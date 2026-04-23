HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Robot - động lực xuất khẩu mới của Trung Quốc

Hoàng Phương

Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, xuất khẩu robot công nghiệp của nước này đã tăng 48,7% trong năm 2025.

Tại Hội chợ Xuất nhập khẩu Trung Quốc diễn ra ở TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông từ ngày 15-4 đến 5-5, các doanh nghiệp địa phương giới thiệu những robot có thể làm những công việc bị xem là nguy hiểm, lặp đi lặp lại hoặc tốn nhiều sức lao động. Tại đây, các loại máy móc có thể leo tường, kiểm tra đường dây điện và tuần tra các khu công nghiệp thu hút sự chú ý của nhiều khách tham quan đang tìm cách ứng dụng tự động hóa vào hoạt động kinh doanh của mình. Khách hàng từ châu Âu, Đông Nam Á, Trung Đông và Mỹ Latinh cho biết công nghệ robot có thể giúp giải quyết tình trạng thiếu lao động, chi phí tăng cao và rủi ro an toàn trong môi trường làm việc.

Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, xuất khẩu robot công nghiệp của nước này đã tăng 48,7% trong năm 2025. Ngoài ra, Trung Quốc hiện thuộc nhóm các nền kinh tế sản xuất có mức độ tự động hóa cao nhất thế giới. IFR cho biết các nhà máy nước này vận hành khoảng 470 robot công nghiệp trên mỗi 10.000 lao động, cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu là 162.

Robot - động lực xuất khẩu mới của Trung Quốc - Ảnh 1.

Robot tuần tra của Công ty Rotunbot tại Hội chợ Xuất nhập khẩu Trung Quốc ở TP Quảng Châu hôm 15-4. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Sự dịch chuyển trên đặt ra câu hỏi rộng hơn: tự động hóa lan rộng sẽ tác động thế nào đến lực lượng lao động toàn cầu? Ông Kenneth Huang, chuyên gia tại ĐH Quốc gia Singapore (NUS), nhận định với kênh Channel NewsAsia rằng robot sẽ tái định hình đáng kể thị trường lao động nhưng không nhất thiết dẫn đến tình trạng mất việc làm trên diện rộng.

Với một số khách hàng nước ngoài, sức hút của robot nằm ở khả năng giảm thiểu lao động nặng nhọc. Ông Jhonier Jimenez, chủ một công ty xây dựng tại Colombia, đặc biệt quan tâm đến loại robot do Công ty Phát triển Công nghệ Điện lực Crownpower Quảng Đông phát triển, có thể lắp đặt đầu nối trên đường dây điện đang hoạt động. Ông cho biết các công việc như lắp đặt hệ thống điện tiềm ẩn nhiều rủi ro nên robot có thể giúp giảm nguy hiểm cho con người. Tuy vậy, ông không xem tự động hóa là mối đe dọa đối với lao động mà là cơ hội để khám phá lĩnh vực mới và phát triển những kỹ năng mới cho con người.

Trong khi đó, những người khác xem tự động hóa là một cách để nâng cao hiệu quả trong các ngành dịch vụ. Chẳng hạn như doanh nhân người Brazil Geraldo Patury Accioly Neto, người điều hành một công ty dịch vụ vệ sinh, cho biết ông đặc biệt quan tâm đến các loại máy được thiết kế để lau kính và lau sàn. Một số robot còn được thiết kế cho môi trường nguy hiểm ngoài lĩnh vực công nghiệp. Chẳng hạn như robot tuần tra của Công ty Rotunbot (Trung Quốc) được sử dụng để giám sát các khu vực rộng lớn như sân bay và mỏ dầu. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo