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa" Vu Mông Lung qua đời: Sự thật phũ phàng hay tin đồn gây sốc?

Ngày 11-9, blogger giải trí Giang Tiểu Yến của làng giải trí Trung Quốc thông tin trên trang mạng xã hội Weibo rằng Vu Mông Lung đã ngã lầu và qua đời ở tuổi 37.

Theo Giang Tiểu Yến, tin này do bạn thân của Vu Mông Lung công bố. Người này cho biết tối 10-9, nam diễn viên có đi ăn tối cùng 5-6 người bạn tại nhà của một người trong khu chung cư cao tầng ở Bắc Kinh - Trung Quốc. Đến 2 giờ sáng 11-9, mọi người giải tán về phòng ngủ.

Vu Mông Lung hóa thân thành Bạch Chân trong phim "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"

Anh được khen ngợi diễn xuất, tạo hình nhân vật

Bức ảnh được cho là chụp chung cư nơi nam diễn viên có thể ngã tử vong

Đến 6 giờ sáng, bạn bè đến phòng đánh thức Vu Mông Lung dậy thì cửa phòng khóa trái, không thấy động tĩnh bên trong. Sau đó, người hàng xóm cùng chung cư dẫn thú cưng đi dạo thì phát hiện thi thể nam diễn viên dưới đất và báo cảnh sát.

Một số thông tin chi tiết Giang Tiểu Yến nhận được từ nguồn tin tiết lộ rằng khám nghiệm thi thể cảnh sát phát hiện hai đồng hồ Rolex của bạn bè trong túi nam diễn viên.

Lưới chống muỗi trong phòng ngủ của nam diễn viên bị cạy mở. Cảnh sát đang điều tra vụ việc nhưng loại trừ khả năng hình sự.

Đây là thông tin một chiều từ người cung cấp tin cho blogger giải trí, phía Vu Mông Lung cùng cảnh sát chưa lên tiếng xác nhận bất cứ điều gì. Vụ việc gây chấn động dư luận với ý kiến nhiều chiều và sau đó Giang Tiểu Yến đã xóa chi tiết hai đồng hồ Rolex trong chia sẻ trên trang mạng xã hội weibo.

Công chúng cũng như người hâm mộ hiện đang kêu gọi Vu Mông Lung lên tiếng, nếu là tin đồn thất thiệt thì đính chính còn không thì xác nhận để mọi người hiểu rõ. Một số báo giải trí đã liên hệ với cơ quan chức năng nhưng chưa được xác nhận.

Tại khu chung cư được cho là hiện trường vụ án, ban quản lý xác nhận có người ngã từ tầng thứ 18 xuống nhưng không biết đó có phải người nổi tiếng không. Họ không lên tiếng xác nhận nạn nhân là Vu Mông Lung.

Nhiều nghi vấn, bàn tán, đồn thổi lẫn nghi ngờ âm mưu

Sự việc đang nóng bỏng khi nhiều phân tích các điểm nghi ngờ lan tỏa. Một trong số yếu tố gây thảo luận là việc hai đồng hồ Rolex. Việc cung cấp thông tin này được đồn đoán là yếu tố cố ý dẫn dắt không lành mạnh, điều hướng dư luận nghĩ tiêu cực cho nạn nhân.

Sau đó, một loạt các thông tin về việc Vu Mộng Lung có thể bị trầm cảm, hay nghĩ quẩn... do công việc không thuận lợi… xuất hiện. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng phân tích rằng Vu Mộng Lung vẫn tham gia phim, gần đây, anh xuất hiện trong "Lâm giáng tiên". Khi phát sóng trực tiếp giao lưu khán giả, anh vẫn vui vẻ. Vu Mông Lung cũng đã tham gia nhiều phim, các tác phẩm này đang chờ lịch phát sóng.

Hiện chưa có sự xác thực từ phía cảnh sát, Vu Mông Lung hoặc gia đình

Đồng thời, trong một video clip Vu Mông Lung vừa kết thúc quay phim, cười vui vẻ rời hậu trường. Người hâm mộ cho rằng anh trông chẳng giống trầm cảm, sắp nhảy lầu. Họ nghi ngờ có một âm mưu nào đó nhưng tất cả chỉ là nghi ngờ chưa có gì chứng thực.

Trước những nghi ngờ, bàn tán, cơ quan chức năng lẫn phía gia đình, người thân của Vu Mộng Lung vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức.

Vu Mông Lung sinh năm 1988, được biết đến với các phim: "Thái tử phi thăng chức ký", "Tân Bạch nương tử truyền kỳ", "Lưỡng thế hoan"…

Anh sở hữu gương mặt điển trai, tốt nghiệp Học viện đào tạo nghệ thuật biểu diễn Bắc Kinh năm 2010 và chính thức ra mắt công chúng vào ngày năm 2013. Cùng năm, anh tham gia chương trình tìm kiếm tài năng ca hát "Super Boy" do đài Hồ Nam tổ chức, đạt quán quân khu vực Bắc Kinh, tốp 10 toàn quốc.