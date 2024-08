Robot hình người biết pha sữa, ủi đồ, tập Vịnh Xuân quyền...

Theo báo cáo của Tổ chức Hợp tác Robot thế giới (WRCO), robot hình người sẽ làm biến đổi sâu sắc lĩnh vực sản xuất và lối sống của con người, mang lại những thay đổi mang tính đột phá cho nhiều ngành công nghiệp.



Đa nhiệm

Cụ thể, loại robot này có thể tham gia vào các quy trình sản xuất nguy hiểm, nâng cao đáng kể hiệu quả sản xuất và sự an toàn. Nó cũng từng bước trở thành lực lượng quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ như thám hiểm khoa học, cứu trợ thiên tai và kiểm tra an ninh trong môi trường khắc nghiệt.

Một nghiên cứu của Ngân hàng Goldman Sachs cho thấy nhu cầu robot sản xuất hình người sẽ rất lớn, nhất là ở lĩnh vực lắp ráp xe điện. Robot hình người đã có những bước tiến đáng kể khi được ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến, công nghệ sản xuất cao cấp và vật liệu mới ra mắt liên tục.

Robot Astribot S1 biết pha trà, mở và rót rượu, úp ly, lật bánh sandwich trong chảo, chơi thể thao... Ảnh: ASTRIBOT

Theo báo Financial Times, tại các nhà máy, các cánh tay robot từ lâu được sử dụng để lắp ráp linh kiện. Thế nhưng, thời gian tới, các robot hình người được hỗ trợ bởi AI thậm chí sẽ làm việc cùng với con người. Các chuyên gia nhận định loại robot mới này có đủ sự khéo léo và khả năng học hỏi để xử lý các quy trình như chọn và phân loại các vật dụng. Ông Geordie Rose, đồng sáng lập kiêm CEO của Sanctuary AI, một công ty khởi nghiệp phát triển robot hình người của Canada, dự đoán những phiên bản đầu tiên của robot hình người có thể chính thức hoạt động ở các nhà máy trong vòng 5 năm tới.

Thông minh vượt trội

Với tham vọng cách mạng hóa ngành công nghiệp tự động hóa, hãng xe điện Tesla của tỉ phú công nghệ Elon Musk đã phát triển robot hình người Optimus, dự kiến sản xuất số lượng ít để sử dụng nội bộ vào năm 2025. Theo những video lan truyền trên mạng xã hội, robot Optimus tự mình phân loại pin, lấy và đặt pin bị đổ trở về đúng vị trí.

"Bàn tay của Optimus là một trong số những bàn tay robot 5 ngón khéo léo nhất thế giới. Nó có cảm biến xúc giác, có 11 khớp nối tự do, nhiều hơn hẳn so với robot của nhiều đối thủ cạnh tranh khác chỉ có 6-7 khớp nối tự do, cùng khả năng chịu được nhiều tương tác với vật thể mà không cần bảo trì liên tục..." - nhà khoa học Jim Fan của Công ty Nvidia khen ngợi.

Trong khi đó, Figure AI, công ty khởi nghiệp phát triển robot hình người có trụ sở tại TP Seattle (Mỹ), đã ra mắt robot hình người được cho là mạnh nhất từ trước đến nay vào đầu tháng 8-2024. Đây là robot hình người thế hệ thứ hai, có tên Figure 02, cao 170 cm và nặng 70 kg. Một số cải tiến đáng chú ý có thể nhắc đến ở thế hệ robot này là hệ thống dây điện ẩn, giao diện tập trung ở các chi và ngăn ngừa nguy cơ vấp ngã.

Figure AI tự hào khi Figure 02 có khả năng thị giác, nhận thức và tương tác mạnh mẽ hơn rất nhiều lần so với phiên bản đầu tiên. Bàn tay, cổ tay và ngón tay của robot này có tới 16 khớp nối tự do, đạt sức mạnh tương đương bàn tay con người, có khả năng thực hiện nhiều hành động khác nhau.

Robot Astribot S1 biết ủi đồ. Ảnh: ASTRIBOT

Cạnh tranh với Công ty Tesla, Agibot - công ty khởi nghiệp Trung Quốc - ra mắt robot hình người Yuanzheng A2. Robot này cao 175 cm, nặng 55 kg, được trang bị AI và nhiều cảm biến khác nhau. Yuanzheng A2 có khả năng nhìn, nghe và hiểu thông tin dạng hình ảnh, văn bản, âm thanh. Thậm chí, nó còn có thể thực hiện một số động tác khó như xỏ chỉ.

Một robot hình người khác của Trung Quốc cũng gây bất ngờ vì có khả năng hoạt động thuần thục giống con người khi làm được các công việc hằng ngày như gấp quần áo, chuẩn bị bữa ăn, chăm sóc thú cưng, dọn dẹp nhà cửa, tập thể dục cùng chủ... Đó là robot AI có tên Astribot S1 của Công ty Stardust Intelligence có trụ sở tại TP Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông). Không chỉ thế, Astribot S1 còn có thể thực hiện các động tác nhanh như tập Vịnh Xuân quyền hoặc ném bóng rổ chính xác.

Trung Quốc tiên phong Tại Hội nghị Robot thế giới 2024 diễn ra từ ngày 21 đến 25-8 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), các chuyên gia nhận định quốc gia này đang đi đầu trong lĩnh vực phát triển robot hình người, đạt được những đột phá đáng kể về chức năng của cả chi dưới lẫn chi trên, đồng thời ứng dụng công nghệ robot tiên tiến trong lĩnh vực sản xuất. Với các mô hình ngôn ngữ lớn đa phương thức, robot có khả năng tạo văn bản, hình ảnh, âm thanh, giúp robot hình người hiểu và ra quyết định chính xác. Dự kiến một giai đoạn tăng trưởng mới sẽ được mở ra khi các công ty công nghệ Trung Quốc dấn thân vào lĩnh vực này. Trung Quốc đặt mục tiêu sản xuất hàng loạt robot hình người vào năm 2025.