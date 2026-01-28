Sáng 28-1, một máy bay quân sự gặp sự cố và rơi tại khu vực vùng núi thuộc phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Máy bay quân sự rơi tại vùng núi, phi công kịp thời nhảy dù

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 40 phút cùng ngày.

Trước khi máy bay rơi, phi công đã kịp thời nhảy dù xuống khu vực phường Hòa Hiệp. Phi công bị thương và được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Chiếc máy bay gặp nạn thuộc Trung đoàn 940.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết trước khi gặp sự cố, phi công đã cố gắng điều khiển máy bay ra khỏi khu vực đông dân cư nhằm hạn chế thiệt hại.

Hiện, các cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra, nguyên nhân vụ tai nạn.



