Rộn ràng, ấm cúng "Bữa cơm Công đoàn"

Đến nay, "Bữa cơm Công đoàn" - chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động - vẫn lan tỏa mạnh mẽ đến các doanh nghiệp (DN) có đông lao động. Những bữa cơm chất lượng, ấm cúng, tràn ngập niềm vui vẫn liên tục được tổ chức trong những ngày qua.



Món ăn ngon, lạ miệng

"Bữa cơm Công đoàn" do Công đoàn Công ty CP Văn hóa Tân Bình (KCN Tân Bình, TP HCM) tổ chức trưa 30-8 phục vụ 130 công nhân (CN) là một ví dụ. Bữa ăn trị giá 80.000 đồng/suất, tăng 45.000 đồng/suất so với thường ngày. Mỗi suất ăn gồm cơm tấm, sườn, bì, chả, canh súp nấu sườn non cùng món tráng miệng trà sữa và rau câu.

Nhìn những khay thức ăn đầy ắp được chuẩn bị sẵn, CN đều háo hức. Anh Trần Quốc Bảo, CN Công ty CP Văn hóa Tân Bình, cho biết: "Khi biết Công đoàn công ty tổ chức chương trình này, ai cũng mong đợi. Chúng tôi không hề thất vọng bởi sự tổ chức chỉn chu và món ăn ngon, lạ miệng. Tôi mong những bữa ăn đặc biệt như vậy sẽ được duy trì thường xuyên".

Theo ông Lại Thế Tiến, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Văn hóa Tân Bình, để thực hiện bữa ăn này, Công đoàn công ty đã lấy ý kiến CN về những món chính và món tráng miệng mà họ yêu thích rồi lên thực đơn. Với cách làm này, "Bữa cơm Công đoàn" được CN yêu thích, không chỉ hài lòng về chất lượng mà còn cảm thấy được quan tâm.

Người lao động Công ty CP Văn hóa Tân Bình thưởng thức “Bữa cơm Công đoàn”. Ảnh: THANH NGA

Ông Tiến cho biết sẽ nỗ lực duy trì bữa ăn ngon hằng tháng để vừa bổ sung dinh dưỡng vừa mừng sinh nhật đoàn viên có ngày sinh trong tháng. Hiện tại, suất ăn ngày thường của CN trị giá 35.000 đồng, thực đơn được chăm chút với 2 món mặn, một món xào, món canh và tráng miệng. Không gian nhà ăn được DN thiết kế hiện đại, thoáng đãng, có hệ thống điều hòa mát mẻ. Khu vực này còn được bố trí kết hợp làm nơi vui chơi cho con em CN. Dịp hè hoặc cuối tuần, nếu không có người phụ chăm sóc con, người lao động (NLĐ) có thể đưa trẻ đến nhà máy.

"Bữa cơm Công đoàn" do Công đoàn Công ty TNHH Sản xuất Hàng tiêu dùng Bình Tiên phối hợp với LĐLĐ quận 6 tổ chức mới đây cũng khiến hơn 500 CN cảm thấy ấm lòng. Hàng trăm CN đã được thưởng thức bữa ăn ngon, đủ chất, trị giá 40.000 đồng/suất (tăng 15.000 đồng so với bữa ăn ca hằng ngày), gồm cơm, thịt kho, gà chiên, đồ xào, canh và món tráng miệng (trà tắc, sữa chua, trái cây).

Không khí bữa ăn càng thêm rộn ràng khi Công đoàn và ban giám đốc bất ngờ hát mừng sinh nhật và tặng quà cho những CN có ngày sinh trong quý III. 40 CN có hoàn cảnh khó khăn còn được nhận những phần quà ý nghĩa từ LĐLĐ quận 6.

Doanh nghiệp đồng thuận

Chương trình "Bữa cơm Công đoàn" không chỉ làm hài lòng NLĐ mà còn nhận được sự đồng thuận của người sử dụng lao động.

Mới đây, hơn 1.000 CN Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) đã có một ngày vui đúng nghĩa với "Bữa cơm Công đoàn". Bữa cơm gồm các món đùi gà chiên, thịt kho trứng, cá kho, món chay và mì đuôi heo, thêm tráng miệng là sữa chua và 1 hộp sữa tươi. CN có thể chọn 2 trong 3 món mặn hoặc mì đuôi heo. Mỗi suất ăn trị giá 55.000 đồng, trong đó công ty hỗ trợ 24.000 đồng.

Bà Phạm Anh Thư, Chủ tịch Công đoàn Vissan, cho hay NLĐ rất phấn khởi với "Bữa ăn Công đoàn" của công ty và đề nghị duy trì thường xuyên. "Trên cơ sở sự hài lòng của NLĐ, Công đoàn cơ sở đã thương lượng với ban giám đốc công ty thực hiện "Bữa ăn Công đoàn" mỗi tháng một lần và được đồng ý. Sắp tới, CN sẽ được thưởng thức bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng thường xuyên hơn" - bà khẳng định.

Chương trình này cũng lan tỏa tại nhiều DN trực thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Theo bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt may, dịp Quốc khánh 2-9, nhiều Công đoàn cơ sở đã phối hợp cùng ban giám đốc tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" cho NLĐ.

Chẳng hạn, Công ty CP May Việt Thắng tổ chức bữa cơm giàu dinh dưỡng gồm các món: tôm sú hấp, tim heo xào, thịt, đậu, nấm, sữa chua… Công ty TNHH MTV Dệt 8-3 tổ chức bữa cơm với vịt quay, đậu nhồi thịt xốt cà chua, nấm thập cẩm xào thịt, canh ngao chua, nước ngọt, sữa chua. Công ty CP - Viện Nghiên cứu Dệt May tổ chức bữa ăn đặc biệt cho toàn bộ NLĐ…

Mỗi bữa ăn như vậy có giá từ 45.000 đến 80.000 đồng. Bên cạnh món chính, nhiều bữa ăn còn có thêm món tráng miệng là trái cây, sữa chua…, giúp NLĐ có thêm dinh dưỡng để làm việc tốt.

Công đoàn Tổng Công ty Bến Thành cũng vừa phối hợp với 2 Công đoàn Công ty TNHH Nhôm định hình Sapa Bến Thành và Công ty CP Công nghiệp - Thương mại Lidovit tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" cho 468 CN. Mỗi suất ăn trị giá 41.000 đồng, trong đó Công đoàn cơ sở và tổng công ty hỗ trợ thêm 18.500 đồng/suất. Chất lượng bữa ăn được nâng cao hơn, ngoài các món chính còn có thêm trứng, bánh bông lan, nước cam… - đầy đủ dưỡng chất so với suất hằng ngày trị giá 22.500 đồng.

Anh Huỳnh Văn Minh, CN bộ phận kỹ thuật Công ty CP Công nghiệp - Thương mại Lidovit, rất hài lòng với bữa cơm này. Anh bày tỏ mong muốn sắp tới DN và Công đoàn sẽ quan tâm bổ sung món ngon, nhiều dinh dưỡng cho bữa ăn giữa ca của NLĐ.

Chương trình "Bữa cơm Công đoàn" không chỉ được Công đoàn cơ sở hưởng ứng mà DN cũng đồng tình, qua đó cải thiện, bổ sung dinh dưỡng cho CN qua bữa ăn ca" - ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, nhấn mạnh.