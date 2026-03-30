Robot AI thay khớp chuẩn xác đến 100% đầu tiên tại Việt Nam

TTƯT.TS.BS.CKII Lê Văn Tuấn - Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM - cho biết, CUVIS-Joint là hệ thống Robot thế hệ mới nhất chuyên phẫu thuật thay khớp gối và khớp háng chủ động hoàn toàn theo kế hoạch do bác sĩ phê duyệt, được chứng minh hiệu quả và độ an toàn vượt trội.

Robot CUVIS-Joint đã được theo dõi, nghiên cứu và thống kê trong nhiều năm với hàng chục ngàn ca phẫu thuật, đặc biệt đánh giá trên 35.000 ca phẫu thuật chưa ghi nhận bất cứ biến chứng phẫu thuật nghiêm trọng nào, theo thông tin từ hãng sản xuất CUREXO. Công nghệ này được FDA (Mỹ) thông qua và với việc được đưa vào sử dụng tại Bệnh viện Tâm Anh, Việt Nam là nước thứ 9 sở hữu hệ thống thiết bị phẫu thuật hiện đại này.

Để phát triển kỹ thuật này, cần có hai yếu tố quan trọng là hệ thống trang thiết bị và nguồn nhân lực chuyên môn cao. Công nghệ mới đòi hỏi đội ngũ bác sĩ được đào tạo chuyên sâu, có khả năng tiếp cận và làm chủ các tiến bộ khoa học - công nghệ của thế giới.

Mỗi năm, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thực hiện khoảng 1.200 ca thay khớp với tỉ lệ thành công cao. Nhu cầu thay khớp ngày càng tăng, không chỉ từ người bệnh trong nước mà cả khách quốc tế, ứng dụng Robot CUVIS-Joint giúp mở rộng "công suất phẫu thuật" và cải thiện chất lượng điều trị, là ‘giấc mơ’ của đội ngũ bác sĩ phẫu thuật.

Ông Jae-Jun LEE - Giám đốc điều hành hãng sản xuất Robot CUREXO - cho biết, Bệnh viện Tâm Anh là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sở hữu và triển khai hệ thống Robot CUVIS-Joint, đánh dấu cột mốc quan trọng trong thúc đẩy phẫu thuật thay khớp cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Robot CUVIS-Joint hỗ trợ bác sĩ lập kế hoạch mổ "đo ni đóng giày" cho từng người bệnh, định vị chính xác kích thước và các mốc giải phẫu cần can thiệp trên khớp tự nhiên của người bệnh. Khác với các thế hệ robot trước đây chỉ mang tính chất định vị chỉ đường, Robot CUVIS-Joint tại Bệnh viện Tâm Anh là hệ thống chủ động hoàn toàn. Dựa trên kế hoạch được các bác sĩ phê duyệt, cánh tay Robot 6 trục sẽ trực tiếp thực hiện các lát cắt xương chuẩn từng milimet theo đúng kế hoạch đã định sẵn. Điểm ưu việt là khả năng "siêu chống rung" và độ chuẩn xác tuyệt đối mà tay người khó lòng đạt được.

"Trong phẫu thuật thay khớp, một sai lệch nhỏ vài mm cũng có thể khiến người bệnh lỏng khớp, đau kéo dài, dáng đi lệch trục hoặc đối mặt nguy cơ mổ lại sau này", Bác sĩ Tuấn cho biết. Robot CUVIS-Joint hiệu quả với cả những trường hợp khó như người bệnh béo phì nặng (phẫu trường khó quan sát), bệnh nhân có biến dạng trục chi phức tạp như đầu gối vẹo nặng, thoái hóa khớp nặng, viêm dính khớp, hoại tử xương, biến dạng khớp, không còn các mốc giải phẫu rõ ràng.

Hệ thống camera định vị của Robot giúp cảnh giới, chỉ cần lưỡi mài đi chệch khỏi ranh giới cắt xương đã xác lập hoặc có sự rung lắc dù rất nhỏ, Robot sẽ lập tức dừng hoạt động. Điều này giúp bảo vệ tối đa mạch máu, thần kinh và dây chằng, giảm thiểu đau đớn cho người bệnh.

Một điểm đáng chú ý khác là Robot CUVIS-Joint có khả năng tương thích với hàng chục loại khớp nhân tạo cao cấp từ các quốc gia khác nhau như Mỹ, Hàn Quốc, Pháp, Đức, Nhật, Ý, Ấn Độ… giúp bác sĩ không bị phụ thuộc vào một hãng khớp nhân tạo cố định, từ đó có thể lựa chọn cấu trúc, kích thước và vật liệu khớp phù hợp nhất với giải phẫu, bệnh lý và điều kiện kinh tế của từng người bệnh, tiết kiệm chi phí.

Giới thiệu tổng quan Robot CUVIS-Joint đầu tiên tại Việt Nam





Ngay sau khi được Sở Y tế TP HCM cấp phép sử dụng, Bệnh viện Tâm Anh đã liên tiếp phẫu thuật 20 ca thay khớp bằng Robot AI này. Trung bình một ca phẫu thuật thay khớp bằng Robot kéo dài 60-90 phút, người bệnh giảm đau tối đa và hồi phục nhanh.

Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - cho biết, Robot AI thay khớp nhân tạo là thiết bị công nghệ tiếp theo mà Tâm Anh mang về cho Việt Nam với mục tiêu đưa những công nghệ, thiết bị khám chữa bệnh hiện đại hàng đầu thế giới để không chỉ phục vụ người dân trong nước mà còn cả du khách quốc tế đến Việt Nam khám chữa bệnh ngày càng đông đảo. Đây chính là hành động hiện thực hóa các chủ trương của Đảng theo Nghị quyết 57, 68, 72 về tăng cường đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân.