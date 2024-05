Rơi thang máy tự chế, 1 phụ nữ bị sẩy thai, liệt 2 chân

(NLĐO)- Liên quan vụ rơi thang vận công trình xây dựng Sở Tài chính Nghệ An khiến 11 người thương vong, công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Lê Khánh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Kiểm định Kỹ thuật An toàn miền Nam, và một đối tượng liên quan.