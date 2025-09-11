Rộ tin Bạch Chân của "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa" ngã lầu thiệt mạng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Rộ tin Bạch Chân của "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa" ngã lầu thiệt mạng

Minh Khuê

(NLĐO) - Thông tin đồn đoán Vu Mông Lung, từng đóng nhiều phim trong đó có vai Bạch Chân phim "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa" ngã lầu thiệt mạng gây sốc.

Bạch Chân của "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa" Vu Mông Lung qua đời: Sự thật phũ phàng hay tin đồn gây sốc?

Ngày 11-9, blogger giải trí Giang Tiểu Yến của làng giải trí Trung Quốc thông tin trên trang mạng xã hội Weibo rằng Vu Mông Lung đã ngã lầu và qua đời ở tuổi 37.

Theo Giang Tiểu Yến, tin này do bạn thân của Vu Mông Lung công bố. Người này cho biết tối 10-9, nam diễn viên có đi ăn tối cùng 5-6 người bạn tại nhà của một người trong khu chung cư cao tầng ở Bắc Kinh - Trung Quốc. Đến 2 giờ sáng 11-9, mọi người giải tán về phòng ngủ.

Rộ tin Bạch Chân của "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa" ngã lầu thiệt mạng- Ảnh 1.

Vu Mông Lung hóa thân thành Bạch Chân trong phim "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"

Rộ tin Bạch Chân của "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa" ngã lầu thiệt mạng- Ảnh 2.

Anh được khen ngợi diễn xuất, tạo hình nhân vật

Rộ tin Bạch Chân của "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa" ngã lầu thiệt mạng- Ảnh 3.

Bức ảnh được cho là chụp chung cư nơi nam diễn viên có thể ngã tử vong

Đến 6 giờ sáng, bạn bè đến phòng đánh thức Vu Mông Lung dậy thì cửa phòng khóa trái, không thấy động tĩnh bên trong. Sau đó, người hàng xóm cùng chung cư dẫn thú cưng đi dạo thì phát hiện thi thể nam diễn viên dưới đất và báo cảnh sát.

Một số thông tin chi tiết Giang Tiểu Yến nhận được từ nguồn tin tiết lộ rằng khám nghiệm thi thể cảnh sát phát hiện hai đồng hồ Rolex của bạn bè trong túi nam diễn viên.

Lưới chống muỗi trong phòng ngủ của nam diễn viên bị cạy mở. Cảnh sát đang điều tra vụ việc nhưng loại trừ khả năng hình sự.

Đây là thông tin một chiều từ người cung cấp tin cho blogger giải trí, phía Vu Mông Lung cùng cảnh sát chưa lên tiếng xác nhận bất cứ điều gì. Vụ việc gây chấn động dư luận với ý kiến nhiều chiều và sau đó Giang Tiểu Yến đã xóa chi tiết hai đồng hồ Rolex trong chia sẻ trên trang mạng xã hội weibo.

Công chúng cũng như người hâm mộ hiện đang kêu gọi Vu Mông Lung lên tiếng, nếu là tin đồn thất thiệt thì đính chính còn không thì xác nhận để mọi người hiểu rõ. Một số báo giải trí đã liên hệ với cơ quan chức năng nhưng chưa được xác nhận.

Tại khu chung cư được cho là hiện trường vụ án, ban quản lý xác nhận có người ngã từ tầng thứ 18 xuống nhưng không biết đó có phải người nổi tiếng không. Họ không lên tiếng xác nhận nạn nhân là Vu Mông Lung.

Nhiều nghi vấn, bàn tán, đồn thổi lẫn nghi ngờ âm mưu

Sự việc đang nóng bỏng khi nhiều phân tích các điểm nghi ngờ lan tỏa. Một trong số yếu tố gây thảo luận là việc hai đồng hồ Rolex. Việc cung cấp thông tin này được đồn đoán là yếu tố cố ý dẫn dắt không lành mạnh, điều hướng dư luận nghĩ tiêu cực cho nạn nhân.

Sau đó, một loạt các thông tin về việc Vu Mộng Lung có thể bị trầm cảm, hay nghĩ quẩn... do công việc không thuận lợi… xuất hiện. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng phân tích rằng Vu Mộng Lung vẫn tham gia phim, gần đây, anh xuất hiện trong "Lâm giáng tiên". Khi phát sóng trực tiếp giao lưu khán giả, anh vẫn vui vẻ. Vu Mông Lung cũng đã tham gia nhiều phim, các tác phẩm này đang chờ lịch phát sóng.

Rộ tin Bạch Chân của "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa" ngã lầu thiệt mạng- Ảnh 5.

Hiện chưa có sự xác thực từ phía cảnh sát, Vu Mông Lung hoặc gia đình

Rộ tin Bạch Chân của "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa" ngã lầu thiệt mạng- Ảnh 6.

Đồng thời, trong một video clip Vu Mông Lung vừa kết thúc quay phim, cười vui vẻ rời hậu trường. Người hâm mộ cho rằng anh trông chẳng giống trầm cảm, sắp nhảy lầu. Họ nghi ngờ có một âm mưu nào đó nhưng tất cả chỉ là nghi ngờ chưa có gì chứng thực.

Trước những nghi ngờ, bàn tán, cơ quan chức năng lẫn phía gia đình, người thân của Vu Mộng Lung vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức.

Vu Mông Lung sinh năm 1988, được biết đến với các phim: "Thái tử phi thăng chức ký", "Tân Bạch nương tử truyền kỳ", "Lưỡng thế hoan"…

Anh sở hữu gương mặt điển trai, tốt nghiệp Học viện đào tạo nghệ thuật biểu diễn Bắc Kinh năm 2010 và chính thức ra mắt công chúng vào ngày năm 2013. Cùng năm, anh tham gia chương trình tìm kiếm tài năng ca hát "Super Boy" do đài Hồ Nam tổ chức, đạt quán quân khu vực Bắc Kinh, tốp 10 toàn quốc.

Tin liên quan

Trầm cảm, nam ca sĩ nhảy lầu qua đời

Trầm cảm, nam ca sĩ nhảy lầu qua đời

(NLĐO) – Hải Phong - ca sĩ kiêm nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc người Trung Quốc, đã nhảy lầu tự tử sau thời gian chống chọi bệnh trầm cảm, hưởng dương 40 tuổi.

Người đẹp Hoa ngữ nhảy lầu vì bệnh nặng, chồng ngoại tình

(NLĐO) - Người mẫu kiêm nữ diễn viên Thẩm Lệ Quân, 35 tuổi, được mệnh danh là "Diễn viên đẹp nhất Thượng Hải" từng đóng các phim: "Biến thân khế ước", "Gia hữu hỷ sự 2009"..., nhảy lầu tự tử.

Diễn viên phim "Boston Public" nhảy lầu tự tử ở tuổi 34

(NLĐO) - Nam diễn viên Brad Bufanda, 34 tuổi, được biết đến qua nhiều phim: "Boston Public", "Malcolm in the Middle", "Even Stevens", "Days of Our Lives"..., đã nhảy lầu tự tử.

Vu Mông Lung Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa ngã lầu thiệt mạng điều tra tin đồn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo