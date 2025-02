Rộ tin “trùm lẩu nướng” Golden Gate mua chuỗi cà phê The Coffee House

Theo trang DealStreet Asia, Công ty CP Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng (Golden Gate) - "trùm lẩu nướng" tại Việt Nam đã mua lại chuỗi cà phê The Coffee House của Seedcom.

Theo nguồn tin DealStreet Asia, Golden Gate đã mua cổ phần kiểm soát trong chuỗi cà phê, nhưng giá trị giao dịch của thương vụ này chưa thể xác định được. Seedcom từ chối đưa ra bình luận này.

Phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ với ông Ngô Nguyên Kha, CEO và là đại diện pháp luật của Công ty CP Thương mại dịch vụ trà cà phê Việt Nam (thương hiệu The Coffee House), nhưng chưa nhận được phản hồi về thương vụ trên.

Năm ngoái, chuỗi The Coffee House đồng loạt đóng cửa các chi nhánh tại TP Cần Thơ sau hơn 5 năm hoạt động.

Không chỉ ở Cần Thơ, The Coffee Housa có kế hoạch đóng cửa toàn bộ cửa hàng tại Đà Nẵng sau hơn 7 năm hoạt động. Ngoài ra, một số chi nhánh tại Hà Nội và TP HCM của chuỗi cà phê này cũng âm thầm rút khỏi thị trường.

The Coffee House tại TP HCM

Tính đến ngày 31-7-2024, The Coffee House có 117 cửa hàng trên toàn quốc. Con số này giảm đáng kể so với quy mô hơn 150 cửa hàng vào cuối năm 2023, đồng thời khiến The Coffee House mất đi vị trí chuỗi cà phê lớn thứ hai Việt Nam trước đó.

Theo số liệu từ Vietdata, thị phần của The Coffee House trong năm 2023 giảm so với năm 2022, về gần chạm mức của năm 2021 là 2,02%.

Về Golden Gate, đại hội đồng cổ đông bất thường của doanh nghiệp mới đây đã quyết định hủy kế hoạch chia cổ tức tiền mặt 53% cho năm 2023, thay thế cho dự kiến đã được thông qua tại đại hội cổ đông thường niên trước đó.

Lý do được đưa ra là Golden Gate sẽ tập trung nguồn lực tài chính cho các dự án đầu tư và mở rộng quy mô lớn trong giai đoạn 2024-2025, nhằm tối ưu hóa tài chính và tạo nền tảng phát triển bền vững.

Cùng với quyết định hủy chia cổ tức, Golden Gate cũng đã đóng cửa một số chi nhánh hoạt động không hiệu quả. Điển hình, chuỗi nhà hàng lẩu cao cấp Manwah đã đóng 2 cửa hàng tại Hải Phòng và Hà Nội, trong khi chuỗi trà sữa Yu Tang cũng ngừng hoạt động 3 cửa hàng tại Hà Nội.

Đây là một phần trong chiến lược tái cấu trúc của Golden Gate nhằm cắt giảm chi phí và tập trung vào các cửa hàng có khả năng sinh lời.

Ngành F&B Việt Nam đang đối mặt với không ít khó khăn. Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam 6 tháng đầu năm 2024 của iPOS.vn, cả nước ghi nhận khoảng 304.700 cửa hàng, giảm tới 3,9% so với số liệu từ năm 2023.

Có ít nhất 30.000 cửa hàng trên toàn quốc đã đóng cửa, cùng với số lượng mở mới có phần hạn chế.